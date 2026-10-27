PRESIDENTE REGIONAL DEL PRI CÉSAR CIFUENTES ADVIERTE DISTANCIAMIENTO ENTRE LOS BLOQUES POLÍTICOS Y PIDE MAYOR EQUILIBRIO

El escenario político nacional, los primeros meses de gestión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y los desafíos económicos y geopolíticos de Magallanes fueron parte de los temas abordados esta mañana por el presidente regional del Partido Regionalista Independiente (PRI), César Cifuentes, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el dirigente planteó que el país atraviesa un período de cambios políticos y de reconfiguración de los bloques tradicionales. También cuestionó aspectos de la instalación del actual Gobierno, llamó a mantener la coherencia entre los compromisos de campaña y las decisiones adoptadas, y sostuvo que el desarrollo regional requiere mayor inversión, infraestructura y una mirada estratégica desde el nivel central.

Evaluación del Gobierno: recuperación económica y expectativas ciudadanas

Consultado por las encuestas de opinión pública, la evaluación presidencial y el desempeño de los ministros, Cifuentes señaló que existe preocupación por la situación económica y por la falta de resultados inmediatos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

En el caso de Magallanes, mencionó el desempleo regional como uno de los indicadores que reflejan las dificultades económicas y sus efectos sobre la actividad local.

“Tenemos hoy día Magallanes alrededor de un 6,9 en desempleo, lo que en verdad nos afecta a todos, son mucho menos los recursos que se están moviendo. Entonces la situación hoy día es compleja y es compleja a nivel país y se entiende que de cierta forma esto genere un cierto descontento o preocupación en la gente y es la preocupación que tenemos todos”, manifestó.

Pese a este diagnóstico, el presidente regional del PRI sostuvo que todavía es prematuro emitir una evaluación definitiva de la actual administración, considerando el tiempo transcurrido desde su instalación en marzo.

A su juicio, los procesos de recuperación económica requieren plazos mayores y el Gobierno debe demostrar que su estrategia puede traducirse en resultados concretos.

“Creo que en marzo del otro año es un momento de verdad para evaluar la gestión de este gobierno. En este momento siguen siendo meses. Siguen siendo meses todavía ni siquiera evaluamos un año y quiero pensar que efectivamente la gestión que se está haciendo es una gestión a largo plazo”, afirmó.

Cifuentes agregó que el Ejecutivo asumió en un escenario económico diferente al que enfrentó la administración anterior, por lo que consideró necesario observar cómo evolucionan las medidas impulsadas antes de establecer un balance definitivo.

Instalación del Gobierno y cambios en los equipos de servicios públicos

Otro de los puntos abordados fue la conformación de los equipos gubernamentales y la continuidad de funcionarios de la administración anterior en distintos organismos públicos.

Cifuentes consideró que la experiencia de quienes asumen responsabilidades en el Estado y la rapidez con que se concretan los nombramientos son factores relevantes para el funcionamiento de los servicios y la ejecución de políticas públicas.

En ese sentido, cuestionó la demora en la instalación de algunos equipos directivos y planteó que la rotación registrada durante los primeros meses habría dificultado el funcionamiento de determinadas reparticiones.

“Creo que a lo mejor ahí faltó un poco y de verdad yo creo que una forma a veces de aportar al mismo gobierno también es decir lo que no está bien y a mí me parece que a lo mejor al principio entró gente con no tanta experiencia, y eso también mermó, en los primeros meses y tuvimos una gran rotación de seremiles que entraban y salían a nivel país”, señaló.

El dirigente también expresó preocupación por la permanencia de directores de servicios designados durante el Gobierno anterior, al considerar que la instalación de nuevas autoridades es importante para dinamizar la gestión pública y avanzar en los objetivos de la actual administración.

Sus observaciones apuntaron a la necesidad de mejorar la coordinación y fortalecer las capacidades de los equipos que deben ejecutar las decisiones del Ejecutivo en las regiones.

Rebaja de condenas y coherencia entre los compromisos y las decisiones del Gobierno

Durante la entrevista, Cifuentes también se refirió a la controversia por la rebaja de condenas a personas involucradas en delitos sexuales o contra menores, una situación que ha generado cuestionamientos políticos.

El presidente regional del PRI centró su análisis en la importancia de mantener la coherencia entre los compromisos asumidos ante la ciudadanía y las decisiones que finalmente adopta una administración.

“Yo creo que la gente tiene que ser consecuente con lo que dice y lo que hace y en esto voy a darle opinión personal. Si yo dije que iba a ser una acción, es la acción que tengo que hacer. Tengo que ser consecuente cuando no soy consecuente, pierdo credibilidad y creo que es un poco lo que le ha pasado hoy día al gobierno”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el Presidente José Antonio Kast debe prestar atención a las diferencias entre lo comprometido públicamente y las actuaciones que generan cuestionamientos durante su gestión.

“José Antonio Kast, nuestro presidente, señaló que esto no iba a suceder en su gobierno, sin embargo hay cosas que se están haciendo, que dijo que no iba a hacer y yo creo que ahí es un punto de atención que tiene que tener el presidente. Y de verdad la gente hoy día quiere políticos consecuentes”, afirmó.

El dirigente consideró que la credibilidad constituye un elemento fundamental para el ejercicio de la política y que las decisiones gubernamentales deben ser consistentes con las expectativas que se generaron durante la campaña electoral.

Reconfiguración de los bloques políticos y necesidad de equilibrio

Cifuentes también abordó las diferencias que han surgido entre sectores políticos que tradicionalmente han actuado de manera conjunta, particularmente en el contexto de las críticas formuladas por figuras de derecha frente a decisiones del Ejecutivo.

A su juicio, este fenómeno no se limita a un solo sector, sino que forma parte de una transformación más amplia del escenario político chileno, en el que los espacios de centro buscan diferenciarse de las posiciones más extremas.

“Yo creo que hoy día el bloque no está siendo tan bloque. Creo que, de cierta forma, hoy día los bloques políticos se están separando y esto está pasando tanto en la derecha como en la izquierda”, expresó.

Para el presidente regional del PRI, la dinámica política se ha vuelto más cambiante y obliga a revisar las fórmulas tradicionales de representación y gobernabilidad.

En ese contexto, defendió la necesidad de avanzar hacia posiciones que permitan generar acuerdos y reducir la polarización.

“Creo que hoy día necesitamos un poco más lograr ese equilibrio político. Necesitamos un poco hoy día lo que tanto hemos conversado. Yo soy presidente de los regionalistas, y escribía el domingo en mi columna que Chile se puede construir y se debe construir desde la región. Es la importancia que eso tiene hoy día de sentirnos parte”, manifestó.

El dirigente utilizó una comparación con la navegación para explicar su visión sobre los cambios de orientación política que ha experimentado el país.

“Yo te decía en Chile pasa que vamos navegando y vamos navegando en un buque en que se está moviendo mucho. El buque se va escorando y a veces se escora para la izquierda, otra vez para la derecha y vamos así, pero para que el buque navegue bien, para que no sufra daño en las cuadernas, en el buque, que son la estructura del buque, necesitamos una marcha y esa marcha ojalá sea lo más central posible”, señaló.

Su planteamiento apunta a fortalecer una política que permita compatibilizar distintas visiones, manteniendo como prioridad la estabilidad institucional y el desarrollo del país.

Educación cívica y evaluación de los gobiernos anteriores

Al analizar los cambios en las preferencias electorales y la alternancia política de los últimos años, Cifuentes también se refirió a la gestión de administraciones anteriores y a la necesidad de revisar los orígenes de los problemas que enfrenta Chile.

En particular, cuestionó aspectos de las políticas educativas y llamó a fortalecer la formación ciudadana, argumentando que existe desconocimiento sobre las funciones de las autoridades y de los distintos organismos del Estado.

“Hoy día tenemos un país, tenemos un pueblo que no sabe de educación cívica. Si le preguntamos a un joven hoy día seguramente no sabe qué hace un CORE, seguramente no sabe lo que hace un concejal, tampoco sabe lo que hace un gobernador, un alcalde”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, planteó que conocer las responsabilidades de cada cargo público es relevante para que la ciudadanía pueda evaluar las propuestas de los candidatos y tomar decisiones informadas al momento de votar.

“¿Cómo lo eligen a la persona idónea, si no saben lo que tiene que hacer?”, preguntó durante la conversación.

El dirigente sostuvo que el fortalecimiento de la educación cívica debe formar parte de una revisión más amplia de las políticas públicas y de los estándares exigidos a quienes ejercen responsabilidades políticas.

“Es bueno recordarle estas cosas a la izquierda. Es bueno recordar que cuando la señora Bachelet decía: ‘Hay que ponerte un overol blanco porque eso vende’. Si acá no se trata de vender, se trata de querer aportar en la política al crecimiento de nuestro país. Hoy día necesitamos sí o sí subir el estándar en nuestros políticos”, afirmó.

Cifuentes, sin embargo, insistió en que la evaluación del actual Gobierno requiere más tiempo y que las reformas comprometidas deberán analizarse a partir de sus resultados concretos.

Presupuesto regional y preocupación por las señales hacia Magallanes

En el tramo final de la entrevista, el presidente regional del PRI abordó las perspectivas presupuestarias para Magallanes y las señales entregadas por el Ejecutivo en materia de recursos e inversiones.

Consultado por las expectativas respecto del presupuesto regional, reconoció que los anuncios conocidos hasta ahora no han respondido plenamente a lo que esperaba, aunque señaló que existen proyectos que podrían representar oportunidades para el territorio.

“También me hubiera gustado que sea mucho mejor y poder dar una visión mucho más optimista de aquello, pero en realidad lo que se ha dicho no ha sido, a lo mejor, lo que todos queríamos escuchar”, comentó.

No obstante, sostuvo que la situación geopolítica ha reforzado la importancia estratégica de Magallanes y que esta condición debe traducirse en decisiones concretas para fortalecer su desarrollo.

En su análisis, las declaraciones provenientes de Argentina y Estados Unidos, junto con la relevancia de las rutas marítimas internacionales, hacen necesario que el país preste mayor atención a sus zonas extremas.

“Sí, es súper importante que nuestra región esté adquiriendo una importancia que siempre ha tenido, pero sí mucho más valorada hoy día. El tema geopolítico, es un tema importantísimo. ¿Cómo nos vamos posicionando? ¿Cómo vamos ocupando nuestro territorio? Es sumamente importante”, afirmó.

Cifuentes señaló que la política pública debe considerar las necesidades de las comunas aisladas y generar condiciones para fortalecer la presencia del Estado y la actividad económica en los territorios más australes.

“Es sumamente importante hoy día potenciar las zonas extremas. Es sumamente importante potenciar nuestro estrecho de Magallanes, mejorar la infraestructura portuaria. Necesitamos esas cosas porque esto invita también a la empresa privada a invertir, a generar desarrollo”, sostuvo.

Inversión privada e infraestructura portuaria como motores del desarrollo

El dirigente planteó que Magallanes cuenta con condiciones geográficas y estratégicas que podrían favorecer la llegada de inversiones, pero advirtió que para aprovechar ese potencial se requiere infraestructura adecuada y políticas que faciliten el desarrollo de proyectos.

A su juicio, la actividad económica regional no puede depender exclusivamente de los recursos públicos, por lo que consideró necesario generar condiciones para que el sector privado participe en nuevas iniciativas productivas.

“Espero que pase eso porque si esperamos hoy día a que el Estado sea la única fuente, en verdad también vamos a estar bastante complicados. Espero que los proyectos vayan avanzando, espero que se genere una acción más dinámica en la economía regional que vaya permitiendo la inversión privada, que es lo que hoy día podría de alguna forma ir mejorando nuestra economía local”, manifestó.

Entre los elementos que destacó se encuentra la infraestructura portuaria, considerada relevante tanto para el movimiento de carga como para el aprovechamiento de las oportunidades vinculadas al transporte marítimo y al comercio internacional.

Cifuentes también aludió a la situación del canal de Panamá, señalando que las limitaciones de esa ruta podrían abrir oportunidades para el estrecho de Magallanes como alternativa de conectividad marítima.

“Tenemos un tremendo potencial que el estrecho que tenemos en Magallanes. Y este estrecho hoy día tiene una conectividad sumamente importante, es la alternativa de conectividad para un montón de países. El canal de Panamá ya no está teniendo el flujo que tenía, dado que no tiene la capacidad de agua que estaba teniendo, y esperemos que esta situación pueda ser una situación ventajosa para nuestro país y de esa forma nosotros podamos aumentar nuestro desarrollo”, concluyó.

De esta manera, el presidente regional del PRI cerró su intervención planteando que el desafío para Magallanes consiste en transformar su relevancia geopolítica en inversiones, conectividad y oportunidades económicas, con una mayor participación del sector privado y una mirada de largo plazo desde el Estado.





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