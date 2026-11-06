Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

6 de noviembre de 2026

PATAGONIA RUNNING, DESAFÍO DE SAMMIS REYES Y OTRAS ACTIVIDADES MARCAN AGENDA DEPORTIVA DE LA SUBSECRETARIA MARÍA PAZ RÍOS EN MAGALLANES

Buenos días región

subsecretariadeportes

La subsecretaria del Deporte abordó las iniciativas que buscan acercar la actividad física a las comunidades, destacando la realización del Patagonia Running en Torres del Paine, la participación de estudiantes de distintos establecimientos educacionales y el desafío deportivo impulsado por Sammis Reyes.

Patagonia Running: deporte y naturaleza en Torres del Paine

Durante su visita a la Región de Magallanes, la subsecretaria del Deporte, María Paz Ríos, destacó el desarrollo del Patagonia Running, iniciativa que busca promover la actividad física y acercar el deporte a las nuevas generaciones, aprovechando las características naturales y paisajísticas de la zona.

La actividad, realizada en el entorno del Parque Nacional Torres del Paine, contempla la participación de estudiantes provenientes de 30 establecimientos educacionales, convirtiéndose en una oportunidad para fomentar hábitos saludables y generar experiencias deportivas vinculadas al territorio.

La autoridad relevó la importancia de impulsar iniciativas que permitan que niños, niñas y jóvenes se relacionen con el deporte desde una perspectiva formativa, recreativa y comunitaria. En ese sentido, el Patagonia Running representa una instancia que combina actividad física, contacto con la naturaleza y participación escolar, poniendo en valor las condiciones únicas que ofrece la Patagonia para desarrollar este tipo de encuentros.

El desafío de Sammis Reyes y la promoción de la actividad física

Otro de los temas abordados fue el desafío deportivo asociado a Sammis Reyes, exjugador de fútbol americano y referente nacional del deporte de alto rendimiento. La iniciativa fue destacada como una oportunidad para motivar a las personas a superar sus propios límites y acercarse a la actividad física.

La subsecretaria también se refirió al impacto que pueden generar figuras deportivas reconocidas en la promoción de estilos de vida activos, especialmente entre niños, niñas y jóvenes. La presencia de referentes permite transmitir experiencias, incentivar la práctica deportiva y demostrar que la actividad física puede convertirse en una herramienta de desarrollo personal.

Deporte como herramienta de salud y bienestar

Ríos también abordó la necesidad de fortalecer el vínculo entre deporte y salud, promoviendo un trabajo coordinado entre distintas instituciones y sectores. Esta mirada busca que la actividad física no sea entendida únicamente desde la competencia, sino también como un componente fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas.

En esa línea, se destacó la importancia del deporte comunitario y de generar oportunidades de participación para distintos grupos de la población, considerando las particularidades territoriales de Magallanes y las dificultades propias de una región extensa y con localidades alejadas.

Infraestructura, alto rendimiento y salud mental

Durante la conversación, la autoridad también abordó los desafíos relacionados con la infraestructura deportiva, el fortalecimiento del alto rendimiento y la necesidad de ampliar las oportunidades para quienes desarrollan distintas disciplinas.

Asimismo, se relevó la importancia de incorporar la salud mental dentro de la formación deportiva, entendiendo que el bienestar de los deportistas debe considerar tanto su preparación física como su desarrollo emocional y psicológico.

La visita de la subsecretaria permitió poner en discusión distintas iniciativas orientadas a fortalecer la actividad física en Magallanes, con especial énfasis en el acceso al deporte desde edades tempranas, la participación comunitaria y el aprovechamiento de las condiciones naturales de la región.



betoperezbjj

ADALBERTO “BETO” PÉREZ SE PREPARA PARA REPRESENTAR A MAGALLANES EN EL MUNDIAL DE JIU JITSU BRASILEÑO EN ABU DHABI

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

FUERZA AÉREA DE CHILE EFECTUÓ CAMBIO DE MANDO EN BASE FREI Y TRASLADO DE LA NUEVA DOTACIÓN ANTÁRTICA 2026–2027

Leer Más

El Comandante de Grupo (A) Pablo Jorquera asumió la conducción de la instalación el martes 3 de noviembre, sucediendo al Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

cambiodemandobasefrei
nuestrospodcast
nosfera

CHILE RECIBE AL BUQUE NOOSFERA DE UCRANIA Y REFUERZA EL ROL DE PUNTA ARENAS COMO HUB ANTÁRTICO

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
pinguinosIA

EJÉRCITO E INACH EXPLORAN EL USO DE IA EN BENEFICIO DE LA CIENCIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
c

DECLARACIÓN PÚBLICA | SATURACIÓN DE CAMAS EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
liceoluisalbertobarrera

PELEA ENTRE ESTUDIANTES DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA TERMINA CON LESIONES GRAVES Y DOS ADOLESCENTES DETENIDOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.