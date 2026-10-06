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6 de octubre de 2026

“UNA REUNIÓN BASTANTE TENSA”: GOBERNADOR DE MAGALLANES DETALLA ENCUENTRO CON MINISTRO QUIROZ POR RECORTE A REGIONES

Jorge Flies relató en Ciudadano ADN el encuentro con Hacienda y advirtió por el impacto que tendría una reducción inicial de 10% en los recursos regionales.

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El gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, abordó la discusión presupuestaria que mantiene enfrentados a los gobiernos regionales con el Ejecutivo y reveló detalles de la reunión que sostuvo junto a otros gobernadores con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de la preocupación por el recorte de recursos para 2027.

En conversación con Ciudadano ADN, la autoridad regional reconoció que existe una buena relación de trabajo con el Gobierno, pese a las diferencias políticas.

“Nosotros no somos del mismo lado político del actual gobierno del Presidente Kast, pero a pesar de esas diferencias (...) ya a esta altura unas seis veces con el ministro”, señaló. Sin embargo, aseguró que la propuesta presupuestaria generó preocupación entre los gobernadores.

“Nos llamó negativamente la atención la propuesta de presupuesto”, afirmó Flies, quien cuestionó que la reducción promedio para los gobiernos regionales alcance inicialmente un 10%. A su juicio, el problema no está en que el Estado deba realizar ajustes, sino en la magnitud y velocidad con que se plantea hacerlos.

“Cualquier modificación, en alza o en baja, como son los procesos a largo plazo, tienen que ser prudentes, de a poco. Uno entendería una rebaja como los dos años anteriores, del 3%, pero un 10% impacta realmente”, sostuvo.

En ese contexto, el gobernador relató cómo fue el encuentro con el ministro de Hacienda. “El ministro nos ha dicho ayer, en una reunión bastante tensa, tengo que confesarla”, afirmó. Según su relato, participaron gobernadores de distintas posiciones políticas, entre ellos Rodrigo Mundaca y Claudio Orrego. “La primera media hora fue tensísima, desde el punto de vista de no encontrar acuerdos”, aseguró.

De acuerdo con Flies, durante la reunión el ministro planteó que el ajuste presupuestario debe realizarse y que los gobiernos regionales serían uno de los sectores afectados, pero propuso compensar parte del impacto mediante una mejora en los tiempos de ejecución de los recursos.

En particular, señaló que Hacienda se comprometió a permitir que los gobiernos regionales comiencen a gastar desde el 2 de enero y que, si existe una buena ejecución durante el primer semestre, podría evaluarse un aumento posterior de recursos.

Sin embargo, el gobernador se mostró cauteloso frente a esa posibilidad. En el caso de Magallanes, explicó que una reducción de 10% representa cerca de $10 mil millones menos de base presupuestaria y que, considerando el período de cuatro años, significaría alrededor de $40 mil millones menos para la región. “Eso es medio año presupuestario completo de la región de Magallanes”, advirtió.

Fuente: adnradio.cl


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