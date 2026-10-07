CUANDO MAMÁ PARTE A LA ANTÁRTICA: NUEVO LIBRO INFANTIL ABORDA LA CIENCIA Y VIDA FAMILIAR EN TORNO AL CONTINENTE HELADO

En Punta Arenas, una mamá científica se prepara para viajar a la Antártica, donde realizará una nueva expedición de buceo científico. Sus dos hijas la ayudan a preparar su maleta. Al irse, las hermanas imaginan cómo será ese lugar que no conocen y convierten el trabajo de su mamá en una verdadera aventura. Con esa premisa, el libro “Buceamos con mamá… ¡En la Antártica!” de Editorial SurCiencia ya está disponible en librerías del país.

La obra, orientada a las primeras infancias, destaca la biodiversidad antártica, los ecosistemas marinos, y el liderazgo de las mujeres en la ciencia polar. La historia, creada por las periodistas Constanza Barrientos y Nadia Politis, contó con la asesoría científica de integrantes del Instituto BASE de ciencia antártica y subantártica: Dra. Angie Díaz (UdeC), Dra. Karin Gérard (UMAG), Dr. César Cárdenas (INACH) y Dr. Elie Poulin (U. Chile), y el apoyo pedagógico de las educadoras Marcela Soto y Porfiria Barrientos.

“Este libro nace de la necesidad de acercar la ciencia antártica a niñas, niños y sus familias, mostrando que detrás de cada expedición hay personas, historias y vínculos que hacen posible la investigación en uno de los lugares más extremos del planeta”, señala Constanza Barrientos.

Con ilustraciones de la artista magallánica Daniela Silva (@artpatagoniawild), la historia expresa la mirada de dos niñas sobre la labor de su madre en el continente más aislado del mundo. También invita a valorar el liderazgo femenino en entornos extremos, y la coparentalidad, mostrando que cuando una investigadora viaja a la Antártica, su expedición no ocurre en solitario: “Detrás de cada exploradora antártica existe una familia que se organiza, comparte los cuidados, acompaña y espera”, reflexiona Nadia Politis.

Mientras la maleta se llena, también aparecen las preguntas: ¿Qué significa que mamá se vaya?, ¿Quién cuida de la casa cuando ella está lejos?, ¿Cómo se preparan quienes se quedan?, ¿Y qué pasa con una familia cuando uno de sus integrantes debe viajar para hacer ciencia? “En el Instituto BASE, creemos que es importante relevar historias protagonizadas por mujeres, y acercar la temática antártica a diversos públicos”, advierte la Dra. Julieta Orlando, microbióloga polar, académica U. Chile y directora alterna del Instituto BASE.

En Chile, cerca del 44% de los proyectos del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) son liderados por mujeres, según cifras del Instituto Antártico Chileno (INACH). “Tenemos a muchas investigadoras encabezando proyectos desde las ciencias biológicas, ecología, pero también desde el derecho y la educación. Y es fundamental que estas labores se den a conocer con mayor presencia”, puntualiza el Dr. Elie Poulin,buzo científico, académico U. Chile y director del Instituto BASE.

El libro “Buceamos con mamá… ¡En la Antártica!” de Editorial SurCiencia, ya está disponible en las librerías del país, e invita a conocer la investigación polar realizada desde Chile. Como una travesía, con perspectiva familiar, aborda la aventura antártica que solo es posible gracias a una red que acompaña, sostiene, y también vive su propia expedición.