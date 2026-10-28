CONVERSATORIO EN PUERTO NATALES FORTALECE LA ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ÚLTIMA ESPERANZA

Proteger a la infancia y adolescencia no es un acto de buena voluntad o caridad institucional; es una exigencia legal, ética y un mandato de corresponsabilidad colectiva. Esa fue la consigna que marcó el conversatorio "Redes de Protección en Última Esperanza" realizado el 22 de octubre por el Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales. Dicha instancia tuvo como objetivo unificar criterios entre las redes institucionales y comunitarias de la Provincia de Última Esperanza, posicionando la protección de la infancia como un deber legal y una corresponsabilidad colectiva.

Para ello, estuvieron presentes la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Natales, OLN de Natales y Torres del Paine, After School Municipal, Programa 4 a 7, Programa de Prevención en Violencia de Género, SENDA Previene, equipos de convivencia escolar de establecimientos educacionales, Programa mi Abogado, JUNJI, entre otras instituciones.

Al respecto, la directora del Programa FAE Puerto Natales, María Paz Ormázabal, mencionó que "estamos muy contentos por la alianza que se ha hecho con los programas de protección. A pesar de que somos instituciones diferentes, estamos todos unidos por el mismo sentido que es la protección del Derecho de la Infancia".

En la instancia, además, se aprovechó de entregar reconocimientos a Mónica Hernández y Marcela Montiel, familias de acogida de Puerto Natales, quienes fueron destacadas por el Servicio de Protección Especializada de Magallanes. Tanto Mónica como Marcela, brindan cuidado temporal a jóvenes que han sufrido graves vulneraciones de derechos.

La jornada comenzó con el módulo "El Sistema de Protección Especializada en el Territorio", a cargo de las directoras de FAE, PIE, PPF y CEPIJ Natales, quienes presentaron las líneas de acción, modalidades de atención y mecanismos de ingreso y derivación de sus programas. Posteriormente, el consejero técnico del Juzgado de Letras y Garantías de Puerto Natales, Francisco Unglaube, impartió el módulo "El Deber de Denunciar y el Rol del Tribunal", abordando el marco legal de protección de niños, niñas y adolescentes (NNA), los procedimientos de denuncia y las funciones del Tribunal de Familia. Finalmente, Lilian Salazar, directora del Programa PEE, presentó el módulo "Prevención y Detección de ESNNA en el Contexto Local", centrado en las cifras regionales de explotación sexual de NNA, sus indicadores de detección y el abordaje especializado de estos casos en Magallanes.

Por su parte, Lorna Álvarez, directora CEPIJ, enfatizó que "no hay programa que pueda desarrollar una reparación en solitario, necesitamos tender puentes entre todos los que estamos involucrados en la comunidad. Si queremos que las terapias tengan un resultado real y que las medidas de protección no queden en papel, todos tenemos la urgencia de actuar".

Al cierre del conversatorio, se realizó un plenario con las y los asistentes para compartir reflexiones, establecer acuerdos y fortalecer el trabajo colaborativo entre las instituciones. Viviana Contreras, directora de PIE Natales, destacó la importancia de dar continuidad a estas instancias, señalando que "la idea es que el próximo año podamos generar otras instancias en que puedan estar las distintas redes que acompañan los procesos de intervención".

Finalmente, Ormázabal, hizo un llamado a las autoridades comunales y provinciales a comprometerse con la protección de NNA ante los casos alarmantes de Explotación Sexual Infantil y Adolesncete en Magallanes "sentimos que faltó parte de las autoridades locales; es muy importante su participación cuando la toma de decisiones recae en estas personas", puntualizó la directora de FAE Puerto Natales.