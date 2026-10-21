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21 de octubre de 2026

MAGALLANES CELEBRA EL DÍA DE LA REGIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO

Cada 21 de octubre se recuerda el hito histórico del navegante Hernando de Magallanes en la primera circunnavegación del planeta, una fecha que reafirma el sentido de identidad austral.

Magallanes-estrecho

El Día de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se celebra cada 21 de octubre en conmemoración del descubrimiento del Estrecho de Magallanes en 1520. Este acontecimiento, liderado por el navegante Hernando de Magallanes, se constituyó como un hito clave en la primera circunnavegación del planeta y en la cartografía mundial.

Esta efeméride oficial se vive en el territorio con un profundo sentido de identidad y pertenencia local. La fecha simboliza la historia, la geografía y el carácter de la zona austral, representada en el pabellón regional con sus colores azul, blanco y amarillo junto a las estrellas de la Cruz del Sur.

El hallazgo del paso interoceánico transformó la navegación global y definió la significación geográfica del territorio magallánico. La conmemoración de esta jornada destaca la memoria histórica de la zona y la continuidad cultural de una comunidad estrechamente ligada a su entorno geográfico.

En el marco de esta importante efeméride, enviamos un afectuoso saludo a todos los habitantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El reconocimiento se extiende asimismo a todas las magallánicas y magallánicos que se encuentran en el resto del país o en el extranjero, manteniendo vigentes sus lazos con la tierra austral.

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