MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA CELEBRÓ SU 46° ANIVERSARIO CON RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS Y DESTACADOS VECINOS DE LA COMUNA

​En un marco de emotividad y encuentro comunitario, la Ilustre Municipalidad de Primavera conmemoró su 46° aniversario institucional. La ceremonia oficial tuvo lugar este viernes 16 de octubre en las dependencias del Teatro de Cerro Sombrero, oportunidad en que las autoridades locales y la comunidad se reunieron para destacar los hitos y el trabajo realizado en beneficio de la comuna.



​La jornada estuvo encabezada por el Concejo Municipal, liderado por la alcaldesa Karina Fernández Marín, quienes hicieron entrega de importantes distinciones a funcionarios del municipio por sus años de vocación y servicio público. En la oportunidad, se reconoció de manera especial a Juan Barría Peralta por sus 30 años de trayectoria en la Il Municipalidad de Primavera. Asimismo, se destacó la labor de José Pailla y Patricia Briceño, quienes cumplieron 10 y 5 años al servicio de la comunidad, respectivamente.



​Distinciones comunitarias y homenaje póstumo



​Durante la actividad, el cuerpo concejal e institucional entregó las tradicionales distinciones comunales del año 2026. El galardón a la Mujer Destacada recayó en doña Cecilia Martín del Río, mientras que el reconocimiento a la Familia Destacada fue otorgado al grupo familiar Manquepán Bustamante, en atención a su constante aporte a la vida comunitaria.



​Tambien se rindió un emotivo homenaje póstumo a la exconcejala y destacada dirigenta social, doña Rosa Nicetich Vera (Q.E.P.D.), valorando su legado de entrega, liderazgo y compromiso con el desarrollo social de Primavera.



​Cierre artístico



​Tras los actos protocolares, la jornada continuó con un espacio de esparcimiento para los asistentes, el cual comenzó con la presentación humorística del dúo Bodoque y Microbio. La celebración culminó con el espectáculo musical de la agrupación Soda 3, quienes interpretaron los grandes éxitos de la banda trasandina Soda Stereo.



​Al término de la actividad, la alcaldesa Karina Fernández Marín agradeció la asistencia de la comunidad y reafirmó el compromiso del municipio y su equipo de trabajadores para continuar impulsando proyectos y servicios que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna de Primavera.

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