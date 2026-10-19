TEMPERATURAS EN DESCENSO Y POSIBLES PRECIPITACIONES MARCARÁN EL PRONÓSTICO DE LA SEMANA EN MAGALLANES

Las precipitaciones registradas durante octubre y la posibilidad de que se presenten fenómenos meteorológicos inusuales en Magallanes fueron parte de los temas abordados esta mañana por el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic, en una conversación telefónica con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, el especialista se refirió al comportamiento de las lluvias en la región, las condiciones que podrían presentarse durante los próximos meses y la importancia de observar la evolución de las variables meteorológicas en un escenario marcado por los efectos del cambio climático.

Octubre registra precipitaciones por sobre los valores normales

En su análisis de las condiciones meteorológicas del mes, Butorovic señaló que octubre ha presentado una precipitación favorable en términos de acumulación, aunque precisó que todavía es necesario observar cómo concluye el período.

El climatólogo planteó que las condiciones registradas durante las últimas semanas deben analizarse considerando tanto la cantidad de agua caída como las temperaturas que acompañan estos episodios.

En ese contexto, advirtió que podrían producirse situaciones de lluvia asociadas a temperaturas más elevadas de lo habitual, un fenómeno que ejemplificó con lo ocurrido durante el fin de semana en Puerto Natales, donde se registraron temperaturas cercanas a los 20 grados, precipitaciones y una tormenta eléctrica, según lo comentado durante el programa.

La combinación de calor, lluvias y actividad eléctrica llamó la atención por sus características, especialmente en una zona donde este tipo de episodios no suele ser lo más habitual.

Lluvias cálidas y tormentas eléctricas: fenómenos que requieren atención

Uno de los aspectos destacados por Butorovic fue la posibilidad de observar fenómenos meteorológicos que anteriormente podían parecer excepcionales para Magallanes, entre ellos las lluvias cálidas y las tormentas eléctricas.

Consultado sobre si estas condiciones podrían repetirse, el especialista sostuvo que no resulta completamente extraño comenzar a observar este tipo de episodios en la región, aunque enfatizó la importancia de mantenerse atentos a la evolución del tiempo durante los próximos meses.

“Hay que estar atento. Cómo viene el mes de noviembre y después el de diciembre”, señaló durante la conversación.

El climatólogo planteó que el cambio climático y otras variables atmosféricas forman parte del contexto que debe considerarse al analizar estas manifestaciones meteorológicas. En ese sentido, mencionó también la posibilidad de que se presenten lluvias de características inusuales para la zona austral.

La evolución de las condiciones durante noviembre y diciembre será relevante para establecer cómo se comportarán las precipitaciones y las temperaturas en el cierre de la primavera y el inicio del verano.

Cambio climático y nuevas condiciones meteorológicas en la Patagonia

Durante la entrevista también se abordó la relación entre las condiciones meteorológicas recientes y los cambios que pueden observarse en distintas zonas del país.

Butorovic planteó que los episodios de lluvia acompañados de temperaturas elevadas y tormentas eléctricas deben ser observados con atención, considerando que las características del clima pueden experimentar variaciones a lo largo del tiempo.

En el caso de Magallanes, la combinación de precipitaciones y temperaturas más altas de lo habitual representa un aspecto relevante para el seguimiento meteorológico, particularmente cuando estos episodios se presentan de manera simultánea.

El especialista llamó a mantener la atención en los registros y en la evolución de las condiciones atmosféricas, evitando considerar cada evento de forma aislada y observando su comportamiento dentro de períodos más amplios.

Pronóstico para los próximos días: descenso de las temperaturas

En el tramo final de la conversación, el climatólogo también se refirió a las condiciones previstas para la semana, anticipando un escenario con temperaturas más bajas en comparación con las jornadas más cálidas registradas anteriormente.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante el programa, para el martes se esperaba una temperatura mínima cercana a los 5 grados y una máxima de 10 grados. Para el miércoles, en tanto, se mencionó una mínima de 5 grados y una máxima de 9 grados.

Hacia el sábado, las temperaturas podrían mostrar una recuperación moderada, con una mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados.

Respecto de las precipitaciones, durante la entrevista se mencionó la posibilidad de que se registraran algunos milímetros de lluvia durante la jornada, aunque los valores concretos debían considerarse como parte del pronóstico comentado en ese momento.

Las condiciones previstas reflejaban una semana con temperaturas más bajas y variaciones meteorológicas que podrían incluir precipitaciones y viento.

Mantenerse informados ante las variaciones del tiempo

La conversación con Nicolás Butorovic permitió revisar tanto el comportamiento de las precipitaciones de octubre como la posibilidad de que se presenten fenómenos meteorológicos menos habituales en Magallanes.

El climatólogo enfatizó la importancia de observar cómo evolucionan las condiciones durante noviembre y diciembre, meses que permitirán conocer con mayor claridad el comportamiento de las lluvias y las temperaturas en el período de transición hacia el verano.

En una región donde el tiempo puede experimentar cambios importantes en períodos breves, el seguimiento de los pronósticos y de la información meteorológica oficial continúa siendo fundamental para anticipar las condiciones de cada jornada.





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