GENDARMERÍA DE MAGALLANES CONMEMORÓ EL DÍA DE LOS MÁRTIRES INSTITUCIONALES

Gendarmería de Chile en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó una ceremonia de conmemoración del Día de los Mártires Institucionales, fecha en que se recuerda a los funcionarios que perdieron la vida mientras cumplían labores de servicio.

La actividad contempló el izamiento del Pabellón Nacional en todas las unidades penales de la región y reunió a funcionarios y funcionarias para rendir homenaje a quienes entregaron su vida en el ejercicio de sus funciones.

La conmemoración se realiza cada 14 de noviembre y recuerda especialmente a los funcionarios fallecidos ese día en 1990 en el Hospital Sótero del Río, mientras desarrollaban labores propias de su servicio.

Durante la ceremonia, el director regional de Gendarmería, coronel Claudio González García, destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes forman parte de la historia institucional y transmitir su legado a las nuevas generaciones de funcionarios.

La institución reafirmó su reconocimiento a los Mártires Institucionales y el compromiso de sus funcionarios y funcionarias con los principios y valores que orientan la labor de Gendarmería de Chile.

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