POLIDEPORTIVO ANTÁRTICA CHILENA OBTIENE RS PARA FINANCIAR SU DISEÑO

Un importante avance registró el proyecto de construcción del Polideportivo Antártica Chilena, luego de obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) para su etapa de diseño, el pasado 23 de octubre. La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas considera una infraestructura deportiva de gran escala, que busca ampliar las posibilidades de entrenamiento y competencia para las agrupaciones locales, además de posicionar a la capital regional como sede de eventos nacionales e internacionales.

El alcalde Claudio Radonich valoró este paso, destacando que permitirá avanzar hacia el financiamiento de los estudios de diseño de un recinto largamente esperado por la comunidad. "Esto era fundamental, porque se dio el visto bueno para que pueda ser financiado el estudio de diseño de este sueño para nuestra ciudad, contar con un polideportivo. Calculamos una capacidad para 5.000 personas y diez espacios para entrenamiento, pero lo más importante es que tendrá una cancha principal que cumplirá con estándares internacionales, como las normas FIBA para el básquetbol y las exigencias internacionales del vóleibol, handbol y otros deportes indoor", señaló.

El jefe comunal agregó que esta infraestructura permitiría recibir competencias de alto nivel, como campeonatos sudamericanos de básquetbol, además de actividades de gimnasia y otras disciplinas. Asimismo, el edil planteó que el recinto podría albergar espectáculos culturales, artísticos y convenciones de gran convocatoria. "Nuestra ciudad no cuenta con gimnasios grandes ni con recintos que tengan canchas que cumplan las normas para este tipo de eventos. Queremos que Punta Arenas esté dentro de los grandes circuitos deportivos nacionales y del Cono Sur, pero también entregarles a los clubes y deportistas un espacio donde puedan entrenar sin tener que estar buscando permanentemente lugares para hacerlo", afirmó.

De acuerdo con los antecedentes técnicos, el proyecto considera una superficie de 15.600 metros cuadrados, con 10.311 metros cuadrados de edificación, áreas exteriores complementarias, graderías con butacas y una cancha principal; además de salas de uso múltiple con superficies de poliuretano y certificación FIBA. También contempla 355 estacionamientos. El recinto se emplazaría junto al Gimnasio Fiscal, por calle Kuzma Slavic, en un terreno que cuenta con conectividad hacia las avenidas Costanera, Bulnes y España; además de acceso a locomoción pública.

El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, explicó que la obtención del RS corresponde a un paso previo al financiamiento de la consultoría de diseño. "El monto solicitado para esta etapa es de $1.057 millones y estimamos que, en un periodo de 18 meses, la consultoría debería entregarnos todos los insumos necesarios para posteriormente postular a la ejecución de las obras. La inversión total de construcción podría fluctuar entre los $40.000 y $50.000 millones", detalló.

El profesional precisó que la recomendación satisfactoria permite que el proyecto pueda ser financiado durante un periodo de tres años, aunque aclaró que todavía no se cuenta con los recursos para iniciar el diseño. En ese sentido, indicó que esperan que el Gobierno Regional pueda concretar el financiamiento próximamente, lo que permitiría iniciar la consultoría durante el próximo año. Una vez concluida esa etapa, se podrá avanzar hacia la postulación de los recursos para la construcción, cuya materialización dependerá de las siguientes fases de evaluación y financiamiento.

Desde el Concejo Municipal también destacaron la importancia de este avance. La concejala Alicia Stipicic manifestó su satisfacción por la obtención del RS, señalando que, desde su experiencia como campeona nacional de gimnasia rítmica, considera que este proyecto abrirá nuevas oportunidades para el deporte y la cultura de niños, jóvenes y adultos. "Con este diseño se da un gran paso para el fortalecimiento del deporte, la cultura y nuestro futuro", expresó.

Por su parte, la concejala Carla Jiménez reiteró su respaldo a la iniciativa y manifestó su expectativa de que el Gobierno Regional apoye el financiamiento, para que Punta Arenas pueda avanzar hacia la concreción de un recinto que, según indicó Jiménez, es ampliamente esperado por la ciudadanía.

En tanto, el concejal Germán Flores subrayó la necesidad de contar con infraestructura de estas características en la capital regional. "Una ciudad que hoy tiene cerca de 140 mil habitantes necesita un espacio deportivo y cultural con capacidad para aproximadamente 5.000 personas. Actualmente, nuestra mayor capacidad en un recinto es de alrededor de 1.800 personas, por lo que esta es una buena noticia y un avance en infraestructura que Punta Arenas y la Región de Magallanes merecen", sostuvo.