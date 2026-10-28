AUTORIDADES DESTACAN IMPORTANCIA DE FORTALECER LA CULTURA DE SEGURIDAD MINERA DESDE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

​Fortalecer la seguridad minera desde las aulas y entregar herramientas preventivas a las nuevas generaciones fue el principal mensaje de la ceremonia de reconocimiento al Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, establecimiento que destacó por contar con 65 estudiantes inscritos en el curso de Monitor en Seguridad Minera, impartido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), con el apoyo y difusión de la Seremi de Minería de Magallanes.



La actividad reunió a autoridades regionales y provinciales, docentes, estudiantes y representantes vinculados al sector minero, destacando la importancia de incorporar conocimientos sobre prevención de riesgos, autocuidado y responsabilidad laboral desde la formación técnico-profesional.



La iniciativa, impulsada en la región por el seremi de Minería de Magallanes, Oscar Basualdo Trujillo, permitió reconocer al establecimiento por registrar la mayor cantidad de estudiantes inscritos en el curso de Sernageomin. Esta formación busca entregar a los jóvenes conocimientos sobre identificación de riesgos, prevención de accidentes y procedimientos de seguridad, fundamentales para proteger la vida y la salud de los futuros trabajadores.



Durante la ceremonia, el seremi de Minería (s), Marco Antonio Pinto, destacó la importancia de incorporar la prevención desde la formación técnico-profesional, promoviendo una cultura de seguridad que trascienda el cumplimiento de las normas y se convierta en una práctica permanente durante la vida laboral.



Por su parte, el director regional de Sernageomin, Régulo Díaz Velasco, participó en el reconocimiento, que permitió relevar el papel del organismo técnico en la formación y difusión de conocimientos sobre seguridad minera, especialmente entre quienes se preparan para ingresar al mundo laboral.



Experiencia minera y formación de nuevas generaciones



Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el encuentro entre la experiencia de quienes han desarrollado su trayectoria laboral en la minería y los jóvenes que se preparan para incorporarse al sector.



En este contexto, la participación del trabajador minero jubilado Belarmino Oyarzo permitió poner en valor la experiencia acumulada durante años de trabajo y la importancia de transmitir a las nuevas generaciones conocimientos y prácticas de prevención que contribuyan a un desempeño laboral seguro.



Por su parte, el director del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, Juan Agustín Crovetto Figueroa, encabezó la participación de la comunidad educativa en este reconocimiento, que destaca el compromiso del establecimiento con la formación técnico-profesional y la preparación de sus estudiantes para el mundo del trabajo.



El liceo, cuyos orígenes se remontan a la década de 1940 como escuela de artesanos, mantiene una trayectoria vinculada a la formación de jóvenes, adaptándose a los desafíos y necesidades productivas de la provincia de Última Esperanza.



La ceremonia contó también con la participación del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacando la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y los establecimientos educacionales para fortalecer las competencias laborales de los jóvenes del territorio.



La actividad permitió, además, conocer la experiencia de los propios estudiantes. Yosnay Ferriera, alumno de cuarto medio C de Administración, explicó su motivación para participar en la capacitación: “Elegí este curso para informarme y saber cómo cuidarme en el ámbito laboral”.



Su testimonio refleja el interés de los jóvenes por adquirir herramientas que les permitan reconocer riesgos y adoptar medidas preventivas antes de incorporarse al mundo del trabajo.



El reconocimiento al establecimiento de Puerto Natales reafirma la importancia de fortalecer los vínculos entre la educación técnico-profesional y los organismos especializados del Estado, acercando conocimientos que contribuyan a la preparación de futuros trabajadores.



La seguridad minera comienza mucho antes del ingreso a una faena. Promover la prevención y el autocuidado desde las aulas es fundamental para proteger la vida de quienes se incorporarán a esta actividad y avanzar hacia una minería con cero fatalidades.



