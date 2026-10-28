DIPUTADO RIQUELME Y CCHC ANALIZARON CON BIMINISTRO LOUIS DE GRANGE MEDIDAS PARA PRIORIZAR INVERSIÓN Y EMPLEO EN PRESUPUESTO 2027

​Con el objetivo central de reactivar la economía y revertir los índices laborales locales, el diputado de la bancada republicana por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, encabezó una reunión de trabajo junto al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.



La cita estuvo enfocada en el análisis del presupuesto de inversión pública planificado para el año 2027, priorizando aquellas obras de infraestructura que tengan un impacto directo en la creación de puestos de trabajo de forma urgente. Las autoridades y el gremio coincidieron en la necesidad de coordinar la inversión estatal como un motor estratégico para absorber la mano de obra regional y dinamizar la actividad económica local.



Al término del encuentro, el diputado Alejandro Riquelme valoró la disposición de la cartera de Obras Públicas y el avance logrado en la instancia técnica. “Acabamos de terminar una reunión muy fructífera con el ministro de Obras Públicas y la Cámara Chilena de la Construcción de la Región de Magallanes y Antártica Chilena para revisar el presupuesto 2027 y las obras que van a impactar respecto al empleo en la región de Magallanes, que nos permitan bajar las altas tasas de desempleo e informalidad que actualmente tenemos en la región”.



Asimismo, el parlamentario por la zona austral enfatizó la relevancia de articular esfuerzos entre el sector público y el privado para garantizar la ejecución eficiente de los recursos asignados para los próximos años. “Pusimos arriba de la mesa los proyectos que realmente van a generar empleo para la región de Magallanes”, destacó el parlamentario.



De cara a la discusión presupuestaria sectorial, los asistentes acordaron mantener el seguimiento técnico de las carteras de proyectos locales, con especial énfasis en aquellas iniciativas de conectividad y desarrollo urbano que permitan mitigar de forma oportuna la desocupación en el territorio.



