ESCUELA DE GENDARMERÍA AMPLÍA PLAZO DE POSTULACIÓN HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE

La Escuela de Gendarmería de Chile extendió hasta el lunes 9 de noviembre de 2026 el plazo de postulación para su proceso de Admisión 2027, que contempla dos alternativas de ingreso: Aspirantes a Oficiales y Gendarmes Alumnos y Alumnas. Ambas opciones ofrecen formación gratuita, estabilidad laboral y posibilidades de especialización.

Este proceso marca un cambio en la formación de oficiales, luego del reconocimiento de la Escuela como Institución de Educación Superior. A partir de 2027, quienes ingresen a esta modalidad cursarán ocho semestres académicos, en lugar de los cuatro anteriores, y egresarán con el título profesional de Administrador de Sistemas Penitenciarios y Seguridad Pública, además del grado de Subteniente.

En tanto, el curso de Gendarme Alumno y Alumna tendrá una duración de dos semestres académicos. Quienes aprueben la formación egresarán con el grado de Gendarme. La directora de la Escuela de Gendarmería, coronel Carol Araneda Meza, destacó que la nueva formación de oficiales busca preparar profesionales para liderar equipos y enfrentar los desafíos de seguridad en los recintos penitenciarios.

Entre los requisitos para postular al curso de Gendarme Alumno y Alumna se encuentra tener entre 18 y 25 años al 22 de febrero de 2027. Para Aspirantes a Oficiales, la edad requerida es de 18 a 23 años al 1 de marzo de 2027. En ambas alternativas se exige nacionalidad chilena, estado civil soltero o soltera, enseñanza media completa o cursar cuarto medio, salud compatible con el servicio y antecedentes personales intachables. Para oficiales también se requiere haber rendido la PAES o hacerlo en diciembre de 2026.

La inscripción tiene un valor de 0,25 UF e incluye acceso a un Programa de Acompañamiento al Postulante. La matrícula anual para Aspirantes a Oficiales es de 10 UF, mientras que el curso de Gendarmes Alumnos no contempla costo de matrícula. Las postulaciones se realizan en el sitio web https://admision.gendarmeria.gob.cl/, donde también están disponibles los requisitos, las mallas curriculares y las etapas de selección.

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