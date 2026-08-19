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19 de agosto de 2026

EDUCADORAS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS KAWÉSQAR, MAPUCHE Y YAGÁN DENUNCIAN FALTA DE CONTINUIDAD DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN MAGALLANES

"La situación resulta especialmente preocupante considerando que durante el presente año realizamos las gestiones solicitadas para poder desarrollar nuestro trabajo" comentaron las educadoras.

CLASES

Educadoras Tradicionales de los pueblos Kawésqar, Mapuche y Yagán manifiestan públicamente su preocupación por la falta de continuidad de los Talleres de Educación Intercultural correspondientes al Programa PEIB 2026 en la Región de Magallanes.

 
A esta altura del año, encontrándonos ya en el segundo semestre, los talleres aún no han podido desarrollarse con normalidad en la región. Según la información que se nos ha entregado, esta situación estaría relacionada con dificultades administrativas y de contratación al interior del SLEP.

 
La situación resulta especialmente preocupante considerando que durante el presente año realizamos las gestiones solicitadas para poder desarrollar nuestro trabajo. En particular, mediante correos electrónicos enviados los días 10 y 13 de abril de 2026, desde el SLEP se nos solicitó la documentación necesaria para avanzar en nuestras contrataciones.

 
Cumplimos oportunamente con entregar los antecedentes requeridos, entendiendo que existía una planificación institucional y la voluntad de dar continuidad a los talleres. Sin embargo, posteriormente se nos informó que existirían dificultades administrativas que impedirían concretar nuestras contrataciones y desarrollar los talleres durante este año.
Mientras tanto, en otras regiones del país las Educadoras y Educadores Tradicionales ya se encuentran trabajando y desarrollando sus procesos de Educación Intercultural, lo que hace aún más preocupante la situación que estamos viviendo en Magallanes.

 
No entendemos por qué, si existían dificultades administrativas que podían impedir nuestras contrataciones, estas no fueron informadas oportunamente ni resueltas durante los primeros meses del año. Tampoco entendemos por qué se nos solicitó la documentación necesaria para nuestra contratación en abril, si posteriormente se nos comunicaría que existían impedimentos para concretarla.

 
Una situación que afecta nuestro trabajo y la Educación Intercultural

 
Para nosotras, esto no constituye solamente un problema administrativo.

 
La falta de continuidad de los talleres significa que, encontrándonos ya en el segundo semestre, prácticamente no tendremos trabajo durante este año, pese a haber cumplido con las gestiones solicitadas, haber entregado nuestra documentación y haber permanecido disponibles para desarrollar el trabajo para el cual fuimos convocadas.

 
Al mismo tiempo, esta situación afecta la continuidad de los procesos de Educación Intercultural que se venían desarrollando en las comunidades educativas de la región y limita la presencia de los conocimientos y saberes de los pueblos originarios dentro de los establecimientos educacionales.

 
Incertidumbre frente a la Educación Intercultural 2027

 
A esta situación se suma nuestra preocupación respecto de la eventual implementación de una asignatura durante el año 2027.

 
Se nos ha informado que deberá iniciarse una ruta para su implementación. Sin embargo, hasta este momento no conocemos de manera concreta cuál será esa ruta, cómo se desarrollará, cuál será nuestra participación, cuáles serán nuestras responsabilidades ni qué procesos de capacitación y preparación se contemplarán para quienes tendremos que participar en ella.

 
Consideramos que una asignatura no puede ser entendida simplemente como la continuidad de los actuales talleres bajo otra denominación.

 
Su implementación requiere planificación, definición de contenidos y metodologías, preparación de quienes participarán en el proceso y, fundamentalmente, la participación efectiva de los pueblos originarios y de sus representantes culturales, respetando los conocimientos, saberes y particularidades de cada pueblo.

 
Solicitamos respuestas y una reunión urgente.

 
Frente a esta situación, solicitamos una reunión urgente con la Delegación Presidencial Regional, con la participación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, representantes del SLEP y las Educadoras Tradicionales involucradas en este proceso.

 
Necesitamos respuestas claras respecto de lo ocurrido durante 2026, de las razones que han impedido nuestra contratación, de las medidas que se adoptarán frente al perjuicio laboral que esta situación nos genera y, especialmente, de cuál será nuestro rol en el futuro de la Educación Intercultural en Magallanes.

 
Mientras en otras regiones del país los Educadores y Educadoras Tradicionales ya se encuentran trabajando, en Magallanes seguimos esperando respuestas y una solución concreta.

 
No estamos solicitando solamente una explicación administrativa. Necesitamos que se reconozca nuestro trabajo, se responda por la situación que estamos viviendo durante este año y se garantice nuestra participación en la construcción del futuro de la Educación Intercultural en nuestra región.

 
Educadoras Tradicionales de los pueblos Kawésqar, Mapuche y Yagán Región de Magallanes

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