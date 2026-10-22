CON MÁS DE 800 ESCOLARES DE TODA LA REGIÓN: REALIZAN LANZAMIENTO DE LA 5ª VERSIÓN DE LA CORRIDA "PATAGONIA RUNNING" EN TORRES DEL PAINE

En las dependencias del Centro Elige Vivir Sano (CEVS) de Punta Arenas, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Seremia del Deporte presentaron oficialmente la 5ª versión de la corrida escolar "Patagonia Running", que se realizará el próximo sábado 7 de noviembre en el sector de Río Serrano, en el ingreso al Parque Nacional Torres del Paine.



Bajo el impulso y el lema "A mover Chile", la cita congregará a 800 estudiantes de entre 10 y 18 años provenientes de 30 establecimientos educacionales de la región. Como una de las principales novedades de esta edición, se sumarán delegaciones de las comunas de Primavera y San Gregorio, las cuales compartirán ruta junto a los representantes de Punta Arenas y Puerto Natales en los trazados de 2,5K y 5K.



El Director Regional del IND Magallanes, Héctor Serka, destacó el crecimiento que ha experimentado la iniciativa: "Estamos muy contentos porque es la versión en la cual vamos superándonos año a año, y esta versión específicamente es donde estamos superando todos nuestros récords de asistencia de niños…. Con este evento deportivo buscamos cerrar un año completamente exitoso para el Instituto Nacional de Deportes bajo el llamado de 'A mover Chile', y qué mejor que hacerlo en Torres del Paine, nuestra octava maravilla del mundo, en un entorno privilegiado".



Asimismo, Serka puso énfasis en el cuidado del entorno y los resguardos durante la jornada: "Las medidas de seguridad se les van entregando a los niños desde que salen desde Punta Arenas a eso de las 5:30 de la mañana. La idea es que seamos residuo cero: todo lo que llevamos al parque tiene que volver con nosotros. Contamos con banderilleros, personal de emergencia y una logística robusta para un recorrido de una sola vía, finalizando en una meta totalmente equipada".



Por su parte, el Seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux, relevó la integración formativa y comunitaria que propicia la prueba atlética: "Van a viajar a Torres del Paine más de 800 niños, lo cual es muy positivo porque estamos promoviendo la actividad física, pero además que conozcan nuestra región. El año pasado, el 68% de los niños no conocía Torres del Paine”.



El entusiasmo también se hizo sentir entre las y los estudiantes que representarán a sus escuelas. Sofía Preller, alumna de la Escuela Manuel Bulnes, señaló: "Desde hace rato me habían invitado, pero esta es la vez en que me lo propuse y dije: voy a correr en esta corrida. Siento que es una experiencia muy bonita y, bueno, a disfrutar igual".



Finalmente, desde la Seremi del Deporte y el IND Magallanes extendieron un especial agradecimiento a los gremios turísticos, a las comunidades educativas y a las diversas instituciones públicas y empresas privadas colaboradoras, cuyo permanente respaldo y trabajo conjunto hacen posible este gran despliegue logístico, consolidando esta fiesta deportiva escolar como un hito que marca el inicio de la temporada en Torres del Paine.

