SERNAMeg ENTREGA $15 MILLONES PARA IMPULSAR TRES PROYECTOS DE EMPRENDEDORAS DE MAGALLANES

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes entregó $15 millones para financiar tres proyectos colectivos de emprendedoras de la región, en el marco del Plan de Reactivación Laboral Modo Empleo. Cada iniciativa recibió $5 millones para implementar propuestas desarrolladas a partir de los aprendizajes adquiridos durante su participación en el Programa Mujer Emprende.

Los recursos permitirán incorporar maquinaria, herramientas e insumos, además de desarrollar estrategias compartidas de difusión y venta. La ceremonia se realizó en la dirección regional del SernamEG y contó con la participación de su directora regional, Pamela Leiva Burgos; la seremi (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Lorena Díaz Loaiza, y Lorena Pisani Oyarzún, representante de la Cooperativa Rosas Silvestres, organización encargada del seguimiento de los proyectos.

Las iniciativas adjudicadas son “Juntas para Crecer”, que reúne emprendimientos de los rubros hortofrutícola, estética y peluquería, y bisutería y artesanía decorativa; “Vitrina Crea y Explora: Pequeños Mundos”, orientada a la exhibición y venta colaborativa de productos de carpintería, mobiliario infantil, juguetes de madera, textiles, papelería e ilustraciones; y “Vientos y Raíces que Crean”, que busca fortalecer emprendimientos de peluquería y belleza integral, impresión y estampado de productos personalizados, y confección de bolsos y accesorios tejidos a crochet.

La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó que el trabajo colectivo permitirá a las participantes mejorar sus procesos, incorporar equipamiento y ampliar sus oportunidades de comercialización. También señaló que el fortalecimiento de los ingresos propios contribuye a la autonomía económica de las mujeres.

En 2026, un total de 36 mujeres de Magallanes concluyeron el proceso formativo del Programa Mujer Emprende, de las cuales nueve integran los proyectos financiados. Según los antecedentes entregados por el servicio, el aumento presupuestario del Plan de Reactivación Laboral Modo Empleo permitió pasar de un proyecto colectivo financiado en la región durante 2025 a tres este año. A nivel nacional, la inversión alcanzó los $500 millones y el número de proyectos colectivos aumentó de 30 a 121.

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