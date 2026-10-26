Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

26 de octubre de 2026

DESFILE DE LAS PERSONAS GRANDES COMIENZA A CERRAR EL MES DEL ADULTO MAYOR EN PUNTA ARENAS

La actividad, organizada por el municipio, reunió a los clubes de personas mayores en la Plaza Muñoz Gamero, en una jornada destinada a visibilizar su participación y aporte a la comunidad.

AD 12
Con la presencia de 38 clubes y alrededor de 410 personas mayores, este domingo se realizó el tradicional Desfile de Clubes de Personas Mayores 2026 en la Plaza Muñoz Gamero, actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas para reconocer el trabajo de estas agrupaciones y relevar su importancia en la vida comunitaria.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la convocatoria y manifestó que el cambio de fecha buscó asegurar un buen clima. "Siempre era el primer domingo de octubre, pero siempre había mal clima. Por tanto, creo que fue una gran decisión trasladarlo hasta el último domingo. Fue un día muy bonito".

La autoridad también relevó la importancia de promover espacios que permitan a las personas mayores mantenerse activas y vinculadas con su entorno. "Para eso la municipalidad ofrece muchas actividades. Pero está en la disposición de ellos sumarse y sobre todo de sus familias. Por tanto, muy orgullosos de tener esta gente grande, como le decimos, vibrando con las actividades", sostuvo Radonich.

Entre las participantes estuvo Gema Riquelme, integrante de un club de personas mayores de Villa Las Nieves, quien destacó que "hay un montón de gente y el día nos acompañó. Fue espectacular". Además, subrayó la importancia de mantenerse activos y compartir con otras personas, señalando que "la edad es un número".

En tanto, Teresa Cheuquemán valoró la iniciativa y dijo que "uno sale, se junta con otras personas, adultos mayores igual, conversa, charla. Así que nos la pasamos bien", expresó.









Fotografia 7

CERCA DE 250 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN JORNADA RECREATIVA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

CADEM: KAST BAJA POR PRIMERA VEZ DEL 30% DE APROBACIÓN Y 92% RECHAZA REBAJAS DE PENAS A CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

Leer Más

Según el sondeo, solo un 19% de los consultados aprueba la forma como el gobierno está gestionando el área de justicia. También retrocedieron los atributos personales del Mandatario, con bajas de hasta nueve puntos en un mes.

Según el sondeo, solo un 19% de los consultados aprueba la forma como el gobierno está gestionando el área de justicia. También retrocedieron los atributos personales del Mandatario, con bajas de hasta nueve puntos en un mes.

kastministrojusticia
nuestrospodcast
EF 8

III EXPO FITNESS CONVOCÓ A MÁS 300 PERSONAS EN TORNO AL DEPORTE Y LA VIDA SALUDABLE

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
AD 12

DESFILE DE LAS PERSONAS GRANDES COMIENZA A CERRAR EL MES DEL ADULTO MAYOR EN PUNTA ARENAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Bernardita Hurtado Díaz

ESCUELA ARTURO PRAT DE PUNTA ARENAS DESTACA SU TRABAJO EN INCLUSIÓN, ARTE Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IAFONDODEMEDIOS

INTELIGENCIA ARTIFICAL PARA TODOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.