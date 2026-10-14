EQUIPOS DE BLUMAR SE SUMAN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA LIMPIEZA DE PLAYAS EN AYSÉN Y MAGALLANES

​Proteger las costas requiere trabajo en equipo. Por ello, colaboradores de Blumar protagonizaron dos jornadas de recuperación del borde costero en el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas (25 de septiembre). Equipos de Aysén y Magallanes salieron a terreno para liderar operativos de recolección de residuos junto a estudiantes, autoridades y gremios locales.



En la Región de Aysén, trabajadores de las oficinas de Puerto Aysén se sumaron a la iniciativa convocada por la Capitanía de Puerto en conjunto con SalmonChile y el Consejo del Salmón. La limpieza se concentró en el sector “Viña del Mar”, en Puerto Chacabuco, donde los voluntarios recolectaron residuos y sanearon el borde costero para contribuir a la protección del ecosistema local.



Por su parte, en la Región de Magallanes, el equipo de Blumar se unió a estudiantes del Liceo María Behety en la costanera de Punta Arenas para limpiar el sector de la ex Chipera. La labor contó con el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, que facilitó la disposición final de los desechos en el vertedero municipal, y de la empresa Resiter, a cargo del acopio y transporte de los residuos recolectados.



El gerente de Resiter, Fabián Montenegro, señaló lo importante que es participar en este tipo de actividades. “Para nosotros es muy gratificante acompañar a nuestros clientes y a las personas que participan en estas iniciativas, no solo en Magallanes, sino también en todos los lugares donde estamos presentes. Nos sentimos muy felices de poder contribuir, desde nuestro trabajo, al cuidado y la limpieza del medio ambiente”, indicó.



A su vez, el gerente regional de Salmones de Blumar, Pablo Solís, indicó que “El cuidado de nuestras costas no es una tarea aislada, sino un esfuerzo compartido con las comunidades donde estamos presentes. Ver a nuestros colaboradores desplegados en terreno, tanto en Aysén como en Magallanes, trabajando codo a codo con estudiantes, gremios y autoridades locales, refuerza nuestro compromiso con la preservación del entorno y la educación ambiental de las nuevas generaciones”.



Jornadas como estas dejan un balance muy positivo sobre el cuidado del entorno costero, demostrando cómo la colaboración entre empresas, gremios, autoridades y la comunidad educativa puede generar un impacto ambiental concreto en nuestros territorios.

