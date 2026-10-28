ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS INAUGURA NUEVA URBANIZACIÓN DE 20.238 M² PARA RECIBIR INVERSIONES EN MAGALLANES

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo en Magallanes, Zona Franca de Punta Arenas inauguró nuevas obras de urbanización en el sector norte del recinto, que permitirán ampliar la disponibilidad de terrenos para la instalación de empresas y el desarrollo de nuevos proyectos comerciales e industriales.

La iniciativa, desarrollada por Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), concesionaria de Zona Franca, contempló una inversión del orden de $405 millones y abarca una superficie total de 20.238 m² urbanizados: 18.229 m² de nuevos terrenos para la instalación de empresas y 2.009 m² de doble calzada y veredas.

Las obras, ubicadas en calle 1 Oriente, en las manzanas 22, 23 y 27, frente a Central de Carnes, ya están dando sus primeros resultados. Actualmente, 5.128 m² del nuevo sector cuentan con proyectos en ejecución, entre ellos un patio de vehículos, un supermercado especializado en productos para mascotas y una fábrica de alimentos para la industria del turismo.

Estos desarrollos se suman a otras iniciativas que están avanzando al interior del recinto en rubros como el automotriz, ferretería, alimentos y servicios deportivos. En conjunto, Zona Franca registra actualmente 20.913 m² de proyectos en ejecución, con una inversión privada de los usuarios del orden de US$23 millones, que permitirán generar más de 200 nuevos puestos de trabajo una vez que entren en operación.

"Esta inauguración refleja un compromiso concreto con el crecimiento de Magallanes. Estamos habilitando nuevos espacios para que más empresas puedan instalarse, invertir y generar empleo en nuestra región. Es un círculo virtuoso: nosotros desarrollamos la infraestructura, los usuarios impulsan sus proyectos y los beneficios llegan a toda la comunidad", destacó Eugenio Prieto Katunaric, gerente general de Sociedad de Rentas Inmobiliarias.

Un aspecto relevante de la iniciativa es su sello regional. Las obras fueron ejecutadas por Constructora Díaz, empresa de Magallanes, con ingeniería a cargo de Fernando Mimica, profesional de destacada trayectoria en proyectos de urbanización en la zona. Su desarrollo también requirió la coordinación con Edelmag, Gasco y Aguas Magallanes.

Se trata, además, de infraestructura que permanece en el recinto y queda a beneficio fiscal, en cumplimiento del compromiso de reinversión del contrato de concesión.

Un motor de crecimiento para Magallanes

La inauguración se enmarca en un proceso sostenido de expansión de Zona Franca, que actualmente genera empleo para 2.770 personas, un 90% más que en 2007. Del total de trabajadores, el 53% corresponde a mujeres.

Este crecimiento se expresa en la actividad comercial del recinto, que durante 2025 recibió 10,6 millones de visitas y registró ventas de locales comerciales por $300 mil millones, cifra que representa un incremento real de 92% respecto de 2007.

El desarrollo de Zona Franca también se traduce en recursos para Magallanes. Durante 2025, SRI realizó un aporte de $4.714 millones al Gobierno Regional, y desde 2007 el acumulado alcanza los $43.554 millones, incluido el pago inicial de la concesión.

La ceremonia de inauguración se realizó frente a Central de Carnes y contó con la presencia del gobernador Jorge Flies; el Seremi de Gobierno, Ángel Roa; el Seremi de Trabajo, José Miguel Salas; y el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa. Junto a Eugenio Prieto. Al cierre, las autoridades compartieron un café y mate con el resto de los invitados.

"Cada nueva inversión que llega a Zona Franca representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra economía regional. Queremos que este espacio continúe creciendo junto a Magallanes, atrayendo nuevos proyectos, generando actividad y contribuyendo al desarrollo de la región", finalizó Prieto.