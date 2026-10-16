Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
banner casino
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

16 de octubre de 2026

DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS REALIZA SU CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

Representantes de comunidades, parroquias y áreas pastorales de Magallanes, junto a dirigentes vecinales, reflexionaron sobre los desafíos de la Iglesia diocesana y proyectaron el camino pastoral para el año 2027, en un encuentro presidido por el obispo Óscar Blanco Martínez.

consejopastoral

Con un espíritu de comunión, sinodalidad y compromiso misionero, el sábado 10 de octubre se realizó la reunión del Consejo Pastoral Diocesano de la Diócesis de Punta Arenas, presidida por el padre obispo Óscar Blanco Martínez, O.M.D. La jornada reunió a representantes de diversas comunidades, parroquias y áreas pastorales de la Región de Magallanes, además de representantes de juntas de vecinos de la comuna de Punta Arenas.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar el camino pastoral desarrollado durante 2026 y discernir las orientaciones y acciones que guiarán el trabajo diocesano durante 2027. A lo largo de la jornada, los participantes reflexionaron sobre los principales desafíos que enfrenta la Iglesia en Magallanes, así como sobre la necesidad de impulsar los cambios que favorezcan una mayor participación, corresponsabilidad y compromiso de todos los integrantes de la comunidad eclesial.

La reunión constituyó también un espacio de escucha, diálogo y reflexión compartida, en el que se buscó fortalecer la participación de las distintas comunidades en la vida y misión de la Iglesia diocesana, promoviendo una pastoral que responda de manera cercana y efectiva a las necesidades de las personas y del territorio.

El encuentro concluyó con momentos de oración comunitaria y fraternidad, renovando el compromiso de los agentes pastorales de seguir construyendo una Iglesia cercana, participativa y misionera, que anuncie con fidelidad el Evangelio y acompañe a las comunidades del extremo sur del país.

Fuente: Departamento de Comunicaciones Diócesis de Punta Arenas
Punta Arenas, 15-10-2026

ZF 6

ZONAUSTRAL CELEBRA LA SEMANA DE LA PYME CON FERIA DE EMPRENDEDORES Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

CUENTAS DE LA LUZ SUBIRÁN UN 2,4% EN LA REGIÓN DE MAGALLANES A PARTIR DE ENERO DE 2027

Leer Más

​Pese a la baja tarifaria proyectada para la mayor parte del país, los valores en la región experimentarán un incremento al no estar conectada al Sistema Eléctrico Nacional.

​Pese a la baja tarifaria proyectada para la mayor parte del país, los valores en la región experimentarán un incremento al no estar conectada al Sistema Eléctrico Nacional.

WhatsApp Image 2026-10-15 at 12
nuestrospodcast
puntaarenas

DMC EMITE AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS EN MAGALLANES: TERMÓMETROS PODRÍAN ALCANZAR LOS 21°C

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
consejopastoral

DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS REALIZA SU CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
libroantartica

“BUCEAMOS CON MAMÁ… ¡EN LA ANTÁRTICA!”: LIBRO INFANTIL ACERCA LA CIENCIA Y LA BIODIVERSIDAD ANTÁRTICA A LAS PRIMERAS INFANCIAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Fecyt 26-2

CERCA DE MIL PERSONAS PARTICIPARON DE LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADA EL DOMINGO EN ZONA AUSTRAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.