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24 de octubre de 2026

CERCA DE 250 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN JORNADA RECREATIVA EN MAGALLANES

​La actividad organizada por SENAMA reunió a participantes de dispositivos públicos y privados en competencias de baile, música, dibujo, disfraces y gastronomía, en el marco del Mes de las Personas Mayores.

Fotografia 7

Cerca de 250 personas participaron en la Jornada Recreativa de Personas Mayores, organizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de Magallanes como parte de las actividades del Mes de las Personas Mayores. La instancia buscó fomentar la participación, la socialización y el encuentro entre quienes forman parte de distintos programas y organizaciones de la región.

La jornada reunió a representantes de dispositivos públicos y privados, entre ellos el Centro Diurno Referencial, el ELEAM Cristina Calderón, los Condominios de Viviendas Tuteladas I y II, programas del Hogar de Cristo, talleres del Instituto Nacional de Deportes (IND), Centro Quemanta, Programa Más AMA, Voluntariado Vive Feliz, Centro Diurno Bienestar Home y CADI.

Las personas participantes se organizaron en siete alianzas para competir en distintas pruebas de baile, música, dibujo, disfraces y gastronomía. El primer lugar fue para la alianza amarilla, integrada por los talleres de personas mayores del IND; el segundo puesto lo obtuvo la alianza morada, conformada por usuarios de Más AMA, mientras que el tercer lugar correspondió al voluntariado Vive Feliz.

La coordinadora regional de SENAMA Magallanes, Rebeca Aguilante Canales, destacó la convocatoria y el trabajo desarrollado durante octubre. Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, valoró la participación conjunta de instituciones públicas y organizaciones privadas en actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

El cierre del Mes de las Personas Mayores se realizará el viernes 30 de octubre con dos actividades. Entre las 9:00 y las 12:00 horas tendrá lugar una Plaza Ciudadana para Personas Mayores en el Polideportivo 18 de Septiembre, con stands de servicios públicos y prestaciones para los asistentes. A partir de las 15:00 horas se desarrollará el Malón “Generación Dorada” en el Domo ubicado en pasaje Las Marías 0385.


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