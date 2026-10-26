DESFILE DE LAS PERSONAS GRANDES COMIENZA A CERRAR EL MES DEL ADULTO MAYOR EN PUNTA ARENAS

Con la presencia de 38 clubes y alrededor de 410 personas mayores, este domingo se realizó el tradicional Desfile de Clubes de Personas Mayores 2026 en la Plaza Muñoz Gamero, actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas para reconocer el trabajo de estas agrupaciones y relevar su importancia en la vida comunitaria.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la convocatoria y manifestó que el cambio de fecha buscó asegurar un buen clima. "Siempre era el primer domingo de octubre, pero siempre había mal clima. Por tanto, creo que fue una gran decisión trasladarlo hasta el último domingo. Fue un día muy bonito".

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La autoridad también relevó la importancia de promover espacios que permitan a las personas mayores mantenerse activas y vinculadas con su entorno. "Para eso la municipalidad ofrece muchas actividades. Pero está en la disposición de ellos sumarse y sobre todo de sus familias. Por tanto, muy orgullosos de tener esta gente grande, como le decimos, vibrando con las actividades", sostuvo Radonich.

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Entre las participantes estuvo Gema Riquelme, integrante de un club de personas mayores de Villa Las Nieves, quien destacó que "hay un montón de gente y el día nos acompañó. Fue espectacular". Además, subrayó la importancia de mantenerse activos y compartir con otras personas, señalando que "la edad es un número".

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En tanto, Teresa Cheuquemán valoró la iniciativa y dijo que "uno sale, se junta con otras personas, adultos mayores igual, conversa, charla. Así que nos la pasamos bien", expresó.





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