Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

22 de octubre de 2026

CON MÁS DE 800 ESCOLARES DE TODA LA REGIÓN: REALIZAN LANZAMIENTO DE LA 5ª VERSIÓN DE LA CORRIDA "PATAGONIA RUNNING" EN TORRES DEL PAINE

Bajo el impulso y el lema "A mover Chile", la cita congregará a 800 estudiantes de entre 10 y 18 años provenientes de 30 establecimientos educacionales de la región.

lanzamiento patagonia running 2026

En las dependencias del Centro Elige Vivir Sano (CEVS) de Punta Arenas, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Seremia del Deporte presentaron oficialmente la 5ª versión de la corrida escolar "Patagonia Running", que se realizará el próximo sábado 7 de noviembre en el sector de Río Serrano, en el ingreso al Parque Nacional Torres del Paine.

 
Bajo el impulso y el lema "A mover Chile", la cita congregará a 800 estudiantes de entre 10 y 18 años provenientes de 30 establecimientos educacionales de la región. Como una de las principales novedades de esta edición, se sumarán delegaciones de las comunas de Primavera y San Gregorio, las cuales compartirán ruta junto a los representantes de Punta Arenas y Puerto Natales en los trazados de 2,5K y 5K.

 
El Director Regional del IND Magallanes, Héctor Serka, destacó el crecimiento que ha experimentado la iniciativa: "Estamos muy contentos porque es la versión en la cual vamos superándonos año a año, y esta versión específicamente es donde estamos superando todos nuestros récords de asistencia de niños…. Con este evento deportivo buscamos cerrar un año completamente exitoso para el Instituto Nacional de Deportes bajo el llamado de 'A mover Chile', y qué mejor que hacerlo en Torres del Paine, nuestra octava maravilla del mundo, en un entorno privilegiado".

 
Asimismo, Serka puso énfasis en el cuidado del entorno y los resguardos durante la jornada: "Las medidas de seguridad se les van entregando a los niños desde que salen desde Punta Arenas a eso de las 5:30 de la mañana. La idea es que seamos residuo cero: todo lo que llevamos al parque tiene que volver con nosotros. Contamos con banderilleros, personal de emergencia y una logística robusta para un recorrido de una sola vía, finalizando en una meta totalmente equipada".

 
Por su parte, el Seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux, relevó la integración formativa y comunitaria que propicia la prueba atlética: "Van a viajar a Torres del Paine más de 800 niños, lo cual es muy positivo porque estamos promoviendo la actividad física, pero además que conozcan nuestra región. El año pasado, el 68% de los niños no conocía Torres del Paine”.

 
El entusiasmo también se hizo sentir entre las y los estudiantes que representarán a sus escuelas. Sofía Preller, alumna de la Escuela Manuel Bulnes, señaló: "Desde hace rato me habían invitado, pero esta es la vez en que me lo propuse y dije: voy a correr en esta corrida. Siento que es una experiencia muy bonita y, bueno, a disfrutar igual".

 
Finalmente, desde la Seremi del Deporte y el IND Magallanes extendieron un especial agradecimiento a los gremios turísticos, a las comunidades educativas y a las diversas instituciones públicas y empresas privadas colaboradoras, cuyo permanente respaldo y trabajo conjunto hacen posible este gran despliegue logístico, consolidando esta fiesta deportiva escolar como un hito que marca el inicio de la temporada en Torres del Paine.

ajedrezumag

JÓVENES TALENTOS DEL CLUB DE AJEDREZ UMAG DESTACAN EN EL TORNEO PROMESAS DE LA PATAGONIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

ARMADA DE CHILE ENCUENTRA CUERPO SIN VIDA EN SECTOR ANGOSTURA INGLESA DURANTE BÚSQUEDA DE LANCHA A MOTOR "SEA KING II"

Leer Más

La Autoridad Marítima continúa con las labores de Búsqueda y Salvamento Marítimo, con el apoyo de unidades navales, un helicóptero naval y lanchas pesqueras, con el fin de dar con el paradero de la embarcación y de su segundo tripulante.

La Autoridad Marítima continúa con las labores de Búsqueda y Salvamento Marítimo, con el apoyo de unidades navales, un helicóptero naval y lanchas pesqueras, con el fin de dar con el paradero de la embarcación y de su segundo tripulante.

por orden del fiscal jefe de Puerto Natales el cuerpo fue trasladado a Puerto Edén
nuestrospodcast
detenidomochilamarihuana

PUNTA ARENAS: CARABINEROS DETIENE A SUJETO CON 37 GRAMOS DE MARIHUANA EN LA POBLACIÓN LOTEO DEL MAR

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
lanzamiento patagonia running 2026

CON MÁS DE 800 ESCOLARES DE TODA LA REGIÓN: REALIZAN LANZAMIENTO DE LA 5ª VERSIÓN DE LA CORRIDA "PATAGONIA RUNNING" EN TORRES DEL PAINE

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
cabodehornosPRLAC

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS FORTALECE EL APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SUS CUIDADORES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI PRESENTA REFORMA CONSTITUCIONAL "FONDOS PROTEGIDOS" QUE ESTABLECE UN SEGURO ANTE EVENTUALES PÉRDIDAS EN LOS AHORROS DE LOS COTIZANTES, CON CARGO A LAS AFP

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.