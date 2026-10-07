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7 de octubre de 2026

EL ROL CIENTÍFICO DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA PARA FRENAR LA FALSIFICACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Conexión PDI

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El trabajo científico y técnico es fundamental para esclarecer delitos y dar seguridad en la región de Magallanes. Para profundizar en esta importante labor institucional, la profesional perito Andrea Saavedra Mejías, integrante del Laboratorio de Criminalística Regional Punta Arenas, abordó los desafíos de su área. En su reciente participación en el programa Conexión PDI, detalló cómo la investigación documental apoya a las diversas unidades de la policía civil.

Durante la entrevista transmitida por Radio Polar, la especialista desmitificó la inmediatez mostrada en las series de televisión, aclarando que los peritajes exigen rigurosidad para ser irrefutables ante los tribunales. Asimismo, destacó la estrecha colaboración local con la Aduana y la Brigada de Delitos Económicos, lo que permite un análisis directo de prendas, juguetes falsificados y evidencia incautada en la capital regional.

Saavedra explicó que su labor abarca desde el análisis de firmas y documentos digitales hasta la revisión de billetes, cuya falsificación a nivel local es afortunadamente marginal. En este contexto, enfatizó la necesidad de adquirir productos en el comercio establecido para evitar estafas, advirtiendo además sobre los graves riesgos de salud que esconden las falsificaciones debido a sus deficiencias de calidad.

Finalmente, a través de las pantallas y micrófonos de Polar Comunicaciones, la invitada valoró el despliegue preventivo que la institución realiza en ferias comunitarias a lo largo de las provincias. En estas actividades, acercan la ciencia forense de manera didáctica a estudiantes y familias, instruyéndolos para identificar posibles fraudes en su día a día.




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