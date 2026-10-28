MÉDICO CRIMINALISTA DE LA PDI DETALLA SU LABOR INVESTIGATIVA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ENTREGA CLAVES PREVENTIVAS

En la región de Magallanes, la labor policial cuenta con un vital respaldo científico para el éxito de sus procedimientos. La médico criminalista Silvana Suazo Álvarez explicó su rol dentro de la Policía de Investigaciones (PDI) en Punta Arenas y otras localidades de la zona, destacando su trabajo pericial directo en el sitio del suceso.

Durante la más reciente emisión de Conexión PDI, la profesional detalló que su principal función consiste en examinar los cuerpos para descartar la intervención de terceros y estimar causas de fallecimiento. A esta tarea en terreno junto a la Brigada de Homicidios, suma la atención médica de los funcionarios y sus familias en el centro de salud institucional.

Aprovechando la cobertura de Polar Comunicaciones, la doctora entregó recomendaciones clave orientadas a la prevención del cáncer de mama. Hizo un firme llamado a la comunidad magallánica a priorizar el autoexamen y agendar mamografías periódicas a partir de los 40 años, recordando que la detección temprana resulta fundamental.

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