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4 de octubre de 2026

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA VISITA MAGALLANES Y ABORDA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NECESIDADES DEL SECTOR GANADERO

​Durante su visita a la región, Francesco Venezian recorrió instalaciones de CONAF, conoció el trabajo de conservación de flora subantártica junto a INACH y participó en la puesta en marcha de una mesa técnica de Agroseguros.

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El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, visitó Magallanes para conocer en terreno las capacidades regionales de prevención y combate de incendios forestales, además del trabajo de conservación de flora subantártica y las principales necesidades del sector agrícola y ganadero.

Junto al seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, y al director ejecutivo de Agroseguros, Cristian Buccione, recorrió viveros de CONAF, donde conoció el trabajo desarrollado junto al Instituto Antártico Chileno (INACH) para el rescate y propagación de especies de la zona. La agenda también contempló una visita a las brigadas forestales y a la Central de Monitoreo Regional del Fuego.

Durante el recorrido, las autoridades revisaron las capacidades regionales para detectar y enfrentar eventuales incendios forestales. En ese contexto, Venezian destacó que CONAF adelantó los procesos de licitación de equipos y medios para el combate aéreo y terrestre, con el objetivo de contar con estos recursos durante la temporada de incendios.

La jornada también incluyó la puesta en marcha de la Mesa Técnica Regional de Agroseguros, instancia orientada a mejorar el acceso y las condiciones de los seguros para productores agrícolas y ganaderos. Posteriormente, las autoridades se reunieron con representantes de organizaciones ganaderas para abordar problemas como las pérdidas de animales por depredación y abigeato, además del deterioro de las praderas.

El seremi Juan Ignacio Cavada señaló que uno de los desafíos es fortalecer la productividad de la agricultura regional y apoyar a la Agricultura Familiar Campesina para ampliar y diversificar su producción. Venezian también abordó la necesidad de avanzar en infraestructura hídrica, incluyendo pozos, estanques de acumulación y tecnificación del riego.

La agenda regional contempló además reuniones con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y el gobernador regional, Jorge Flies, junto con una visita a una usuaria de INDAP que implementó un invernadero de 60 metros cuadrados mediante un proyecto PDI.


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