TEATRO LA CANALLA IMPULSA TALLERES DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN PUNTA ARENAS

Teatro La Canalla desarrolló en Punta Arenas el proyecto “Compartiendo Saberes de Iluminación Escénica”, una iniciativa destinada a fortalecer la formación técnica y ampliar las oportunidades de aprendizaje para artistas y personas interesadas en las artes escénicas de Magallanes.

Las actividades se realizaron entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre en la Sala Teatro, ubicada en República 484, segundo piso. El programa incluyó un taller de iluminación escénica, impartido por el jefe técnico Jorge Pérez, y otro de aplicaciones de actuación e iluminación, a cargo del director de la compañía, Andrés Guzmán.

El proyecto cuenta con financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026 y considera recursos para adquirir equipamiento de iluminación. Según la organización, el objetivo es fortalecer su autonomía técnica y facilitar el acceso a conocimientos necesarios para la producción y puesta en escena de espectáculos.

Natalia Sánchez, productora del proyecto, destacó también la incorporación de un enfoque de género para promover una mayor participación de mujeres y diversidades en áreas técnicas como la iluminación, la operación y el montaje. Teatro La Canalla, agrupación con más de 15 años de trayectoria, busca así contribuir al desarrollo de capacidades locales y al fortalecimiento de las artes escénicas en la región.

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