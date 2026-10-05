CAMPAÑA DEL JUGUETE 2026 BUSCA REUNIR REGALOS NUEVOS PARA CERCA DE 2 MIL NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES

Con el llamado a que ningún niño o niña se quede sin un regalo esta Navidad, Radio Polar y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) dieron inicio a una nueva edición de la Campaña del Juguete 2026, iniciativa que busca reunir juguetes nuevos para niños y niñas de entre 0 y 6 años de distintos jardines infantiles de la Región de Magallanes.

La directora subrogante de Junji Magallanes, Marisol Villegas Núñez, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde destacó la histórica vinculación de la institución con esta campaña y realizó un llamado a la comunidad a sumarse a la iniciativa.

Villegas recordó que Junji participa en esta campaña desde sus primeras ediciones y explicó que, con el paso de los años, el objetivo y las características de los regalos han ido evolucionando.

La directora subrogante explicó que durante los primeros años predominaban las donaciones de juguetes usados, lo que implicaba un importante trabajo de selección, reparación y limpieza antes de ser entregados. Actualmente, en cambio, la campaña apunta principalmente a recibir juguetes nuevos y de calidad.

“Ha ido mutando, mutando a lo que tenemos hoy, que llegan puros juguetes nuevos, qué maravilloso”, señaló Villegas, destacando además el trabajo que realizan los funcionarios de Junji para organizar y distribuir las donaciones entre los establecimientos.

De acuerdo con la representante de Junji, una vez recibidos los juguetes, estos son clasificados según las edades y necesidades de cada jardín infantil. Los funcionarios de la oficina regional se encargan de preparar los envíos y hacerlos llegar directamente a los establecimientos, incluyendo aquellos ubicados fuera de Punta Arenas.

En ese sentido, Villegas destacó el esfuerzo logístico que implica llegar a las zonas más apartadas de la región. “Siempre los primeros que se van son los de provincia para que siempre intentemos que lleguen antes de Navidad”, explicó, considerando los tiempos de traslado que involucran localidades como Puerto Natales y Puerto Williams.

La campaña también busca alcanzar una cifra cercana a los 2 mil juguetes, considerando la matrícula actual de los distintos programas de Junji en la región. Como antecedente, durante 2025 fueron recibidos 1.031 juguetes, los que fueron distribuidos entre los jardines infantiles correspondientes.



El valor del juego en el desarrollo infantil



Durante la conversación, Villegas también abordó el valor que tiene el juguete más allá de su carácter de regalo navideño, destacando su relación directa con el aprendizaje y el desarrollo de habilidades durante la primera infancia.

“Los niños aprenden mediante el juego”, afirmó, explicando que las experiencias lúdicas permiten estimular aspectos como la imaginación, la socialización, el lenguaje, el pensamiento y distintas habilidades cognitivas y motoras.

La representante de Junji sostuvo que los juguetes no necesariamente deben ser sofisticados para generar experiencias de aprendizaje. Un elemento tan sencillo como un automóvil de juguete puede convertirse en una herramienta para que los niños experimenten y descubran conceptos.

“El juguete ayuda a que los niños inicien un juego, tú lo puedes ver, pueden estar toda una tarde con una tapa, con un auto y una rampa y van a experimentar, van a sumar, van a restar, van a ver efectos”, explicó.

En esa línea, destacó que la importancia está principalmente en la posibilidad de jugar, experimentar y desarrollar la imaginación, más que en las marcas o personajes asociados a cada juguete.



Llamado a reducir la exposición a pantallas



Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el uso de dispositivos tecnológicos durante la primera infancia y la necesidad de evitar la sobreexposición a las pantallas.

Villegas reconoció que la tecnología puede tener aplicaciones positivas en contextos educativos, pero enfatizó que su utilización debe ser adecuada a la edad y que no debe reemplazar las experiencias de juego, interacción y exploración.

“El tema es la sobreexposición. De hecho, una guagua no debería usar ningún tipo de pantalla y está científicamente comprobado también y estamos con una campaña con la Subsecretaría de Educación Parvularia a las no pantallas”, señaló.

Asimismo, sostuvo que las herramientas digitales pueden ser utilizadas por los adultos y educadores como apoyo, pero que el foco durante los primeros años debe estar puesto en la interacción directa y las experiencias concretas.

“Podemos utilizarla de la mejor forma posible como educadores, sí, pero no es adecuado para los niños. De todas maneras, y las familias tienen que ir acorde con nosotros”, indicó.

La directora subrogante también llamó a los adultos a resguardar a los niños frente a los conflictos y problemas propios de los mayores, enfatizando que la infancia requiere espacios de protección y seguridad.

“Los niños no son escudos, los niños no son monedas de cambio. Es importante tratar a los niños como son: niños protegidos”, afirmó.



Una campaña con participación regional



La Campaña del Juguete 2026 cuenta con el apoyo de diversas empresas e instituciones regionales, entre ellas Methanex, Gasco Magallanes Bluemar, Salfa, Pesca Chile, TABSA, Aerovías DAP, Nova Austral, Colegio Británico y Galería Palace.

El punto de recepción de las donaciones se encuentra habilitado en Galería Palace, donde la comunidad puede depositar juguetes nuevos destinados a niños y niñas de entre 0 y 6 años.

Villegas hizo un llamado a participar independientemente de la situación económica de los niños, relevando el carácter transversal de la iniciativa.

“Da lo mismo el niño que sea, es un niño. Yo siempre digo, no son blancos ni amarillos ni celeste, me da lo mismo, son niños. Si tiene, no tienen vulnerabilidad en términos, no importa; en Navidad es importante”, expresó.

Finalmente, la directora subrogante de Junji Magallanes invitó a las familias y a la comunidad regional a colaborar con un juguete nuevo, destacando que cada donación permitirá llevar un momento de alegría a un niño o niña durante las próximas celebraciones de Navidad.

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