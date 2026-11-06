PATAGONIA RUNNING, DESAFÍO DE SAMMIS REYES Y OTRAS ACTIVIDADES MARCAN AGENDA DEPORTIVA DE LA SUBSECRETARIA MARÍA PAZ RÍOS EN MAGALLANES

La subsecretaria del Deporte abordó las iniciativas que buscan acercar la actividad física a las comunidades, destacando la realización del Patagonia Running en Torres del Paine, la participación de estudiantes de distintos establecimientos educacionales y el desafío deportivo impulsado por Sammis Reyes.

Patagonia Running: deporte y naturaleza en Torres del Paine

Durante su visita a la Región de Magallanes, la subsecretaria del Deporte, María Paz Ríos, destacó el desarrollo del Patagonia Running, iniciativa que busca promover la actividad física y acercar el deporte a las nuevas generaciones, aprovechando las características naturales y paisajísticas de la zona.

La actividad, realizada en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine, contempla la participación de estudiantes provenientes de 30 establecimientos educacionales, convirtiéndose en una oportunidad para fomentar hábitos saludables y generar experiencias deportivas vinculadas al territorio.

La autoridad relevó la importancia de impulsar iniciativas que permitan que niños, niñas y jóvenes se relacionen con el deporte desde una perspectiva formativa, recreativa y comunitaria. En ese sentido, el Patagonia Running representa una instancia que combina actividad física, contacto con la naturaleza y participación escolar, poniendo en valor las condiciones únicas que ofrece la Patagonia para desarrollar este tipo de encuentros.

El desafío de Sammis Reyes y la promoción de la actividad física

Otro de los temas abordados fue el desafío deportivo asociado a Sammis Reyes, exjugador de fútbol americano y referente nacional del deporte de alto rendimiento. La iniciativa fue destacada como una oportunidad para motivar a las personas a superar sus propios límites y acercarse a la actividad física.

La subsecretaria también se refirió al impacto que pueden generar figuras deportivas reconocidas en la promoción de estilos de vida activos, especialmente entre niños, niñas y jóvenes. La presencia de referentes permite transmitir experiencias, incentivar la práctica deportiva y demostrar que la actividad física puede convertirse en una herramienta de desarrollo personal.

Deporte como herramienta de salud y bienestar

Ríos también abordó la necesidad de fortalecer el vínculo entre deporte y salud, promoviendo un trabajo coordinado entre distintas instituciones y sectores. Esta mirada busca que la actividad física no sea entendida únicamente desde la competencia, sino también como un componente fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas.

En esa línea, se destacó la importancia del deporte comunitario y de generar oportunidades de participación para distintos grupos de la población, considerando las particularidades territoriales de Magallanes y las dificultades propias de una región extensa y con localidades alejadas.

Infraestructura, alto rendimiento y salud mental

Durante la conversación, la autoridad también abordó los desafíos relacionados con la infraestructura deportiva, el fortalecimiento del alto rendimiento y la necesidad de ampliar las oportunidades para quienes desarrollan distintas disciplinas.

Asimismo, se relevó la importancia de incorporar la salud mental dentro de la formación deportiva, entendiendo que el bienestar de los deportistas debe considerar tanto su preparación física como su desarrollo emocional y psicológico.

La visita de la subsecretaria permitió poner en discusión distintas iniciativas orientadas a fortalecer la actividad física en Magallanes, con especial énfasis en el acceso al deporte desde edades tempranas, la participación comunitaria y el aprovechamiento de las condiciones naturales de la región.





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