ALCALDE RADONICH SE REUNIÓ CON MINISTRA LINCOLAO PARA FORTALECER EL ROL ANTÁRTICO DE LA COMUNA

Con el objetivo de fortalecer el rol articulador de Punta Arenas en el desarrollo científico y la actividad antártica, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, se reunió con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, para abordar la planificación de un plan de acción que permita seguir posicionando a la capital regional como un referente mundial en materia antártica.





Al respecto, el alcalde Radonich valoró el trabajo conjunto y la oportunidad de proyectar a la ciudad en el ámbito científico internacional. "El mundo pone los ojos en el sur, en nuestro país, en la Antártica chilena, donde la ciencia manda", y agregó que "lo que buscamos es que la ciencia sea sinónimo de Antártica, y que la Antártica sea sinónimo de Chile y de Punta Arenas".

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Por su parte, la ministra Ximena Lincolao destacó la coordinación con el municipio y el alcalde Radonich. "Hemos estado planificando un plan de acción para la Antártica. Y una de esas cosas va a ser una expedición a la Antártica para científicos, donde también vamos a tener algunos civiles, y esto va a pasar antes del final del año", indicó.

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Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de impulsar iniciativas que vinculen la ciencia con el territorio antártico, fortaleciendo la presencia de Chile en el continente blanco y consolidando a Punta Arenas como una ciudad estratégica para el desarrollo de expediciones e investigaciones científicas.