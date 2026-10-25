AGUAS MAGALLANES OBTIENE SELLO DE CUANTIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO

Aguas Magallanes obtuvo el Sello de Cuantificación Organizacional del programa HuellaChile, reconocimiento entregado por el Ministerio del Medio Ambiente que valida la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero de la compañía. La distinción fue recibida por el gerente corporativo de Regulación y Medio Ambiente, Mario Calderón, durante una ceremonia realizada en Santiago, en el marco del Chile Carbon Forum y la Semana del Clima 2026.

Según informó la sanitaria, el proceso permitió establecer una línea base de emisiones auditada para orientar futuras medidas de reducción. La gestión ambiental se encuentra incorporada en su Sistema de Gestión Integrado e incluye iniciativas como la valorización de lodos sanitarios para el mejoramiento de suelos, la instalación de energía solar en dependencias operativas y la aplicación de normas de eficiencia energética en plantas y oficinas.

Katherine Millalonco Bustos, analista de Medio Ambiente de Aguas Magallanes, señaló que el reconocimiento es resultado del trabajo realizado para medir las emisiones de la empresa y contar con información técnica que permita planificar nuevas acciones para disminuir su impacto ambiental.

Por su parte, el gerente regional de la compañía, Christian Adema Galetovic, destacó la participación de los trabajadores en la incorporación de criterios ambientales a las operaciones y vinculó este resultado con el compromiso de la empresa con las comunidades donde presta servicios.

Tras obtener el sello de cuantificación, Aguas Magallanes informó que evalúa mejoras operativas e inversiones tecnológicas para optimizar el consumo energético y avanzar en la reducción de sus emisiones. El siguiente paso previsto es postular al Sello de Reducción del programa HuellaChile.

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