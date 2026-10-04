MAGALLANES LOGISTICS SUMMIT ABORDARÁ LOS DESAFÍOS DE LA LOGÍSTICA EN EL EXTREMO AUSTRAL

Especialistas nacionales e internacionales, emprendedores y empresas se reunirán este martes 6 y miércoles 7 de octubre en Punta Arenas para participar en el Magallanes Logistics Summit 2026, encuentro que abordará los principales desafíos de la actividad logística desde la realidad regional.

La actividad se desarrollará en el Hotel Dreams y tendrá como ejes la innovación, la multimodalidad y la proyección de Magallanes como plataforma logística austral. La programación contempla contenidos relacionados con digitalización, transporte, conectividad, corredores y plataformas logísticas, productividad y desarrollo de proveedores.

Uno de los focos estará puesto en emprendedores y MiPymes de Magallanes, considerando las dificultades asociadas a las distancias, el transporte, el abastecimiento y el acceso a mercados. El encuentro contempla exposiciones, paneles, espacios de networking y reuniones entre participantes para compartir conocimientos y experiencias vinculadas al sector.

El director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero Valenzuela, señaló que “en Magallanes, los desafíos logísticos forman parte de la realidad de muchas empresas y emprendimientos, por lo que generar espacios de aprendizaje, intercambio y colaboración puede contribuir directamente a mejorar sus capacidades y competitividad”.

Por su parte, la gerente regional de GEDES, Daniela Tapia, destacó las particularidades del territorio para abordar estas materias. “Magallanes tiene desafíos logísticos muy particulares por su geografía y por su condición de territorio extremo, pero al mismo tiempo tiene una posición estratégica que abre oportunidades enormes”, indicó.

Entre los expositores se encuentran Ricardo Partal Silva, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas; Guillermo Castaño, director general de Team Logística Consultoría; el consultor internacional Enrique Sánchez; y Humberto Almonacid, ingeniero y consultor de productividad, además de otros representantes y especialistas del sector.

El Magallanes Logistics Summit 2026 es ejecutado por GEDES y financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Magallanes, a través del instrumento Viraliza Eventos de Corfo. Las inscripciones continúan abiertas en gedes.cl/magallanes.

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