INVESTIGACIÓN AUSTRAL: ENVEJECER EN EL EXTREMO SUR

¿Envejecemos de la misma forma en cada punto del planeta? ¿Qué tan diferente es la vejez en Magallanes? Preguntas como éstas se está haciendo el Grupo de Investigación en Neurofisiología Integrativa Molecular Austral Chilena (NIMACh) de la Universidad de Magallanes (UMAG), que recientemente realizó un seminario-workshop para compartir sus principales hallazgos, en el Campus Asistencial Docente e Investigación (CADI-UMAG).

La discusión parte de una característica geográfica: Magallanes combina altas latitudes, una marcada variación estacional de las horas de luz, períodos invernales prolongados, bajas temperaturas y aislamiento, con una población que atraviesa un proceso sostenido de envejecimiento. A juicio del vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado de la UMAG, Dr. Máximo Frangopulos Rivera, "tenemos que identificar esas diferencias, medirlas, contrastarlas, y determinar cuáles responden, efectivamente, a las condiciones ambientales, biológicas y sociales que tenemos particularmente en esta región".

El director del CADI-UMAG, Sergio Cares, situó las investigaciones realizadas dentro de un esfuerzo interdisciplinario. "Este trabajo de comunicación y de comunidad entre distintas unidades, distintas disciplinas, que están enfocadas en un trabajo interdisciplinario" es, según explicó, parte de lo que este campus busca fortalecer en torno al envejecimiento.

Lo anterior es especialmente significativo en una región donde, según los antecedentes presentados por el director del Grupo NIMACh, Dr. Cristian Núñez, actualmente viven 34.388 personas mayores; el 21% de ellas reside en hogares unipersonales, y hay 87 personas mayores por cada 100 niños menores de 15 años. A su juicio, "no somos iguales que otras regiones, por lo tanto, la salud de las personas mayores no se da al azar. Pertenece a un lugar, a su historia, a su clima, sus redes, su biología y su historia".

La huella cerebral del invierno

Hay una proteína que actúa como un "fertilizante" para el crecimiento natural de las células nerviosas en el cerebro y el cuerpo. Ayuda a que las neuronas crezcan; se mantengan vivas, y formen nuevas conexiones. Su nombre es Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF por su sigla en inglés), y el kinesiólogo del grupo NIMACh, Matías Castillo, ha estado estudiando su función neuroprotectora en el contexto austral.

"El invierno no es solamente el telón de fondo; es el condicionante de la salud cerebral de las personas mayores", dijo durante su intervención. Según sus mediciones, es un factor de vulnerabilidad, pues esta proteína muestra una marcada disminución de sus niveles después del invierno, independientemente del nivel de actividad física, de la edad y del sexo de las personas estudiadas.

¿Por qué ocurre este fenómeno? "De momento, aquí territorialmente hablando, es algo nuevo, que no se sabe y, por supuesto, seguimos haciendo investigación para poder dilucidar más información al respecto. Cada hallazgo siempre ofrece la oportunidad de diseñar y evaluar soluciones pertinentes para nuestro territorio", afirmó Castillo. Se trata de estudios fundamentales, pues el BDNF es clave para que el cerebro se adapte a nuevas experiencias y se recupere del estrés; para regular el metabolismo y proteger las células, y para el aprendizaje y la formación de recuerdos.

Músculos sin fuerza

Otra de las diferencias observadas aparece en la función muscular. En su exposición, el kinesiólogo Diego Mabe presentó resultados del seguimiento de cerca de 70 personas mayores de la región. En el lapso de un año, la fuerza o capacidad manual para ejecutar la acción de tomar, agarrar o sujetar objetos (prensión), disminuyó aproximadamente dos kilos, equivalente a cerca de un 8% de la fuerza promedio de las personas evaluadas.

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con cohortes europeas, en las cuales se registran pérdidas cercanas a 0,5 kilos anuales, es decir, la velocidad observada en la muestra magallánica sería aproximadamente tres veces mayor. Y, contrario a lo que podría pensarse, el investigador observó que las personas participantes mantuvieron su masa muscular durante ese período y, pese a ello, perdieron fuerza.

"Entonces, ¿qué puede estar pasando? La función muscular puede deteriorarse antes que la estructura muscular", explicó el kinesiólogo. De este modo, la fuerza de prensión aparece como una medida que podría entregar información antes de que el deterioro sea visible a través de la masa muscular, y podría aportar asociaciones con distintos desenlaces de salud y con la autonomía para realizar actividades cotidianas.

Según el investigador, "el objetivo de la gerociencia" —disciplina científica interdisciplinaria que estudia la relación entre la biología del envejecimiento y las enfermedades crónicas asociadas a la vejez— "no es sólo extender la vida, sino tratar de mantenernos el mayor tiempo posible en la etapa de independencia".

Ciencia territorial

La jornada del Grupo NIMACh también abordó los estudios genéticos de salud cerebral, específicamente, el que acaba de iniciar —en alianza con la Clínica Medical Center NeuroCenter de Bolivia y la Universidad Adolfo Ibáñez— con la Red Latinoamericana de Investigación en Demencia (REDLAT). Según explicó en su exposición la psicóloga Leyla Huirimilla, el trabajo permitirá elaborar un "mapa genético y neuropsicológico de la población de Magallanes" con muestras biológicas, entrevistas clínicas y evaluaciones cognitivas y neuropsicológicas, entre otras herramientas.

"Buscamos evaluar memoria, atención y trabajo mental, función ejecutiva y funcionamiento global, para saber si las personas participantes tienen alguna predisposición a desarrollar algún tipo de enfermedad neurodegenerativa a nivel genético", afirmó la investigadora. Y agregó que una de las mayores novedades será la incorporación del exposoma, es decir, del conjunto de exposiciones ambientales, sociales y estilos de vida de las personas estudiadas, para conocer su influencia en la salud cerebral.

"El estudio se va a realizar en todo Chile, pero nosotros estamos siendo los pioneros, porque comenzó aquí hace un par de semanas. Chile se comprometió por ahora con 500 personas, entonces la idea es que Magallanes ponga una cuota bastante grande de esa muestra", dijo. Aclaró que el trabajo tomará de dos a tres años, y permitirá comparar las características australes con otras regiones del país y del continente.

A través de estas investigaciones, el grupo NIMACh está conectando salud mental, biología y territorio, para construir el perfil diferencial de las personas mayores del extremo sur. Mientras más se avance en este objetivo, más posibilidades habrá de evitar que los costos del envejecimiento se paguen en dependencia, cuidados y hospitalización.