DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS REALIZA SU CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

​Con un espíritu de comunión, sinodalidad y compromiso misionero, el sábado 10 de octubre se realizó la reunión del Consejo Pastoral Diocesano de la Diócesis de Punta Arenas, presidida por el padre obispo Óscar Blanco Martínez, O.M.D. La jornada reunió a representantes de diversas comunidades, parroquias y áreas pastorales de la Región de Magallanes, además de representantes de juntas de vecinos de la comuna de Punta Arenas.



​El encuentro tuvo como objetivo evaluar el camino pastoral desarrollado durante 2026 y discernir las orientaciones y acciones que guiarán el trabajo diocesano durante 2027. A lo largo de la jornada, los participantes reflexionaron sobre los principales desafíos que enfrenta la Iglesia en Magallanes, así como sobre la necesidad de impulsar los cambios que favorezcan una mayor participación, corresponsabilidad y compromiso de todos los integrantes de la comunidad eclesial.



​La reunión constituyó también un espacio de escucha, diálogo y reflexión compartida, en el que se buscó fortalecer la participación de las distintas comunidades en la vida y misión de la Iglesia diocesana, promoviendo una pastoral que responda de manera cercana y efectiva a las necesidades de las personas y del territorio.



​El encuentro concluyó con momentos de oración comunitaria y fraternidad, renovando el compromiso de los agentes pastorales de seguir construyendo una Iglesia cercana, participativa y misionera, que anuncie con fidelidad el Evangelio y acompañe a las comunidades del extremo sur del país.



​Fuente: Departamento de Comunicaciones Diócesis de Punta Arenas

​Punta Arenas, 15-10-2026

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