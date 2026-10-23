DIPUTADO RIQUELME ARREMETE CONTRA EXGENERAL ARGENTINO POR DICHOS SOBRE PUERTO WILLIAMS: “ES UN COMPLETO IGNORANTE, NI SIQUIERA SABE DE DÓNDE VIENE EL GAS”

La seguridad pública, las relaciones entre Chile y Argentina, la inversión en infraestructura y las presuntas irregularidades en procesos de contratación del Gobierno Regional de Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el diputado Alejandro Riquelme Ducci, del Partido Republicano de Chile, durante una entrevista telemática en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el parlamentario entregó su visión sobre distintas materias de contingencia nacional y regional, defendió las medidas destinadas a fortalecer las capacidades operativas de Carabineros y planteó la necesidad de avanzar en modificaciones legales frente a nuevas formas de criminalidad. Asimismo, se refirió a las gestiones diplomáticas vinculadas al estrecho de Magallanes y a la próxima sesión especial del Consejo Regional relacionada con antecedentes de Contraloría sobre contrataciones y licitaciones públicas.

Seguridad pública: aprobación de normas para Carabineros y nuevo armamento

Uno de los primeros temas abordados fue la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de modificaciones relacionadas con los incentivos económicos para Carabineros, particularmente aquellos vinculados al riesgo de sus funciones, junto con la incorporación de nuevo armamento para la institución.

Riquelme explicó que el proyecto legislativo que busca aumentar las remuneraciones e incentivos todavía debe continuar su tramitación en el Senado, por lo que llamó a no anticipar detalles sobre sus disposiciones definitivas.

El diputado agregó que el proceso legislativo puede experimentar modificaciones durante su discusión en la Cámara Alta e incluso requerir una comisión mixta si existen diferencias entre ambas cámaras.

En relación con la entrega de las primeras 300 armas de origen checo a Carabineros, destinadas a reforzar sus capacidades operativas, el parlamentario valoró la medida y la vinculó con la necesidad de entregar herramientas adecuadas a los funcionarios policiales para enfrentar a organizaciones delictuales.

El parlamentario también manifestó preocupación por la presencia de organizaciones criminales en la región y sostuvo que las autoridades deben reconocer la situación y enfrentarla mediante medidas concretas de seguridad.

“La política no es esconder la suciedad bajo la alfombra, la política sería enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia y eso es lo que estamos haciendo en este gobierno. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, expresó.

Armas impresas en 3D y armas blancas: llamado a actualizar la legislación

Otro de los puntos relevantes de la entrevista fue la necesidad de abordar legalmente la fabricación y posesión de armas mediante impresoras 3D, una tecnología que, según planteó el diputado, representa nuevos desafíos para la trazabilidad y el control de estos elementos.

Riquelme sostuvo que las armas fabricadas mediante este tipo de procedimientos pueden escapar a los mecanismos tradicionales de registro, por lo que consideró necesario estudiar modificaciones legales que permitan perseguir penalmente estas conductas.

“El gran desafío que tenemos ahora respecto a legislar respecto al arma 3D, y esto lo hemos conversado con la bancada, porque esta arma no puede tener seguimiento alguno y claramente tiene que ser un delito que tú tengas o poseas o fabriques armas en 3D. Ya esto es muy, muy preocupante. Y hoy día no está tipificado en la ley”, afirmó.

El legislador también abordó el ingreso de armas ilegales al país y cuestionó que se atribuya el problema principalmente a quienes poseen armamento de manera regular, planteando que una parte importante de las armas utilizadas por delincuentes provendría del tráfico ilícito.

En paralelo, mencionó el ingreso a tramitación de iniciativas legislativas relacionadas con el porte de armas blancas en recintos penitenciarios, donde —según explicó— se requiere fortalecer las herramientas para prevenir agresiones contra funcionarios de Gendarmería y entre personas privadas de libertad.

“Entonces, hoy día un recluso puede atacar, puede tener un arma junto. ¿Puede tener un arma dentro de un recinto penitenciario y atacar un gendarme? Si los gendarmes, ojo, no están con revólveres. Quienes hemos ido a una cárcel sabemos que los gendarmes no andan con un revólver al cinto, pues tienen que estar a cargo de 200, 300 reos. Están completamente desarmados”, señaló.

El diputado sostuvo que estas situaciones deben ser consideradas en la discusión legislativa, junto con las medidas de prevención y protección de los funcionarios que trabajan en establecimientos penitenciarios.

Modificación de escapes de vehículos: iniciativa busca aumentar sanciones

La contaminación acústica provocada por vehículos con escapes modificados también formó parte de la conversación, especialmente por las molestias que esta situación genera en sectores urbanos de Punta Arenas y Puerto Natales.

Riquelme indicó que ingresó un proyecto de ley orientado a aumentar las sanciones asociadas a estas modificaciones, iniciativa que podría refundirse con otras propuestas que ya se encuentran en tramitación.

El objetivo, explicó, es fortalecer las facultades de fiscalización de inspectores municipales, inspectores de transporte, el Ministerio de Transportes y Carabineros para enfrentar estas conductas.

“Para aumentar las sanciones a este tipo de vehículos y que efectivamente, tanto los inspectores municipales, los inspectores de transporte, el Ministerio de Transporte como Carabineros pueda sancionar ya de mejor manera”, sostuvo.

El parlamentario señaló que el uso de escapes modificados, conocidos popularmente como “roncadores”, afecta el descanso de los vecinos, particularmente durante las noches de los fines de semana, y puede generar consecuencias para la calidad de vida de las personas mayores.

“Porque estos autos prácticamente andan transitando con estos roncadores que parecen casi ametralladoras y generan un tremendo problema de salud, especialmente los nuestros adultos mayores”, manifestó.

Tránsito marítimo y soberanía: Riquelme llama a mantener el diálogo con Argentina

En materia internacional, el diputado abordó las declaraciones surgidas en torno al tránsito marítimo por el estrecho de Magallanes y el abastecimiento de Tierra del Fuego, en un contexto marcado por las relaciones entre Chile y Argentina.

Riquelme afirmó que ha mantenido gestiones con la Cancillería antes de que la controversia alcanzara mayor exposición pública y señaló que ha enviado dos oficios al ministro de Relaciones Exteriores, uno de ellos de carácter reservado.

El parlamentario sostuvo que la discusión debe abordarse con responsabilidad, resguardando la soberanía nacional sin perjudicar los mecanismos de cooperación y tránsito que permiten el abastecimiento de las zonas australes.

“Tenemos que seguir negociando no solamente con Gran Bretaña, Falkland, sino que tenemos que seguir negociando con nuestros hermanos argentinos. Tenemos que seguir dejándolos pasar para que puedan acceder a la logística que tienen Tierra del Fuego. Si la mayoría de los camiones también transitan por Argentina para poder abastecer a Chile, es una relación de mutua conveniencia”, señaló.

El diputado también cuestionó las declaraciones de exautoridades que, a su juicio, podrían escalar innecesariamente las tensiones entre ambos países, y recalcó la importancia de mantener las gestiones diplomáticas como principal vía de solución.

“Chile tiene que apoyar a todas las empresas que quieran comerciar con el mundo, independiente de lo que piense un tercer país”, afirmó al referirse a las posibilidades de intercambio comercial y al eventual desarrollo de rutas marítimas que contribuyan a la actividad económica regional.

Consultado sobre si participará en actividades relacionadas con el proyecto de conexión marítima, el parlamentario evitó adelantar sus próximos pasos, pero manifestó su respaldo a iniciativas privadas que generen empleo en Magallanes.

“Yo voy a apoyar cualquier ruta comercial o cualquier intercambio de cualquier empresa privada que genere trabajo para los magallánicos. Así de simple”, sostuvo.

Riquelme agregó que, debido a la sensibilidad de algunos antecedentes vinculados con soberanía y defensa, ciertas materias deben mantenerse bajo reserva para no perjudicar las estrategias de negociación y seguridad del país.

“Con la soberanía de Chile, y lo dije también en el Congreso, no puede haber izquierdas ni derechas, tiene que haber un solo Chile”, enfatizó.

Fiscalización al Gobierno Regional: sesión especial por contrataciones y licitaciones

Durante la entrevista, Riquelme también se refirió a la sesión especial del Consejo Regional anunciada para el 17 de noviembre, instancia que abordaría antecedentes relacionados con contrataciones de funcionarios públicos y procesos de licitación del Gobierno Regional.

El parlamentario manifestó su respaldo a la realización de esta sesión y afirmó que los antecedentes se vinculan con presentaciones que efectuó ante la Contraloría cuando se desempeñaba como consejero regional y posteriormente como diputado.

Entre los casos mencionados se encuentran cuestionamientos relacionados con la contratación de un abogado del Gobierno Regional y una empresa con vínculos familiares, además de denuncias sobre licitaciones asociadas a Puerto Edén.

“Yo felicito al Consejo Regional de que vaya a hacer esta comisión especial de prácticamente después de dos años que asumieron muchos que llevaban cuatro o cinco años callados”, sostuvo.

Riquelme señaló que espera que la instancia permita revisar los antecedentes y determinar las responsabilidades que correspondan, poniendo énfasis en la función fiscalizadora que deben ejercer los integrantes del órgano colegiado.

“Estos son los temas que deberán enfocarse los consejeros regionales, no solamente aprobar proyectos, no tanto hacer reels bonitos con inteligencia artificial, sino hacer la pega de fiscalización para la cual fueron elegidos”, afirmó.

El diputado vinculó sus cuestionamientos con antecedentes que, según indicó, han sido remitidos a organismos fiscalizadores y que también estarían siendo examinados por el Ministerio Público. En ese contexto, mencionó un monto cercano a los $25 mil millones asociado a licitaciones relacionadas con Puerto Edén.

Se trata de antecedentes y cuestionamientos planteados por el parlamentario, cuya revisión corresponde a los organismos competentes. La determinación de eventuales irregularidades y responsabilidades debe establecerse mediante los procedimientos institucionales respectivos.

Rebajas de condena: diputado defiende aplicación de la normativa vigente

Hacia el final de la entrevista, el legislador abordó la controversia nacional por las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por distintos delitos, incluidos casos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

Riquelme sostuvo que la aplicación de estas rebajas responde a una normativa aprobada en 2022 y a la evaluación de los organismos y comisiones competentes, por lo que cuestionó que se atribuya exclusivamente al actual Gobierno la responsabilidad por los decretos correspondientes.

Según explicó, el análisis debe considerar el principio de irretroactividad de la ley, que impide aplicar retroactivamente normas penales más desfavorables a hechos anteriores a su entrada en vigor.

“Acá hay una comisión que ve y analiza estos casos, que está compuesta por ocho o nueve miembros. El representante, por ejemplo, es alguien de Justicia, hay tres jueces representantes de otros estamentos, más Gendarmería, etcétera. Y ellos evalúan esto y aplican la norma; o sea, es una norma técnica. No es que ellos digan: ‘Mira, a mí me gusta o no me gusta’. Están obligados a cumplir la ley”, señaló.

El parlamentario también cuestionó a quienes, a su juicio, critican actualmente una normativa que fue aprobada durante la tramitación legislativa de 2022.

“Entonces, por favor, no podemos ser tan hipócritas de señalar que esto se está haciendo cuando esto, bueno, y aquí quiero ser súper claro, esto no es responsabilidad de Gabriel Boric de haber rebajado condena a más de 270 personas, no es responsabilidad de José Antonio Kast, del Ministerio de Justicia o del Gobierno de José Antonio Kast que firmó este decreto”, afirmó.

​



​

