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6 de octubre de 2026

ANEF MAGALLANES ORGANIZA EXITOSO OPERATIVO OFTALMOLÓGICO PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La jornada estuvo a cargo de Óptica Nexus y permitió fortalecer el compromiso de la organización con el bienestar y la calidad de vida de sus afiliadas y afiliados.

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ANEF Magallanes realizó un operativo oftalmológico dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de sus asociaciones base, iniciativa orientada a acercar la atención preventiva en salud visual y entregar beneficios concretos a quienes cumplen diariamente una importante labor al servicio de la comunidad.

La jornada estuvo a cargo de Óptica Nexus y permitió fortalecer el compromiso de la organización con el bienestar y la calidad de vida de sus afiliadas y afiliados.

“Como ANEF Magallanes estamos muy contentos de poder acercar este operativo oftalmológico a nuestras funcionarias y funcionarios públicos. Para nosotros, la labor gremial no solamente significa defender los derechos laborales, sino también preocuparnos por el bienestar y la calidad de vida de quienes día a día trabajan al servicio de la ciudadanía”, señaló Evelyn Córdova Marín, presidenta de ANEF Magallanes.

La dirigenta agregó que la organización continuará promoviendo iniciativas y convenios que contribuyan directamente a sus bases y sus familias.

“Seguiremos impulsando este tipo de iniciativas y convenios que entregan beneficios concretos a nuestras bases y sus familias”, afirmó.

Desde ANEF Magallanes destacaron que la defensa de los derechos de las y los trabajadores públicos también implica generar condiciones que favorezcan su salud, prevención y bienestar integral. En esa línea, el operativo oftalmológico se enmarca en el trabajo permanente de la organización junto a sus asociaciones base y afiliados.

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