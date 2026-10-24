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24 de octubre de 2026

UMAG ABRIRÁ SUS ESPACIOS CON ACTIVIDADES POR EL DÍA REGIONAL DE LOS PATRIMONIOS

​La programación contempla exposiciones, recorridos guiados, teatro, talleres científicos y actividades infantiles en el Museo del Recuerdo y el Instituto de la Patagonia. Todas las actividades serán gratuitas.

RRSS DIA PATRIS-06

La Universidad de Magallanes (UMAG) se sumará este fin de semana a la celebración del Día Regional de los Patrimonios con actividades abiertas a la comunidad en el Museo del Recuerdo y el Instituto de la Patagonia. La programación incluirá exposiciones, recorridos guiados, intervenciones escénicas, talleres científicos y espacios dirigidos a niños y niñas.

La agenda comenzará el sábado 24 de octubre, a las 16:00 horas, con la jornada “Nuestro Patrimonio Antártico”, organizada por el Centro de Investigación GAIA Antártica (CIGA), en el domo del Campus Central de la UMAG. La actividad contempla una exposición sobre el fondo marino antártico, un video sobre el proceso creativo del grupo Artesanas, además de experimentos y talleres para conocer distintos aspectos del continente.

El domingo 25 de octubre, desde las 10:00 horas, el Museo del Recuerdo abrirá gratuitamente sus pabellones para que el público pueda recorrer sus colecciones. Entre las 14:30 y las 18:00 horas, estudiantes de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales realizarán visitas guiadas. También habrá intervenciones del Teatro Elenco UMAG, una pieza teatral sobre la Goleta Ancud y la intervención escénica “Recuerdos de Don Abel”, a cargo del actor Juan Aro.

La jornada incluirá diversas muestras, entre ellas “Reactivando las Memorias Fotográficas Análogas”, “Huellas del Tiempo: pequeñas huellas y grandes historias”, sobre fósiles y su investigación, y “Entre pastos y plumas: Refugios de vida en Magallanes”, con ejemplares de aves de la colección biológica Edmundo Pisano. También se presentarán “Los Cachureos de Luchín”, una muestra de patrimonio numismático regional de ANUMAG y un espacio de la Vocalía de Medio Ambiente de la FEUM dedicado al patrimonio biocultural.

La programación dominical contará además con el espacio infantil “Un viaje al mundo prehistórico”, a cargo de exalumnas de Pedagogía en Educación Parvularia, y un taller de estampado de Casa Morada inspirado en los queltehues que anidan en el terreno del Museo del Recuerdo. Las actividades finalizarán a las 18:00 horas y serán de acceso gratuito para toda la comunidad.


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