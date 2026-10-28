PUERTO WILLIAMS SE INCORPORA A LA RUTA LOGÍSTICA MÁS AUSTRAL DE MERCADO LIBRE EN CHILE

En el marco de su visita a la Región de Magallanes, Rafael Lira, director del Marketplace de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador, destacó la inauguración de la ruta logística más austral de la compañía, que conecta a Puerto Williams con su plataforma de comercio electrónico. La actividad se realizó junto al alcalde de Cabo de Hornos y emprendedores locales, con el objetivo de ampliar el acceso a las compras y ventas por internet en territorios alejados de los principales centros urbanos.



El ejecutivo señaló que el comercio electrónico ha experimentado un importante crecimiento en la región. Según los datos entregados durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, Mercado Libre pasó de distribuir alrededor de 20 mil paquetes mensuales en Magallanes durante el año pasado a cerca de 30 mil en el período actual. De ese total, aproximadamente 20 mil corresponden a Punta Arenas y 10 mil a Puerto Natales, mientras que Puerto Williams también muestra avances desde la puesta en marcha de la nueva ruta.



Respecto del funcionamiento logístico, Lira explicó que los paquetes llegan desde Santiago a Punta Arenas por vía aérea y posteriormente son distribuidos en la capital regional, trasladados hacia Puerto Natales o enviados a Puerto Williams mediante una barcaza. La operación en la comuna más austral contempla la distribución de los pedidos hasta los domicilios de los clientes, lo que representa un nuevo paso en la expansión territorial de la compañía.



Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la oportunidad que representa la plataforma para las pequeñas y medianas empresas de Magallanes. El director invitó a emprendedores, comerciantes y personas con ideas de negocio a incorporarse como vendedores, destacando que publicar productos es gratuito y que la plataforma permite llegar a compradores de todo Chile. Asimismo, relevó el uso de Mercado Pago y sus terminales de pago electrónico como herramientas que pueden facilitar las transacciones de negocios locales, especialmente en sectores vinculados al turismo y la gastronomía.



En cuanto a las tendencias de consumo regional, Lira identificó un crecimiento en las compras relacionadas con mascotas, suplementos y productos de supermercado, destacando particularmente la demanda de artículos para gatos y yerba mate en Punta Arenas. También señaló que las diferencias estacionales entre Magallanes y otras zonas del país pueden generar oportunidades para adquirir productos de invierno y equipamiento outdoor durante los períodos de liquidación en el centro y norte de Chile.



Finalmente, el ejecutivo abordó la evolución del comercio electrónico y el impacto económico de los emprendimientos que participan en el ecosistema de Mercado Libre. Entre las principales tendencias mencionó el fortalecimiento de los marketplaces y el crecimiento de las ventas impulsadas por redes sociales mediante programas de afiliados. La conversación concluyó con un llamado a los emprendedores magallánicos a aprovechar las herramientas digitales para ampliar sus mercados y desarrollar sus negocios, en una estrategia que busca extender la conectividad comercial hasta las localidades más australes del país.







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