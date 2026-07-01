1 de julio de 2026
LOS BRIGADIERES IM DE LA ARMADA DE CHILE REALIZAN MARCHA DE 110 KM EN PERÍODO DE CLIMA FRÍO EN MAGALLANES
La instancia permitió a los alumnos complementar su formación táctica ejecutando en terreno operaciones planificadas en el aula
Los brigadieres del escalafón de Infantería de Marina de la Escuela Naval Arturo Prat de la Armada de Chile efectuaron un período de entrenamiento en clima frío junto a oficiales e instructores del Destacamento de Infantería Marina (DIM) N°4 Cochrane en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Según la Escuela Naval Arturo Prat, esta instancia de entrenamento permitió a los brigadieres Infantes de Marina complementar su formación táctica mediante la ejecución en terreno de operaciones anfibias previamente planificadas en el aula.
En este marco, los alumnos realizaron reconocimientos de playas de interés operacional y una marcha forzada de aproximadamente 110 kilómetros, aplicando tácticas, técnicas y procedimientos empleados en las unidades operativas de Infantería de Marina
De esta manera, los brigadieres Infantes de Marina de la Escuela Naval Arturo Prat fortalecieron sus capacidades para operar y sobrevivir en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, uno de los ambientes más desafiantes de la geografía del país austral.
Fuente: infodefensa.com
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
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