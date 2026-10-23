BIBLIOTECA PÚBLICA N.º 47 INVITA A DISFRUTAR DEL TEATRO FAMILIAR CON TEATRO LA CANALLA EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Dos jornadas de teatro dedicadas a las infancias, las familias y el patrimonio regional forman parte de la programación del Día del Patrimonio Regional. La Biblioteca Pública N.º 47 invita a la comunidad a disfrutar de dos obras de la compañía magallánica Teatro La Canalla, con funciones programadas para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, a las 17:00 horas.

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La programación comenzará el sábado 24 con El legado del mar, una obra de teatro de sombras que invita a descubrir, a través de la luz, las siluetas y el movimiento, una historia vinculada al mar y al patrimonio. La propuesta está dirigida a niños, niñas y sus familias, y busca generar una experiencia teatral que estimule la imaginación y el encuentro con las artes escénicas.





El domingo 25 será el turno de Historias del barrio 18 de septiembre, una obra que recorre parte de la historia de uno de los sectores emblemáticos de Punta Arenas. La puesta en escena aborda la llegada de los migrantes chilotes y la formación del barrio a partir de la organización y el esfuerzo de sus pobladores, relevando también las raíces chilotas presentes en la identidad regional.

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A través de estas dos propuestas, Teatro La Canalla ofrece distintas formas de aproximarse al patrimonio, desde la historia y la identidad de las comunidades hasta la exploración de lenguajes escénicos como el teatro de sombras. Ambas funciones buscan acercar la creación artística a públicos familiares y contribuir a la circulación del teatro en espacios culturales de la región.





Con una trayectoria vinculada a la creación y circulación de espectáculos en el territorio austral, Teatro La Canalla desarrolla un trabajo que conecta las artes escénicas con las comunidades y sus historias, promoviendo experiencias culturales para públicos de distintas edades.





La programación es financiada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Región de Magallanes, y cuenta con la invitación de la Biblioteca Pública N.º 47 de Punta Arenas, que abre sus puertas para recibir a la comunidad en estas dos jornadas de teatro familiar.

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Programación

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Sábado 24 de octubre | 17:00 horas

El legado del mar

Teatro de sombras para niños, niñas y sus familias.

Domingo 25 de octubre | 17:00 horas

Historias del barrio 18 de septiembre

Publico general

Lugar: Biblioteca Pública N.º 47, Hornillas #42, Punta Arenas.

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