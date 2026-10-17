EJÉRCITO DESPIDE A LA DOTACIÓN ANTÁRTICA N.º 79 QUE OPERARÁ EN 2027

El Ejército de Chile realizó la ceremonia de despedida de la Dotación Antártica N.º 79, cuyos integrantes se desplegarán durante 2027 en la Base Antártica del Ejército “Capitán Bernardo O’Higgins Riquelme”. La actividad se desarrolló en el Cuartel General de la institución y fue presidida por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Guillermo Altamirano, en representación del comandante en jefe.

Durante la ceremonia, Altamirano destacó la importancia de la misión para el país y la institución, haciendo hincapié en el cuidado de la base, el apoyo a la comunidad científica y la representación de Chile en la Antártica.

El comandante de la base, teniente coronel Horacio Muñoz, señaló que las principales tareas de la dotación serán mantener la presencia institucional, proteger el medioambiente, apoyar la ciencia y dar continuidad a la labor histórica del Ejército en el continente. Además, indicó que uno de los objetivos será avanzar en la homologación de la base con la norma ISO 14001 y buscar su certificación bajo estándares internacionales de gestión ambiental.

Por su parte, el sargento segundo Francisco Améstica, quien se desempeñará como auxiliar de la Sección Exploración y Rescate O’Higgins, destacó la preparación física, teórica y mental que requirió el proceso de selección, junto con las capacitaciones realizadas para afrontar el despliegue durante el próximo año.

La presencia del Ejército de Chile en la Antártica se remonta a 1948, cuando fue inaugurada la Base Antártica “Capitán Bernardo O’Higgins Riquelme”, tras una expedición dispuesta el año anterior por el entonces comandante en jefe, general Ramón Cañas Montalva. Desde entonces, la instalación se ha mantenido activa de manera ininterrumpida.