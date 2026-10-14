Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

14 de octubre de 2026

EQUIPOS DE BLUMAR SE SUMAN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA LIMPIEZA DE PLAYAS EN AYSÉN Y MAGALLANES

​Estudiantes y trabajadores retiraron residuos en el sector “Viña del Mar” en Puerto Chacabuco y en la costanera de Punta Arenas, promoviendo la educación ambiental y el cuidado de los ecosistemas marinos.

Limpieza 1

​Proteger las costas requiere trabajo en equipo. Por ello, colaboradores de Blumar protagonizaron dos jornadas de recuperación del borde costero en el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas (25 de septiembre). Equipos de Aysén y Magallanes salieron a terreno para liderar operativos de recolección de residuos junto a estudiantes, autoridades y gremios locales.

En la Región de Aysén, trabajadores de las oficinas de Puerto Aysén se sumaron a la iniciativa convocada por la Capitanía de Puerto en conjunto con SalmonChile y el Consejo del Salmón. La limpieza se concentró en el sector “Viña del Mar”, en Puerto Chacabuco, donde los voluntarios recolectaron residuos y sanearon el borde costero para contribuir a la protección del ecosistema local.

Por su parte, en la Región de Magallanes, el equipo de Blumar se unió a estudiantes del Liceo María Behety en la costanera de Punta Arenas para limpiar el sector de la ex Chipera. La labor contó con el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, que facilitó la disposición final de los desechos en el vertedero municipal, y de la empresa Resiter, a cargo del acopio y transporte de los residuos recolectados.

El gerente de Resiter, Fabián Montenegro, señaló lo importante que es participar en este tipo de actividades. “Para nosotros es muy gratificante acompañar a nuestros clientes y a las personas que participan en estas iniciativas, no solo en Magallanes, sino también en todos los lugares donde estamos presentes. Nos sentimos muy felices de poder contribuir, desde nuestro trabajo, al cuidado y la limpieza del medio ambiente”, indicó.

A su vez, el gerente regional de Salmones de Blumar, Pablo Solís, indicó que “El cuidado de nuestras costas no es una tarea aislada, sino un esfuerzo compartido con las comunidades donde estamos presentes. Ver a nuestros colaboradores desplegados en terreno, tanto en Aysén como en Magallanes, trabajando codo a codo con estudiantes, gremios y autoridades locales, refuerza nuestro compromiso con la preservación del entorno y la educación ambiental de las nuevas generaciones”.

Jornadas como estas dejan un balance muy positivo sobre el cuidado del entorno costero, demostrando cómo la colaboración entre empresas, gremios, autoridades y la comunidad educativa puede generar un impacto ambiental concreto en nuestros territorios.

semanapyme

MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LA PYME CON CAPACITACIONES, ASESORÍAS Y ACTIVIDADES EN CUATRO COMUNAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ALCALDE RADONICH SE REÚNE CON EMBAJADOR BRITÁNICO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El encuentro abordó el liderazgo antártico de la comuna, la cooperación científica y los vínculos económicos con las islas.

El encuentro abordó el liderazgo antártico de la comuna, la cooperación científica y los vínculos económicos con las islas.

VISITA EMBAJADOR (3)
nuestrospodcast
sernapescaFAN

SERNAPESCA INFORMÓ EL TÉRMINO DE LA CONTINGENCIA DE MORTALIDADES MASIVAS POR FAN EN MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
SALMON EXPORT
YOPPERN NUEVO 336x336
Limpieza 1

EQUIPOS DE BLUMAR SE SUMAN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA LIMPIEZA DE PLAYAS EN AYSÉN Y MAGALLANES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
SaveClip

PESAR EN LA COMUNIDAD DEL FISICOCULTURISMO MAGALLÁNICO POR FALLECIMIENTO DE MARIANNE VON GIERKE

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Participación ciudadana JI Vientos

NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.