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27 de octubre de 2026

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 26 de octubre– a Víctor Adrián Santana Aguilera a la pena de presidio perpetuo, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio simple. Ilícito perpetrado en febrero del año pasado, en la comuna.

corte puq

En fallo unánime (causa rol 81-2026), el tribunal –integrado por los jueces Rodrigo González-Fuente Rubilar (presidente), Octavio Salinas Cabrera y Julio Álvarez Toro (redactor)– aplicó, además, a Santana Aguilera las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el término de diez años, en el evento que recupere la libertad; más el pago de las costas del proceso.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la tarde del 24 de febrero de 2025, Víctor Santana Aguilera, apodado “Vitoco”, mantuvo una discusión y pelea con Tomás Ojeda Oyarzo en la vía pública y le exigió la entrega de diversas pertenencias, amenazándolo con un cuchillo. En dicho contexto, Ojeda Oyarzo intentó huir por calle Juan Ruiz Mancilla, manifestándole a su agresor: “Te paso todo, te paso todo, ya, ya te paso todo, te paso todo, por favor, te paso todo, Vitoco toma, toma Vitoco”.

La víctima fue alcanzada en dos ocasiones por Santana Aguilera, quien la agredió en la espalda y tórax con un arma cortopunzante (cuchillo) que portaba para, finalmente, quedar tendida a la altura del 1.133 de la citada calle, lugar y circunstancia que aprovechó el condenado para agredir a Ojeda Oyarzo con el arma blanca en la pierna derecha. Luego registró sus vestimentas y le sustrajo y apoderó de especies de valor; entre ellas, un par de cadenas, una billetera, un celular y dinero en efectivo, con las que se retiró del lugar.

A consecuencia de las múltiples agresiones, Ojeda Oyarzo sufrió un traumatismo torácico penetrante complicado (hemo pericardio) y un hemotórax izquierdo masivo, lesiones que le causaron la muerte por una anemia aguda severa mientras era atendido por el personal del SAMU que concurrió al lugar de los hechos.o

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CORTE DE PUNTA ARENAS ORDENA NUEVO JUICIO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

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