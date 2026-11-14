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14 de noviembre de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES RECUPERÓ 28 COMPUTADORES Y EVITÓ UN GASTO DE $16 MILLONES

​Una iniciativa del profesor Matías Mundaca, en coordinación con el equipo técnico del SLEP Magallanes, permitió recuperar los equipos del laboratorio de computación mediante la instalación de ChromeOS Flex.

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La Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas recuperó la operatividad de los 28 computadores de su laboratorio de computación, que presentaban problemas de rendimiento debido al desgaste de sus componentes y al uso de un sistema operativo que exigía mayores recursos. La iniciativa permitió evitar un gasto de reposición estimado en $16 millones.

El trabajo fue impulsado por el profesor Matías Mundaca, en coordinación con el equipo técnico del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes. La alternativa implementada consistió en reemplazar el sistema operativo anterior por ChromeOS Flex, una plataforma que permitió dar continuidad al uso de los equipos existentes.

Antes de esta intervención, acciones como iniciar sesión en Gmail podían tardar varios minutos y el funcionamiento de los computadores se veía afectado al ejecutar varias tareas simultáneamente. Con la actualización, los 28 equipos pueden funcionar al mismo tiempo durante las clases.

El nuevo sistema permite que los estudiantes ingresen con sus correos institucionales y trabajen con herramientas como Google Drive, Canva, YouTube y otras aplicaciones digitales. Además, los documentos se guardan automáticamente en la nube, lo que facilita la continuidad del trabajo ante eventuales interrupciones.

El profesor Matías Mundaca destacó que actualmente todos los computadores pueden utilizarse simultáneamente y que cada estudiante cuenta con acceso privado mediante sus credenciales institucionales. La recuperación del laboratorio permitió mantener operativo el equipamiento y evitar la compra de 28 computadores nuevos.


foto comunicado

ESCUELA DE GENDARMERÍA AMPLÍA PLAZO DE POSTULACIÓN HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE

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