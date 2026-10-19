GOBERNADOR JORGE FLIES ADVIERTE POSIBLE “TORMENTA PERFECTA” POR RECORTES PRESUPUESTARIOS Y ALERTA IMPACTO EN LAS INVERSIONES DE MAGALLANES

Una intensa agenda de negociaciones presupuestarias, convenios de programación e inversiones estratégicas para Magallanes abordó esta mañana el gobernador regional Jorge Flies Añón, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la autoridad expresó su inquietud por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y la propuesta de reducción de recursos para los gobiernos regionales. Según explicó, el escenario podría afectar no solamente la capacidad de inversión del Gobierno Regional de Magallanes, sino también el financiamiento de iniciativas ejecutadas junto a municipios y organizaciones de la comunidad.

Junto con este tema, Flies se refirió a las conversaciones sostenidas con los ministerios de Salud y Vivienda para dar continuidad a los convenios de programación, a las necesidades de infraestructura sanitaria y habitacional, y a las oportunidades de desarrollo vinculadas a la posición estratégica de la región. También abordó la situación comercial con las islas Malvinas y el proceso que se prepara para la futura concesión de Zona Franca.

Presupuesto 2027: preocupación por una rebaja del 13%

Uno de los principales temas de la entrevista fue la propuesta presupuestaria para los gobiernos regionales. Flies señaló que las negociaciones se encontraban en una etapa decisiva, con una evaluación de la partida presupuestaria correspondiente en la Comisión Mixta de Presupuestos.

La autoridad manifestó que, hasta el momento de la entrevista, la propuesta contemplaba una reducción promedio del 13% en los presupuestos regionales y advirtió que la preocupación aumenta al considerar que ese marco podría servir de referencia para los años siguientes.

“Estamos ciertamente preocupados por cómo se está constituyendo el presupuesto el próximo año. Hoy día a mediodía ya se hace una presentación de evaluación final en la comisión mixta de presupuesto en Valparaíso de la partida de los gobiernos regionales y previo a la reunión esperamos que existan novedades”, señaló.

El gobernador explicó que el Gobierno Regional de Magallanes mantiene una cartera de más de 400 proyectos y que una disminución de recursos obligaría a revisar la programación de nuevas iniciativas y la continuidad de los apoyos financieros que se entregan a distintos actores del territorio.

En ese contexto, hizo un llamado a observar no solo la partida de los gobiernos regionales, sino también la distribución de recursos sectoriales para Obras Públicas, Vivienda y Salud, debido a que sus presupuestos se aprueban a escala nacional y posteriormente se distribuyen entre los territorios.

“Yo les pido a ustedes que estén muy atentos porque cuando se aprueba el presupuesto de Obras Públicas se aprueba para todo el país, no se aprueba, por ejemplo, región por región, lo mismo pasa con vivienda y lo mismo pasa con salud”, advirtió.

Flies cuestionó que los recursos adicionales destinados a zonas de catástrofe pudieran no beneficiar a Magallanes en la misma medida, dado que la región no está considerada bajo esa condición en los términos a los que se refirió durante la entrevista.

“Podríamos tener una situación bastante compleja y ahí, a los equipos, a nuestros parlamentarios, a la delegada presidencial, a los seremis y particularmente a ustedes como medio yo les pediría estar muy atentos a la distribución presupuestaria del próximo año porque podríamos tener lo que uno llama una tormenta perfecta”, afirmó.

El gobernador sostuvo que una eventual reducción simultánea de los recursos regionales y sectoriales tendría consecuencias importantes en la ejecución de inversiones y en los aportes que reciben los municipios, principales beneficiarios de una parte relevante de los marcos presupuestarios regionales.

Convenios de programación: avances en Vivienda y dificultades en Salud

Durante su visita a Santiago, Flies sostuvo reuniones con autoridades ministeriales y consejeros regionales para abordar las principales necesidades de inversión de Magallanes y la continuidad de los convenios de programación.

La autoridad recordó que la región ha recurrido históricamente a estos instrumentos para financiar proyectos de largo plazo, especialmente en materia de infraestructura sanitaria. En el caso de Salud, destacó que el convenio anterior permitió avanzar en la construcción de hospitales, consultorios y el fortalecimiento de la atención sanitaria.

Sin embargo, señaló que el convenio vigente terminó y que no se ha concretado uno nuevo que permita asegurar la continuidad de las inversiones. Según explicó, la ministra de Salud, May Chomali, le transmitió que los compromisos financieros que arrastra la cartera dificultan asumir nuevas obligaciones de esta naturaleza.

En Vivienda, en cambio, el gobernador manifestó una impresión favorable tras la reunión con el ministro Iván Poduje, al considerar que existiría disposición para avanzar en un nuevo acuerdo que permita complementar los subsidios habitacionales con inversiones regionales.

“Yo creo que nos va a ir bien con el convenio de viviendas”, sostuvo, al explicar que las condiciones de construcción en Magallanes requieren recursos adicionales para resolver necesidades como agua potable, alcantarillado y urbanización.

Flies destacó que la participación del Gobierno Regional resulta relevante para que los proyectos habitacionales puedan concretarse, considerando los costos de construcción y las características de los terrenos y barrios de la zona.

Durante la conversación también planteó la importancia de reforzar los mecanismos de evaluación de las familias y proyectos beneficiarios de subsidios, con el objetivo de prevenir abusos y asegurar que las ayudas estatales lleguen a quienes cumplen con los requisitos.

Entre las materias planteadas al Ministerio de Vivienda, mencionó la continuidad de los subsidios para sectores medios emergentes, particularmente jóvenes profesionales y técnicos que enfrentan dificultades para acceder a créditos hipotecarios, además de alternativas para reparar viviendas antiguas y mejorar sus condiciones de habitabilidad.

La autoridad indicó que la definición final de estos acuerdos dependerá de las negociaciones presupuestarias y de la capacidad de los ministerios para comprometer recursos durante el próximo periodo gubernamental.

Salud: formación de especialistas con pertinencia regional

Otro de los principales puntos tratados fue la necesidad de fortalecer la formación y permanencia de profesionales de la salud en Magallanes, especialmente en áreas de especialización que presentan dificultades para cubrir las necesidades de la población.

Flies explicó que uno de los problemas del sistema actual es que muchos médicos se forman mediante programas centralizados y, aunque algunos obtienen becas con destinación a la región, no necesariamente permanecen en ella una vez cumplidos sus periodos obligatorios de servicio.

Frente a este escenario, indicó que durante la reunión con la ministra de Salud se planteó avanzar hacia un sistema de especialización con mayor pertinencia regional, que considere las necesidades de los hospitales, la atención primaria y las condiciones de trabajo en las distintas comunas.

“Lo que hemos dicho nosotros nos interesa mucho que cuando postulen a Magallanes, sepan cómo es el hospital de Punta Arenas, sepan cómo es el hospital de Natales, sepan cómo es Porvenir, sepan cómo es la atención primaria acá en la región”, explicó.

El gobernador sostuvo que la formación de especialistas no debe limitarse a los médicos, sino que también debe considerar a otros profesionales de la salud que resultan indispensables para implementar y mantener prestaciones de mayor complejidad.

Como ejemplo, mencionó la necesidad de contar con enfermeras y enfermeros especializados para acompañar procedimientos y servicios como la hemodinamia y la diálisis, especialmente cuando se amplía la cobertura de estas prestaciones a localidades como Porvenir o Puerto Williams.

“Entonces, no es solamente formación de médicos, sino que formación de profesionales en distintas especialidades con pertinencia. Creo que les estamos pidiendo a la ministra con pertinencia regional, o sea, que de alguna manera podamos tener los concursos de manera regional y que postule la gente que conoce la región y que se viene a su región, que se forma para venirse a su región”, afirmó.

Flies también señaló que la ministra se comprometió a evaluar alternativas para apoyar la disminución de los tiempos de espera en consultas, procedimientos y cirugías, considerando los recursos que el Gobierno Regional ha destinado a resolver parte de estas necesidades.

En materia de infraestructura, indicó que existe incertidumbre respecto de la posibilidad de incorporar nuevos consultorios a las inversiones del periodo gubernamental. Asimismo, planteó la necesidad de coordinar la reposición de equipamiento médico que cumple su vida útil, tanto en el Hospital Clínico de Magallanes como en el Hospital de Puerto Natales.

Plan de Zonas Extremas: Magallanes concentra una cartera relevante de inversiones

Consultado por los marcos presupuestarios del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el gobernador manifestó que, por ahora, no observa una disminución significativa en la continuidad de los recursos asociados a este instrumento, aunque advirtió que el panorama podría cambiar a futuro si otras regiones incrementan sus carteras de proyectos.

Flies señaló que Magallanes presenta una cartera de inversión considerable en comparación con otras regiones que cuentan con instrumentos para zonas extremas, lo que ha permitido impulsar iniciativas de infraestructura y desarrollo territorial.

Según detalló, durante el año en curso la región proyectaba una inversión cercana a los $40 mil millones vinculada al plan, cifra que, de acuerdo con sus antecedentes, la sitúa por encima de otros territorios que también utilizan este mecanismo.

“Yo creo que el próximo año aún la región va a tener mayor inversión en PEDZE. Se va a hacer la región de Magallanes”, sostuvo, al explicar que el marco presupuestario previsto permitiría continuar con los proyectos que ya se encuentran en ejecución.

No obstante, advirtió que el escenario podría ser diferente en 2028 si aumenta la cantidad de proyectos que presentan otras regiones, por lo que consideró necesario evaluar la evolución de los recursos disponibles y la capacidad de financiar nuevas iniciativas.

El gobernador también defendió la planificación de largo plazo desarrollada por el Gobierno Regional, argumentando que una parte importante de su cartera corresponde a compromisos y proyectos que requieren continuidad presupuestaria durante varios años.

Flexibilidad presupuestaria: el Gobierno Regional pide más tiempo para ejecutar recursos

Flies cuestionó, además, los procedimientos que limitan el periodo efectivo durante el cual los gobiernos regionales pueden ejecutar sus presupuestos.

Según explicó, la apertura tardía de los recursos y la obligación de cerrar anticipadamente el ejercicio presupuestario reducen los meses disponibles para desarrollar inversiones, situación que se vuelve especialmente compleja cuando los fondos llegan durante el segundo semestre.

“El gran atraso del primer trimestre que tenemos de gasto no es de responsabilidad de los gobiernos regionales. Los presupuestos se abren a fines de marzo. Y los gobiernos regionales pueden empezar a gastar o invertir recién en abril, o sea, ya te gastas todo el primer trimestre”, manifestó.

A esto se suma, de acuerdo con su exposición, la obligación de cerrar el presupuesto a fines de octubre, lo que limita aún más el periodo de ejecución efectiva de los recursos.

Como ejemplo, recordó que los fondos asociados al PEDZE llegaron durante el año en curso en distintas etapas, con recursos disponibles en julio y otros que se liberaron hacia fines de agosto. Esto, señaló, dejó un periodo reducido para desarrollar los procedimientos administrativos y financieros correspondientes.

En ese contexto, indicó que se ha planteado al Ministerio de Hacienda la necesidad de avanzar hacia un sistema que permita iniciar la ejecución desde comienzos de enero y mantener una mayor flexibilidad en los plazos de cierre.

“Hoy día está todo computarizado, es decir, hoy día estamos con inteligencia artificial, estamos con sistemas contables en línea y lo seguimos haciendo igual que cuando se crearon los gobiernos regionales en el año 94”, cuestionó.

La autoridad sostuvo que una mayor flexibilidad no significa disminuir los controles, sino permitir que los gobiernos regionales utilicen oportunamente los recursos una vez que estén disponibles, manteniendo las obligaciones de rendición ante las instituciones fiscalizadoras.

Menos recursos podrían afectar programas sociales y nuevos proyectos

Ante la posibilidad de que la rebaja presupuestaria se concrete, Flies explicó que el Gobierno Regional tendría que revisar la distribución de los recursos y priorizar los compromisos que ya están en ejecución.

Entre las materias que podrían verse afectadas mencionó los fondos destinados a municipios, los concursos del 8% para iniciativas sociales, deportivas y culturales, y la capacidad de iniciar proyectos nuevos.

El gobernador indicó que los programas y obras que ya cuentan con aprobación y financiamiento comprometido tendrían prioridad, particularmente aquellos relacionados con inversiones en curso y la resolución de listas de espera en salud.

“Entonces, procesos de arrastre que vamos a tener que asegurar cómo son las inversiones que se están haciendo, los programas que se están haciendo, especialmente en lista de espera. Esos van a ser los que van a estar privilegiados”, explicó.

La decisión sobre nuevas iniciativas, agregó, deberá ser evaluada junto al Consejo Regional una vez que se conozca el presupuesto definitivo.

Flies insistió en que una rebaja que se mantenga durante varios años podría tener un impacto acumulativo importante en la capacidad de inversión regional y, por esa vía, en el desarrollo de obras y programas que benefician directamente a la población.

“Si yo tengo un 13% menos de presupuesto en cuatro años del Gobierno es un 50% menos de presupuesto de un año completo y ese impacto, vuelvo a insistir, es muy, muy alto”, afirmó.

La autoridad expresó su esperanza de que las negociaciones permitan mantener una continuidad presupuestaria y evitar que los recortes comprometan el avance de proyectos estratégicos.

Soberanía e infraestructura: inversiones que deben mantenerse a largo plazo

La situación geopolítica y las recientes declaraciones desde Argentina también formaron parte de la conversación, particularmente por sus posibles efectos en la atención que el Estado entrega a Magallanes y la Antártica Chilena.

Flies señaló que las inversiones vinculadas a la soberanía no pueden depender exclusivamente de las prioridades de cada administración, sino que requieren una planificación sostenida en el tiempo.

“La soberanía de un país no puede ser reactiva”, afirmó, al plantear que las discusiones recientes deben traducirse en decisiones concretas sobre infraestructura y capacidades estratégicas.

En esa línea, mencionó la importancia de mantener inversiones en puertos, aeropuertos y proyectos relacionados con la presencia chilena en la Antártica. También manifestó su expectativa de que las conversaciones sobre el desarrollo antártico se traduzcan en anuncios y compromisos de largo plazo.

“La soberanía no es una cosa que se dice con la boca, sino que algo que se vive y se planifica a largo plazo”, sostuvo.

El gobernador planteó que la atención generada por la contingencia representa una oportunidad para que las autoridades nacionales y el Parlamento refuercen su mirada sobre el extremo sur del país y sus necesidades de infraestructura.

Comercio con las islas Malvinas: Flies pide una solución diplomática

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de que se produzcan dificultades en la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas, particularmente ante la preocupación por una eventual interceptación o detención de un buque de bandera chilena.

Flies manifestó que las operaciones de abastecimiento forman parte de una actividad comercial legítima y sostuvo que las diferencias relacionadas con las reivindicaciones soberanas deben abordarse por las vías diplomáticas.

“Esperamos que esto que sabemos que va a ocurrir esté conversado entre cancillerías y entre gobiernos, gobiernos que son afines políticamente y que no nos encontremos con ninguna salida de esquema de Argentina con una detención de un barco con bandera chilena que está ocupando agua que tienen derecho a paso internacional y que está yendo con provisiones de alimento a una comunidad que ha hecho intercambio comercial con Punta Arenas”, expresó.

La autoridad recalcó que la defensa de las posiciones soberanas argentinas no debe confundirse con la limitación de actividades comerciales que Chile considera legítimas.

“Así que tiene todo el derecho y quiero decirlo con todas sus letras, todo el derecho Chile y nuestros comerciantes de hacer intercambio comercial con estas islas. Eso quita nuestro respaldo a Argentina en sus pretensiones soberanas, no las quita, pero otra cosa es que limiten derechos que son soberanos de Chile y especialmente en el ámbito comercial”, afirmó.

El gobernador enfatizó que la situación debe ser abordada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades nacionales, evitando que una controversia de esta naturaleza escale hacia un conflicto operacional en el estrecho de Magallanes.

Futura concesión de Zona Franca: “El interés va a ser de la región de Magallanes”

En el tramo final de la entrevista, Flies se refirió al proceso que se prepara para la nueva etapa de concesión de Zona Franca de Punta Arenas y a las discusiones sobre el modelo que debería regir su funcionamiento durante los próximos años.

La autoridad llamó a evitar que el debate se transforme en una disputa política o sea utilizado en beneficio de intereses particulares, subrayando que la decisión debe considerar las necesidades de la región.

Explicó que, si bien el Gobierno Regional tiene delegada la administración de la concesión, el proceso de licitación requiere coordinación con el Ministerio de Hacienda, al que atribuyó experiencia técnica en materia de concesiones.

“Yo creo que muchas veces se habla desde el desconocimiento y espero que también no solamente lo utilicen políticamente porque uno ha visto vídeos que son realmente chabacanos, puedo ponerle de alguna manera, que no se utilice políticamente y lo otro también que no se utilice sectorialmente por gente que está interesada en su bolsillo”, señaló.

Flies sostuvo que el objetivo debe ser definir un modelo que favorezca el desarrollo económico y comercial de Magallanes durante las próximas décadas.

“Y quiero decirle a la comunidad, el interés va a ser de la región de Magallanes, qué es lo mejor para la región de Magallanes para los próximos 30 años”, concluyó.





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