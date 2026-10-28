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28 de octubre de 2026

ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS PRESENTARON HORMIGÓN ECOLÓGICO EN EDIFICA 2026

Alumnos de Construcción Civil de Inacap Punta Arenas, ganadores del pitch regional del Reto Construye Academia, viajaron a la semifinal nacional y recorrieron los stands de la feria.

Magallanes en Reto Construye Academia 2026
Estudiantes de Construcción Civil de Inacap Punta Arenas, Ariatna Márquez, Braulio Mella y Juan Carlos González, junto con el profesor Felipe Molina, viajaron a Santiago para representar a Magallanes y Antártica Chilena en la semifinal nacional del Reto Construye Academia 2026, realizada en el edificio corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en el marco de Edifica 2026, la exposición de edificación más grande de Hispanoamérica.

El equipo llegó a esta instancia tras ganar el pitch regional con "Hormigón THC", un hormigón ecológico que incorpora fibras textiles recicladas, residuos post-consumo de la industria textil, e hidróxido de calcio como agente cementante alternativo. La propuesta, presentada en la categoría de descarbonización, busca reducir las emisiones de CO₂ y dar una salida a los desechos textiles, además de aportar mayor elasticidad y menor densidad al material, en línea con la economía circular aplicada a la construcción.

Tras su triunfo regional, el equipo contó con la mentoría de Concremag, empresa socia de la CChC, que además les abrió sus laboratorios para validar el hormigón antes de viajar a Santiago. La líder del equipo, Ariatna Márquez, estudiante de cuarto año de Construcción Civil en Inacap Punta Arenas, agradeció ese apoyo: "Les agradecemos enormemente su apoyo, porque no solamente se mantuvieron ligados al reto con asesorías, sino que nos dieron pase para usar sus laboratorios y experimentar todo lo que conlleva realizar un hormigón".

Sobre su paso por la instancia nacional, Márquez valoró: "Fue una gran oportunidad poder no solamente experimentar con una idea y llevarla a cabo, sino presentarla no solo en la zona, sino al resto del país, compitiendo con pares y exponiéndola a gente de la industria". La semifinal reunió a un equipo por región ante unas 60 personas y un jurado de seis representantes de distintos rubros vinculados a la CChC. "Se notaba el nivel de competencia entre todos los participantes y fue muy enriquecedor conocer sus proyectos y todo lo que trabajaron para prepararse", agregó.

Durante su estadía, los estudiantes recorrieron el edificio corporativo de la CChC, donde conocieron la historia de su diseño estructural y su péndulo sísmico, y visitaron los stands de Edifica 2026, donde conversaron con expositores sobre nuevas tecnologías, materiales y soluciones para el sector. "Hablamos con muchos expositores, no solo para obtener información de sus productos, sino también para ver la escalabilidad de sus propuestas acá en la zona", comentó Márquez.
Sobre el futuro del proyecto, la estudiante adelantó: "No nos vamos a quedar solo en el concurso, queremos llevarlo a cabo. Ya tenemos las primeras validaciones y queremos ver hasta dónde podemos llegar". Y agregó: "Quién dice que no podríamos volver a participar con una nueva idea y capaz esta vez sí podamos traer no solo el reconocimiento, sino también algún premio para nuestra región".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Innovación y Transformación Digital de la CChC, Felipe Lechuga, destacó el propósito del Reto Construye Academia: "Cuando la academia y la industria trabajan juntas, las ideas de los estudiantes se conectan con los desafíos reales de las obras. Esa vinculación es clave para formar talento y acelerar la llegada de la innovación al sector".

Triplast, del Maule, fue el proyecto ganador del Reto Construye Academia 2026

El Reto Construye Academia es una iniciativa de innovación abierta impulsada por Construir Innovando de la CChC y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), con el apoyo metodológico de Puentte. En esta segunda edición convocó a estudiantes y docentes de educación superior a desarrollar soluciones a problemas reales de la industria en tres ámbitos: descarbonización, industrialización, y datos y digitalización. Recibió 112 postulaciones, con más de 440 participantes de nueve instituciones de educación superior de todo el país.

El proceso comenzó con jornadas regionales en 16 sedes de la CChC, donde se seleccionó a los equipos representantes de cada territorio. Tras la semifinal nacional se definieron cuatro finalistas, de las regiones del Maule, Metropolitana, Los Ríos y Biobío, y cada equipo recibió seis sesiones de mentoría para perfeccionar su propuesta.
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