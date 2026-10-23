EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN SE CAPACITAN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MAGALLANES

La inteligencia artificial está llegando cada vez más a las empresas constructoras. Por eso la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, en el marco del Compromiso PRO, realizó un curso práctico dirigido a profesionales de empresas socias que ya tenían nociones básicas de IA y deseaban aprender a aplicarla en su trabajo.





"Hoy la inteligencia artificial ya no es un tema de futuro, sino del presente. Es importante verla como una herramienta de productividad y de generación de valor en el trabajo. La IA está cambiando la forma en que trabajamos, especialmente en nuestro sector, donde estamos avanzando en su incorporación en distintos niveles, orientados principalmente a mejorar la productividad. Estas herramientas pueden ayudar a las empresas del rubro a automatizar tareas tediosas y liberar tiempo para enfocarnos en mejorar procesos. Esto es clave para dar el salto hacia la transformación digital en las empresas del sector", explicó Cristóbal Bascuñán, presidente de CChC Magallanes.

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Por su parte, Nicolás Balbontín, gerente del área de Inteligencia Artificial de Microsystem Lab y relator del curso, señaló que el aprendizaje va más allá del software: "Lo más relevante es subirse al carro de la inteligencia artificial: entender cómo se solicita y qué se solicita, y superar esa barrera que al principio hace sentir que uno no es capaz. Cuando se dan cuenta de que pueden hacerlo, adquieren una capacidad que pueden usar en la gestión, en las presentaciones y en su día a día, tanto en su vida profesional como personal".

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Durante los dos talleres, presenciales y guiados, los participantes aprendieron a identificar un problema concreto de su empresa y a construir, con herramientas de inteligencia artificial, un prototipo funcional publicado en internet con URL propia. Además, quedaron con un repositorio en GitHub como respaldo, el material de apoyo y orientaciones para desarrollar nuevas soluciones en sus organizaciones.

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María Fernanda Navarro, coordinadora BIM de Constructora Salfa, explicó que su empresa lleva tres o cuatro años implementando BIM y que buscaba automatizar procesos. En el curso desarrolló una aplicación para revisar modelos. "Yo reviso constantemente modelos que son una base de datos gigantesca, y buscamos que esas revisiones sean más rápidas, porque perdemos bastante tiempo en eso. Uno sube el PDF con las especificaciones técnicas del proyecto e indica la URL donde está alojado el modelo en nuestro portal corporativo. La aplicación hace el cruce y entrega un listado con lo que hay que tener en cuenta, qué cosas no calzan y qué hay que revisar", detalló.

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En tanto, Manuel Castañeda, gerente general de Macasing, empresa dedicada a la inspección técnica de obras y asesoría de construcción, destacó que en las inspecciones se genera mucha documentación y registros de control de calidad que sus profesionales deben subir a diario, lo que les toma entre tres y cuatro horas al día. En su opinión, la IA puede ser una solución: "No necesariamente hay que programar, pero sí aprovechar las capacidades que nos entrega para ahorrar tiempo y ser más eficientes, y eso se traduce en una mayor eficacia para la empresa. La productividad que se logra con estas herramientas es realmente fantástica. Permite que profesionales que hoy dedican mucho tiempo a actividades rutinarias, que la inteligencia artificial puede automatizar, se dediquen a tareas más importantes dentro de la empresa".





Finalmente, Emiliano Pérez, del área de administración de Constructora Olegario Pérez, se mostró sorprendido de ser capaz de crear una aplicación sin conocimientos computacionales muy avanzados. Con Claude desarrolló una aplicación para controlar el gasto en combustible de la empresa: cada chofer tiene su usuario y contraseña, y cada vez que carga combustible fotografía la boleta o factura y la sube a la plataforma.

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"Como está subiendo mucho el precio de la bencina, se está volviendo un gasto importante dentro de la empresa. Hoy no se lleva un registro, y por eso estamos creando esta aplicación, para poder llevar bien el control mensual de los gastos y así poder reducirlos", señaló Pérez. Sobre el curso, agregó: "Me ha servido un montón. Conocía lo básico de inteligencia artificial, más que nada para preguntas rápidas, y nos están enseñando a crear aplicaciones para simplificar el trabajo de la empresa. Como el curso nos entrega todo, incluidos los prompts que hay que usar, se vuelve mucho más fácil".