24 de octubre de 2026
CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA RECIBIR A 40 MIL VISITANTES
El recinto realizó trabajos de mantención, mejoramiento de accesos y renovación de jardines para el Día de Todos los Santos. También habrá misas, puestos de comercio y refuerzo de los patrullajes preventivos.
El Cementerio Municipal de Punta Arenas informó que se encuentra preparado para recibir a cerca de 40 mil personas durante la conmemoración del Día de Todos los Santos. Los trabajos previos incluyeron mejoras en los accesos, mantención de áreas verdes y reparaciones en distintos sectores del recinto.
Entre las labores realizadas se encuentran la plantación de 280 flores, la poda de cipreses, el corte de pasto y el desmalezado de calles y sepulturas abandonadas. También se repararon avenidas interiores, se efectuaron trabajos de bacheo y se repintaron pasos peatonales, mausoleos patrimoniales, el pórtico monumental, la capilla y distintos accesos.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que, si bien las visitas se distribuyen durante la semana previa, el 31 de octubre y el 1 de noviembre concentran la mayor concurrencia. El administrador del cementerio, César Gallardo, agregó que las labores de mantención se desarrollan durante todo el año e incluyen la recuperación de mausoleos y el mejoramiento de espacios comunes.
Para el domingo 1 de noviembre se programaron dos misas en la capilla ecuménica del recinto, a las 10:00 y a las 16:00 horas, ambas oficiadas por el obispo. El cementerio mantendrá su horario habitual de atención, entre las 08:00 y las 19:00 horas.
Además, se autorizaron 50 puestos de comercio para la venta de flores, alimentos, artesanías y otros productos, que funcionarán entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. La mayoría estará en el bandejón central de avenida Bulnes, entre Capitán Guillermo y Carrera, mientras que los carros de comida y food trucks se ubicarán en calle Angamos, entre Lautaro Navarro y avenida Bulnes. Para reforzar la seguridad, el municipio dispondrá de dos camionetas adicionales y patrullajes preventivos coordinados con Carabineros y los equipos de fiscalización municipal.
La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.
La actividad recorrió siete momentos de la historia de la ciudad, entre el Muelle Prat y la Plaza de Armas, con personajes de época, intervenciones escénicas y música en vivo. La programación de la décimo tercera edición continuará este domingo.