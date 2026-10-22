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22 de octubre de 2026

ALCALDE RADONICH SE REUNIÓ CON MINISTRA LINCOLAO PARA FORTALECER EL ROL ANTÁRTICO DE LA COMUNA

​Entre las acciones anunciadas destaca una expedición científica a la Antártica, prevista antes de finalizar el año.

RL 1
Con el objetivo de fortalecer el rol articulador de Punta Arenas en el desarrollo científico y la actividad antártica, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, se reunió con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, para abordar la planificación de un plan de acción que permita seguir posicionando a la capital regional como un referente mundial en materia antártica.

Al respecto, el alcalde Radonich valoró el trabajo conjunto y la oportunidad de proyectar a la ciudad en el ámbito científico internacional. "El mundo pone los ojos en el sur, en nuestro país, en la Antártica chilena, donde la ciencia manda", y agregó que "lo que buscamos es que la ciencia sea sinónimo de Antártica, y que la Antártica sea sinónimo de Chile y de Punta Arenas".

Por su parte, la ministra Ximena Lincolao destacó la coordinación con el municipio y el alcalde Radonich. "Hemos estado planificando un plan de acción para la Antártica. Y una de esas cosas va a ser una expedición a la Antártica para científicos, donde también vamos a tener algunos civiles, y esto va a pasar antes del final del año", indicó.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de impulsar iniciativas que vinculen la ciencia con el territorio antártico, fortaleciendo la presencia de Chile en el continente blanco y consolidando a Punta Arenas como una ciudad estratégica para el desarrollo de expediciones e investigaciones científicas.
REUNIÓN MMA (3)

ALCALDE RADONICH Y MINISTRA TOLEDO COORDINAN ACCIONES PARA ENFRENTAR DESAFÍOS AMBIENTALES

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ALCALDE RADONICH SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

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