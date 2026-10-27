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27 de octubre de 2026

CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES REFUERZAN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES Y SUS FAMILIAS

Buenos días región

cuidadospaliativos

El Programa de Cuidados Paliativos Universales del Hospital Clínico de Magallanes continúa fortaleciendo la atención integral de personas que enfrentan enfermedades avanzadas o graves, mediante un acompañamiento multidisciplinario que busca aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y entregar apoyo tanto a los pacientes como a sus familias. La iniciativa funciona desde mediados de 2023 y contempla atención domiciliaria según las necesidades de cada persona.

El equipo está integrado por profesionales de distintas áreas, entre ellos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas y técnicos en enfermería. Su labor considera no solo el manejo del dolor y otros síntomas físicos, sino también las dimensiones emocionales, sociales y espirituales que pueden surgir durante el proceso de enfermedad.

Uno de los aspectos centrales del programa es que los cuidados paliativos universales no están dirigidos exclusivamente a personas con cáncer. También pueden beneficiar a pacientes con enfermedades avanzadas de otros tipos, como patologías cardíacas, hepáticas o renales, siempre que cumplan con los criterios clínicos correspondientes.

La atención también incorpora a familiares y cuidadores, quienes cumplen un papel fundamental en el acompañamiento cotidiano. Por esta razón, el equipo entrega orientación y apoyo psicológico, incluyendo asistencia durante procesos de duelo, y promueve la importancia de que quienes cuidan a otras personas también protejan su propia salud física y emocional.

En este contexto, el hospital desarrolla mensualmente el encuentro para cuidadores denominado Mi cuido para poder cuidar, una instancia que reúne habitualmente entre 30 y 50 participantes. Las jornadas incluyen contenidos prácticos sobre nutrición, prevención de lesiones por presión, movilización segura de pacientes y herramientas de autocuidado, además de favorecer el intercambio de experiencias entre personas que atraviesan situaciones similares.

La próxima jornada está programada para el miércoles 25 de noviembre de 2026, entre las 14:15 y las 16:30 horas, en el piso -1 del edificio B del Hospital Clínico de Magallanes. La actividad abordará técnicas de kinesiología para asistir a pacientes de manera segura y prevenir lesiones, junto con contenidos de psicología y autocuidado. La participación será gratuita y no requerirá inscripción previa.



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HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES: ESPECIALISTA ABORDA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES

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