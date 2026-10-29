TRABAJO DECENTE MÁS ALLÁ DEL PAPEL: AUTORIDADES REGIONALES LLEVARON LA PREVENCIÓN A EMPRESAS Y OBRAS

​Con visitas a empresas, obras de construcción, instalaciones hoteleras y espacios de trabajo portuario, además de capacitaciones y charlas preventivas, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) desarrollaron durante octubre una potente agenda de actividades para relevar la importancia del Trabajo Decente en la región.



El despliegue incluyó visitas al Hotel Río Serrano, al policlínico del IST en el Hotel Las Torres, a las obras de la empresa Flesan y a trabajadores portuarios. A ello se sumaron charlas sobre seguridad y salud en el trabajo dirigidas a trabajadores/as, personas contratadas a honorarios, capacitaciones del ISL en salud mental y prevención, y actividades orientadas a fortalecer las condiciones laborales en distintos sectores productivos.



La agenda también contempló capacitaciones a micro y pequeñas empresas (MIPEs), en conjunto con la Dirección Regional del Trabajo (DRT), además de la participación en instancias de reconocimiento a empresas por sus avances en seguridad laboral.



Estas acciones buscaron acercar el concepto de Trabajo Decente a la realidad cotidiana de trabajadores y empleadores, poniendo énfasis en que contar con un empleo también implica ejercer derechos, acceder a la protección social y desarrollar las labores en ambientes seguros y saludables.



El Trabajo Decente se construye en cada lugar de trabajo



El seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la importancia de mantener una presencia activa en terreno y promover una mirada integral sobre el empleo.



“Cuando hablamos de Trabajo Decente, hablamos de mucho más que tener un puesto laboral. Hablamos de derechos, de seguridad, de protección social y de condiciones dignas para las personas. Por eso, durante octubre estuvimos en distintos espacios de trabajo, acercándonos a empresas y trabajadores para reforzar que el desarrollo productivo debe ir acompañado del respeto por los derechos laborales y de condiciones adecuadas para quienes contribuyen al crecimiento de nuestra región”, señaló.



La autoridad agregó que el desafío es avanzar hacia una cultura laboral en la que la prevención, la formalidad, el diálogo y el cumplimiento de las obligaciones laborales sean parte permanente de las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Por su parte, la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral, Claudia Costales, relevó el papel de la prevención y el cuidado integral de las personas en sus espacios laborales.



“El Trabajo Decente también significa proteger la vida, la salud y el bienestar de quienes trabajan. La prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como el cuidado de la salud mental, son fundamentales para avanzar hacia ambientes laborales más seguros y saludables. Por ello, durante este mes, además de las visitas en terreno, desarrollamos un total de 15 capacitaciones a nuestras empresas y trabajadores adheridos. Ese es un compromiso que debemos fortalecer entre las instituciones, las empresas y los propios trabajadores”, indicó.



La coordinación público-privada y la conexión directa con empresas y sus trabajadores es esencial para otorgarle a la salud y seguridad laboral el espacio que se merece. En ese sentido, César Barría, jefe de administración y personas de la empresa Ultraport, una de las visitadas este mes, destacó este acercamiento y trabajo colaborativo permanente.



“Valoramos muchísimo la visita de la autoridad laboral a nuestros trabajadores y trabajadoras, porque permite acercar estos temas directamente a los lugares de trabajo y reforzar la importancia de desarrollar nuestras labores en condiciones de formalidad, seguridad y respeto por los derechos laborales. Como empresa, creemos que el Trabajo Decente se construye día a día, promoviendo la prevención, el bienestar de las personas y el cumplimiento de las condiciones que permiten que cada trabajador pueda desempeñarse de manera segura y digna. Estas instancias de diálogo y acercamiento son fundamentales para seguir avanzando en esa dirección con un objetivo en común”, destacó.



Las actividades realizadas durante el mes permitieron abordar la seguridad y salud laboral desde distintas realidades, considerando tanto los riesgos presentes en obras y faenas como la importancia del bienestar psicosocial, la capacitación y la promoción de prácticas preventivas.

