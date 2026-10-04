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4 de octubre de 2026

NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO SE UBICA TERCERA EN EL RANKING MUNDIAL DE AGUAS GÉLIDAS

​La deportista obtuvo 11 medallas en el Mundial de Calafate-Perito Moreno 2026 y se prepara para competir en Europa en enero de 2027. Entre sus experiencias también figuran un doble cruce entre Pingueral y Coliumo y una travesía de dos kilómetros por el canal Beagle.

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La nadadora magallánica Kyarha Carpo alcanzó el tercer lugar del ranking mundial global de la International Winter Swimming Association (IWSA), resultado de su participación en distintas competencias internacionales de natación en aguas gélidas. La deportista, estudiante de Eficiencia Energética en la Universidad de Magallanes y representante del Club Galvarino, continúa su preparación con miras a nuevos desafíos en Europa durante enero de 2027.

Uno de sus principales resultados de la temporada fue su participación en el Mundial de Calafate-Perito Moreno 2026, en Argentina, donde consiguió 11 medallas, distribuidas en seis de oro, cuatro de plata y una de bronce. Además, finalizó entre las cinco mejores competidoras de la clasificación femenina. En Suecia obtuvo seis medallas, mientras que en Polonia alcanzó el segundo lugar en la prueba de 1.000 metros a 0 °C, en la competencia The Baltic Beast.

Su trayectoria también incluye una participación en Lituania, donde, según los antecedentes entregados sobre su carrera, se convirtió en la primera nadadora en completar un kilómetro a 0 °C en aguas de ese país. En Finlandia, en tanto, participó en las 11 pruebas del programa de una competencia internacional, resultado que contribuyó a su posición en el ranking mundial.

A estas experiencias se suman travesías en aguas abiertas. Carpo realizó un doble cruce, de ida y vuelta, entre Pingueral y Coliumo, y también completó un cruce entre Argentina y Chile por el canal Beagle. Esta última travesía contempló dos kilómetros de recorrido, en aguas de aproximadamente 6 °C, y un tiempo de 46 minutos.

Para mantener su preparación, la deportista combina sesiones de piscina con entrenamientos en las frías aguas del estrecho de Magallanes y trabajo físico en gimnasio. Su rutina contempla además estrategias de recuperación y alimentación para afrontar las exigencias de la disciplina.

El próximo desafío de Carpo está previsto para enero de 2027, cuando espera competir en el campeonato internacional de la International Ice Swimming Association (IISA), en Oradea, Rumania, entre el 18 y el 24 de enero. También proyecta participar en una competencia de la IWSA en Francia. Para concretar esta gira, cuenta con el respaldo de Sweethomes como patrocinador principal y el apoyo de otras marcas.

La nadadora mantiene abierta la búsqueda de nuevos auspiciadores para financiar los gastos de traslado, alojamiento y equipamiento asociados al circuito internacional. Las empresas interesadas pueden contactarla a través de su cuenta de Instagram, @kyarhanadando.


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