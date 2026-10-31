JOVEN CANTANTE MAGALLÁNICA BUSCA REALIZAR CONCIERTO SINFÓNICO EN EL PALACIO SARA BRAUN

Dominga, joven cantante de Punta Arenas que ha alcanzado notoriedad por sus interpretaciones en espacios públicos y videos difundidos en redes sociales, busca concretar un espectáculo sinfónico en la Región de Magallanes. La iniciativa, denominada Dominga Sinfónico o Sinfónico Desafío, contempla un concierto de entre 75 y 80 minutos en el Palacio Sara Braun.

El proyecto considera la participación de 19 músicos bajo la dirección del maestro ruso Alexander Shikitov, con un repertorio que podría incluir música popular chilena e internacional, además de bandas sonoras de películas y otras obras adaptadas al formato sinfónico.

La propuesta surgió luego de la presentación de Dominga junto a la Orquesta Filodramática de Chile en el Teatro CA660 de Santiago, experiencia que motivó a la cantante a impulsar un espectáculo de características similares en su región. La puesta en escena proyectada contempla iluminación, sonido profesional y recursos visuales, con la artista interpretando desde el balcón del Palacio Sara Braun.

Uno de los objetivos de la iniciativa es acercar este tipo de producciones musicales al público magallánico y generar oportunidades para los músicos que desarrollan su trabajo en la región. Además, Dominga busca transmitir un mensaje a niños y jóvenes sobre las posibilidades de desarrollar sus talentos artísticos independientemente del lugar donde vivan.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de búsqueda de colaboradores y recursos. Entre sus primeros apoyos está la empresa Travel Rock, que aportó tres premios vinculados a viajes a Bariloche para cuatro personas, los que serán sorteados mediante una rifa con números a $7.000. Quienes deseen participar pueden encontrar información en www.domingasinfonico.cl.

La convocatoria también está dirigida a empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones culturales que puedan contribuir con financiamiento, transporte, alojamiento, equipamiento, servicios técnicos, producción o difusión. Tanto Dominga como Alexander Shikitov contemplan participar sin remuneración, de acuerdo con la planificación presentada para el espectáculo.

​

