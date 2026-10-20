PASTOR DAVID PAILLÁN DESTACA EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL 31 DE OCTUBRE Y ANUNCIA ACTIVIDADES EN MAGALLANES

La importancia de recuperar la espiritualidad, fortalecer el pensamiento crítico y rescatar los valores históricos y culturales de la sociedad fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el pastor evangélico David Paillán, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, el pastor analizó los cambios sociales y tecnológicos que enfrenta la sociedad actual, planteando la necesidad de reflexionar sobre la influencia del individualismo, el consumismo y las nuevas herramientas digitales en la manera en que las personas se relacionan con su entorno, construyen sus conocimientos y desarrollan su vida espiritual.

La conversación también estuvo marcada por la proximidad del 31 de octubre, fecha en que se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile, además del Día de la Reforma Protestante, acontecimiento histórico que Paillán consideró relevante para comprender las transformaciones religiosas, educativas y sociales que han influido en el desarrollo de las sociedades.

El valor histórico del 31 de octubre y la Reforma Protestante

Uno de los primeros puntos abordados por el pastor fue la manera en que se reconoce actualmente el 31 de octubre, una fecha que, según señaló, suele asociarse principalmente con Halloween, dejando en segundo plano el significado histórico de la Reforma Protestante.

Desde su perspectiva, recuperar el conocimiento sobre este acontecimiento permite comprender mejor la historia de la Iglesia, la educación y el acceso de las personas a las Escrituras.

“Estamos en octubre para la iglesia evangélica en el mundo. Es un mes muy trascendente porque el 31 de octubre se conmemora el Día de la Reforma Protestante en el mundo”, expresó Paillán.

El pastor sostuvo que existe una pérdida de conocimiento histórico entre las nuevas generaciones, situación que atribuyó, en parte, a la influencia de otras celebraciones y a la manera en que circula la información en la sociedad contemporánea.

En ese contexto, planteó la necesidad de volver a estudiar los acontecimientos que han marcado la historia y recuperar espacios de reflexión sobre el significado de las tradiciones religiosas.

“Yo creo que nosotros hoy día estamos invadidos de tanta información, pero también ha habido un sentido como de deconstrucción histórica, social del lenguaje, por ejemplo, comunicativo, etcétera. Entonces creo que es tiempo de volver”, señaló.

Paillán vinculó esta reflexión con la figura de Martín Lutero y el movimiento reformador, destacando la importancia que tuvo el acceso a la Biblia y la formación de las personas para comprender las Escrituras.

A su juicio, el desafío actual consiste en recuperar esa disposición a estudiar, reflexionar y comprender los fundamentos históricos y espirituales que han influido en la sociedad.

Espiritualidad frente a la inteligencia artificial y la realidad virtual

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en la vida cotidiana, particularmente en la manera en que las personas buscan respuestas, construyen sus opiniones y se relacionan con sus creencias.

Paillán advirtió que el acceso inmediato a la información puede generar una dependencia de las herramientas tecnológicas si no se acompaña de pensamiento crítico y capacidad para evaluar los contenidos recibidos.

Desde su perspectiva religiosa, manifestó preocupación por la posibilidad de que algunas personas atribuyan a la inteligencia artificial características que corresponden a la experiencia humana o a su relación espiritual con Dios.

“Hace un tiempo atrás lo compartía y decía: llegará el momento en que vamos a confundir la realidad real con la realidad virtual. Imagínate el gran problema que tenemos hoy día: confundir la espiritualidad real con la espiritualidad virtual”, sostuvo.

El pastor explicó que la inteligencia artificial puede entregar respuestas a numerosas preguntas, pero enfatizó que estas herramientas no reemplazan la reflexión humana, la conciencia moral ni la experiencia espiritual.

En esa línea, relató que realizó ejercicios relacionados con su trabajo en el área de la teología para conocer los recursos bibliográficos a los que podía acceder una herramienta de inteligencia artificial, concluyendo que estas tecnologías deben utilizarse con criterio y sin dejar de lado el estudio personal.

Paillán también recurrió a una comparación con el funcionamiento de los teléfonos móviles para explicar lo que considera una desconexión espiritual presente en parte de la sociedad.

“Yo siempre he comentado, desde que apareció el wifi, que nosotros a veces los seres humanos andamos en modo avión en el área espiritual y no somos capaces de distinguir”, señaló.

A través de esta analogía, llamó a las personas a recuperar espacios de conexión con sus creencias y a reflexionar sobre la manera en que la tecnología está modificando sus hábitos y relaciones.

“Entonces creo que nosotros como sociedad estamos viviendo en este momento un tiempo muy parecido a la Edad Media. En la Edad Media se habló de oscurantismo. Y viene la Edad Media y provoca esto que se llama el Renacimiento. Sí, entonces yo creo que nosotros vamos a tener que vivir un Renacimiento. A esto los teólogos lo llamamos avivamiento”, afirmó.

Finalmente, extendió su reflexión a la comunidad regional, haciendo un llamado a fortalecer la vida espiritual y recuperar los espacios de encuentro con Dios desde la perspectiva de la fe evangélica.

“Y hago un llamado en este momento a que todos los seres humanos aquí en Magallanes, por lo menos, sí, saquemos el modo avión y nos conectemos con Dios”, expresó.

Familias, educación y lectura: el desafío de formar a las nuevas generaciones

Durante la conversación, Paillán también se refirió al papel que cumplen las familias y los establecimientos educacionales en el desarrollo intelectual, emocional y social de niños, niñas y adolescentes.

El pastor planteó que los padres tienen una responsabilidad fundamental en la formación de sus hijos, especialmente ante el uso cada vez más temprano de teléfonos móviles y pantallas.

En ese sentido, invitó a reflexionar sobre los regalos, hábitos y herramientas que se entregan a las nuevas generaciones, destacando el valor de los libros y de la lectura como instrumentos para estimular el aprendizaje.

“Los padres, en primer lugar, sí, porque son ellos los que van a educar a sus hijos. Ya está comprobadísimo, por ejemplo, el daño que ha generado la pantalla a edad temprana. Sí, entonces las nuevas generaciones de papás van a tener que pensar muy bien si el primer regalo de su hijo va a ser, por ejemplo, un libro o un teléfono”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que los docentes tienen un rol relevante en el desarrollo del razonamiento, la capacidad de análisis y el pensamiento independiente, especialmente en un contexto donde las respuestas pueden obtenerse rápidamente mediante buscadores y herramientas de inteligencia artificial.

El pastor recordó que anteriormente los establecimientos educacionales incorporaban actividades prácticas que permitían a los estudiantes desarrollar habilidades para resolver problemas cotidianos.

Como ejemplo, mencionó experiencias escolares en las que aprendió a trabajar con materiales y construir instrumentos sencillos, planteando que este tipo de aprendizajes también contribuye al desarrollo de la inteligencia.

“Yo creo que son iguales de inteligentes. El problema es que no sabemos usar la inteligencia. Nuestra inteligencia humana no la sabemos usar”, afirmó, cuestionando la idea de que las nuevas generaciones sean necesariamente menos inteligentes que las anteriores.

Para Paillán, la diferencia está en la necesidad de fortalecer las oportunidades para aprender, experimentar, leer y desarrollar habilidades prácticas que permitan aplicar los conocimientos a situaciones concretas.

En ese contexto, también destacó la importancia de los libros impresos y de las ferias literarias, señalando que, aunque utiliza herramientas tecnológicas para sus estudios teológicos, considera necesario preservar el hábito de la lectura.

La Biblia y el acceso al conocimiento como parte del legado de la Reforma

La entrevista profundizó en el legado histórico de Martín Lutero, especialmente en relación con el acceso a las Escrituras y la influencia que el movimiento reformador tuvo en la educación y en otros ámbitos de la vida social.

Paillán explicó que uno de los aspectos que destaca de la Reforma Protestante es el interés por acercar la Biblia a las personas, lo que implicaba facilitar su comprensión y promover el aprendizaje de la lectura.

“Primero hay que entender que, vuelvo a partir por lo último, primero hay que entender que política, cuando hablamos de política, la buena política no tiene nada que ver con la doctrina política”, señaló al introducir una reflexión sobre la relación entre las decisiones públicas, la religión y la sociedad.

Posteriormente, al referirse directamente a Lutero, explicó: “Primero veámoslo que su gran problema que tenía Lutero con la iglesia de ese momento era que no le permitían a la gente leer la Biblia. Y Lutero tradujo la Biblia al alemán para que ojalá todo el mundo tenga la Biblia, pero se encontró con otro problema que no todos sabían leer”.

Desde su perspectiva, ese proceso permite observar cómo las transformaciones religiosas también se relacionaron con la educación y la organización de las sociedades.

El pastor planteó que la formación de las personas y el acceso al conocimiento deben seguir siendo prioridades, tanto en el ámbito educativo como en las comunidades religiosas.

En esa línea, recordó una de las frases que utiliza para promover el pensamiento independiente y la reflexión personal.

“Pensar, pensar y nunca dejes de pensar, porque es la única forma en que tú vas a poder ver el mundo de una manera distinta, diferente”, expresó.

Paillán advirtió que aceptar información sin analizarla puede llevar a errores y debilitar la capacidad de las personas para distinguir entre aquello que consideran correcto o incorrecto, por lo que llamó a fortalecer el razonamiento y la evaluación crítica desde distintos ámbitos.

Religión, política y responsabilidad social

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la relación entre la fe, la política y el debate público, particularmente en un escenario marcado por la polarización y el uso de argumentos religiosos para respaldar determinadas posiciones.

Paillán sostuvo que es necesario distinguir entre la participación en la vida política, entendida como parte de la toma de decisiones de una sociedad, y la utilización de la religión como instrumento para imponer posiciones o influir de manera indebida en otras personas.

Desde su perspectiva, las iglesias deben actuar con responsabilidad y mantener como prioridad la recuperación de valores y principios que contribuyan a la convivencia social.

“Debemos tener mucho cuidado, sobre todo nosotros que estamos en el mundo religioso. Sí, debemos tener mucho cuidado, nosotros no somos. A ver, no somos príncipes, no somos reyes, no, no me entiende esa idea, sino que somos comunes y corrientes”, señaló.

El pastor agregó que las comunidades religiosas tienen una tarea importante en la promoción del respeto, la educación, la dignidad humana y la formación de personas capaces de tomar decisiones de manera consciente.

En ese sentido, mencionó como ejemplo la pérdida de hábitos básicos de convivencia, como escuchar a otra persona mientras habla, y llamó a recuperar el respeto como parte de la vida cotidiana.

“Entonces ahí es donde nosotros debemos volver a estos principios elementales, o sea, el respeto de escuchar a una persona cuando está hablando. Eso literalmente se ha perdido”, sostuvo.

Su planteamiento apuntó a la necesidad de fortalecer la educación, el pensamiento crítico y la responsabilidad individual, evitando que las personas acepten automáticamente las ideas o discursos que reciben.

Actividades del 31 de octubre en Magallanes

En el tramo final de la entrevista, David Paillán adelantó dos actividades programadas para el próximo 31 de octubre, en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y de la conmemoración de la Reforma Protestante.

La primera corresponde al izamiento de la bandera cristiana en el frontis de la Gobernación, actividad prevista para las 10:00 horas.

El pastor agradeció el reconocimiento otorgado por el Estado de Chile a la conmemoración de las iglesias evangélicas y protestantes, destacando la importancia de contar con una fecha que permita visibilizar su historia y presencia en el país.

La segunda actividad será una celebración de Acción de Gracias, programada para las 19:00 o 19:30 horas, según lo señalado durante la conversación, instancia que estará dedicada al Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y al Día de la Reforma Protestante.

Ambas actividades forman parte de las conmemoraciones que se desarrollan en torno a esta fecha, que reúne tanto el reconocimiento de las comunidades evangélicas en Chile como la memoria histórica del movimiento reformador.

Un llamado a recuperar los valores y la reflexión

La participación de David Paillán en Buenos Días Región permitió abordar la espiritualidad desde una perspectiva histórica, educativa y social, vinculándola con los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y los cambios en la manera de relacionarse y acceder al conocimiento.

El pastor insistió en que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una formación que permita utilizar las herramientas disponibles sin abandonar la lectura, el razonamiento y la capacidad de evaluar críticamente la información.

Al mismo tiempo, llamó a las familias, los docentes y las congregaciones a asumir un rol activo en la formación de las nuevas generaciones y en la recuperación de principios que contribuyan a fortalecer la convivencia.

La conversación concluyó con una invitación a reflexionar sobre el significado de la Reforma Protestante y el lugar que la espiritualidad ocupa en la sociedad actual, a pocos días de las actividades conmemorativas del 31 de octubre en Magallanes.





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