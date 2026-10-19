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19 de octubre de 2026

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA CELEBRÓ SU 46° ANIVERSARIO CON RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS Y DESTACADOS VECINOS DE LA COMUNA

La ceremonia se realizó en el Teatro de Cerro Sombrero, ocasión en la que se rindió homenaje a la trayectoria funcionaria, a líderes locales y se presentó una variada parrilla artística para la comunidad.

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En un marco de emotividad y encuentro comunitario, la Ilustre Municipalidad de Primavera conmemoró su 46° aniversario institucional. La ceremonia oficial tuvo lugar este viernes 16 de octubre en las dependencias del Teatro de Cerro Sombrero, oportunidad en que las autoridades locales y la comunidad se reunieron para destacar los hitos y el trabajo realizado en beneficio de la comuna.

La jornada estuvo encabezada por el Concejo Municipal, liderado por la alcaldesa Karina Fernández Marín, quienes hicieron entrega de importantes distinciones a funcionarios del municipio por sus años de vocación y servicio público. En la oportunidad, se reconoció de manera especial a Juan Barría Peralta por sus 30 años de trayectoria en la Il Municipalidad de Primavera. Asimismo, se destacó la labor de José Pailla y Patricia Briceño, quienes cumplieron 10 y 5 años al servicio de la comunidad, respectivamente.

Distinciones comunitarias y homenaje póstumo

Durante la actividad, el cuerpo concejal e institucional entregó las tradicionales distinciones comunales del año 2026. El galardón a la Mujer Destacada recayó en doña Cecilia Martín del Río, mientras que el reconocimiento a la Familia Destacada fue otorgado al grupo familiar Manquepán Bustamante, en atención a su constante aporte a la vida comunitaria.

Tambien se rindió un emotivo homenaje póstumo a la exconcejala y destacada dirigenta social, doña Rosa Nicetich Vera (Q.E.P.D.), valorando su legado de entrega, liderazgo y compromiso con el desarrollo social de Primavera.

Cierre artístico

Tras los actos protocolares, la jornada continuó con un espacio de esparcimiento para los asistentes, el cual comenzó con la presentación humorística del dúo Bodoque y Microbio. La celebración culminó con el espectáculo musical de la agrupación Soda 3, quienes interpretaron los grandes éxitos de la banda trasandina Soda Stereo.

Al término de la actividad, la alcaldesa Karina Fernández Marín agradeció la asistencia de la comunidad y reafirmó el compromiso del municipio y su equipo de trabajadores para continuar impulsando proyectos y servicios que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna de Primavera.


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