17 de octubre de 2026
TEATRO LA CANALLA IMPULSA TALLERES DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN PUNTA ARENAS
La iniciativa, financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2026, contempló la adquisición de equipamiento técnico y talleres prácticos para fortalecer las capacidades de la agrupación y de personas vinculadas a las artes escénicas.
Teatro La Canalla desarrolló en Punta Arenas el proyecto “Compartiendo Saberes de Iluminación Escénica”, una iniciativa destinada a fortalecer la formación técnica y ampliar las oportunidades de aprendizaje para artistas y personas interesadas en las artes escénicas de Magallanes.
Las actividades se realizaron entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre en la Sala Teatro, ubicada en República 484, segundo piso. El programa incluyó un taller de iluminación escénica, impartido por el jefe técnico Jorge Pérez, y otro de aplicaciones de actuación e iluminación, a cargo del director de la compañía, Andrés Guzmán.
El proyecto cuenta con financiamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026 y considera recursos para adquirir equipamiento de iluminación. Según la organización, el objetivo es fortalecer su autonomía técnica y facilitar el acceso a conocimientos necesarios para la producción y puesta en escena de espectáculos.
Natalia Sánchez, productora del proyecto, destacó también la incorporación de un enfoque de género para promover una mayor participación de mujeres y diversidades en áreas técnicas como la iluminación, la operación y el montaje. Teatro La Canalla, agrupación con más de 15 años de trayectoria, busca así contribuir al desarrollo de capacidades locales y al fortalecimiento de las artes escénicas en la región.
La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.
La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.