PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR RECORTES PRESUPUESTARIOS EN MAGALLANES Y CUESTIONA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

La discusión presupuestaria, la continuidad de proyectos de inversión para Magallanes, la política habitacional y las controversias que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast fueron parte de los temas abordados esta mañana por Marco Uribe Saldivia, presidente regional del Frente Amplio, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el dirigente manifestó su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios y sus consecuencias para el desarrollo regional, cuestionó la falta de claridad respecto de las metas habitacionales de la actual administración y realizó duras críticas al manejo del Ejecutivo frente a la controversia por la rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Asimismo, se refirió al trabajo que desarrolla el Frente Amplio junto a otras colectividades de oposición y valoró el resultado de las recientes elecciones presidenciales en Brasil.

Presupuesto regional: preocupación por recortes y continuidad de inversiones

Uno de los primeros temas abordados fue la discusión de la Ley de Presupuestos y sus posibles efectos en la inversión pública de Magallanes. Uribe señaló que existe inquietud respecto de los recursos que estarán disponibles para financiar proyectos en los distintos sectores productivos y sociales de la región.

El presidente regional del Frente Amplio valoró la presentación realizada por el gobernador Jorge Flies ante el Congreso, pero advirtió que todavía no existe suficiente claridad sobre los montos que finalmente se asignarán y los eventuales ajustes que podrían afectar a las iniciativas regionales.

“Estamos viendo con mucha preocupación, sobre todo para lo que significa el desarrollo para nuestra región respecto de la economía, en respecto a la situación de inversiones en los distintos sectores productivos de nuestra región. Vi la presentación que realizó el gobernador Jorge Flies en el Congreso, la cual la valoré bastante, se lo hice saber y también, aun así, se mantiene de todas maneras esta constante preocupación respecto de qué va a pasar de aquí en más”, sostuvo.

Uribe recordó que Magallanes presenta características particulares en materia de inversión pública, debido al papel que cumple el Gobierno Regional en el cofinanciamiento de proyectos que ejecutan distintos organismos del Estado.

Como ejemplo, mencionó el área habitacional y urbana, donde los recursos regionales han tenido una participación relevante para complementar los subsidios y permitir la ejecución de iniciativas que, de otra manera, podrían no concretarse.

“Acá nuestra región es distinta al resto de Chile respecto de en materia de inversión pública. En el mismo Gobierno Regional es quien cofinancia bastantes de las iniciativas de los distintos gobiernos, en este caso del Estado. Como por ejemplo en viviendas, en donde hay una importante inversión, en donde años atrás la inversión del Gobierno Regional llegaba al 40% de su inversión regional, era en materia habitacional y urbana”, explicó.

El dirigente también manifestó preocupación por la continuidad de los proyectos vinculados al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), considerando que otras regiones comenzarán a competir por financiamiento para sus respectivas carteras de iniciativas.

A su juicio, Magallanes había avanzado en la preparación de proyectos durante la administración anterior, por lo que considera necesario mantener una política de Estado que permita dar continuidad a las inversiones.

“Hoy día es lamentable que no se haya podido tener una continuidad del Estado esperable que se ha visto desde el retorno a la democracia, respecto de esta materia y que hoy día se ve trabada por estos recortes que van a haber en las distintas áreas”, afirmó.

Proyectos estratégicos y conectividad: preocupación por la Ruta Vicuña-Yendegaia

En relación con las iniciativas consideradas estratégicas para el desarrollo regional, Uribe manifestó inquietud por las señales que han surgido desde el nivel central respecto de la continuidad de obras y proyectos de infraestructura.

Durante la entrevista se mencionaron iniciativas como la Biblioteca y Archivo Regional, el muelle multipropósito, el desarrollo de la conectividad hacia el extremo sur y el Centro Internacional Antártico, proyecto que el dirigente considera relevante para fortalecer el posicionamiento de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica.

Uno de los puntos que abordó con mayor énfasis fue la Ruta Vicuña-Yendegaia, cuya continuidad había generado preocupación ante la posibilidad de que las emergencias ocurridas en la zona centro y norte del país incidieran en la programación de las inversiones.

Uribe cuestionó que autoridades nacionales hayan entregado señales contradictorias sobre el futuro de esta iniciativa y sostuvo que los anuncios de continuidad deberían formar parte de una planificación clara y sostenida.

“Entonces acá tiene que haber un orden por parte del Gobierno respecto de qué es lo que se va a continuar, qué es lo que se va a mejorar y qué es lo que se va a, lamentablemente, recortar”, planteó.

El dirigente sostuvo que las decisiones sobre infraestructura y conectividad no pueden quedar sujetas a anuncios aislados, sino que deben responder a compromisos de largo plazo que permitan entregar certezas a las comunidades y a los distintos sectores productivos de la región.

Convenio habitacional: las 7 mil viviendas corresponden a una meta de seis años

La política habitacional fue otro de los principales ejes de la conversación, especialmente luego de los anuncios relacionados con la construcción de más de 7 mil viviendas en Magallanes.

Uribe aclaró que esa cifra no corresponde necesariamente a una meta que deba cumplirse durante los cuatro años de la actual administración, sino que forma parte de un convenio de programación cuya duración se extiende aproximadamente por seis años.

“Pero esas 7.000 viviendas no son una meta de este gobierno, no es una meta que se van a realizar las 7.000 viviendas en cuatro años y eso no lo ha aclarado nadie. Es la cantidad de viviendas que se van a construir en el convenio de programación que dura alrededor de seis años”, señaló.

En ese sentido, manifestó que todavía falta conocer cuáles serán los compromisos específicos del actual Gobierno en materia habitacional, incluyendo la cantidad de viviendas que se proyecta entregar durante su período y las comunas que serán beneficiadas.

El presidente regional del Frente Amplio explicó que en Magallanes los subsidios habitacionales requieren, en muchos casos, del aporte complementario del Gobierno Regional, debido a los elevados costos de construcción y las particularidades geográficas de la zona.

“Entonces acá que viaje el gobernador a Santiago, que viaje con consejeros de distintos sectores políticos para expresar esta preocupación y esta continuidad que tiene que tener el Estado porque, insisto, en nuestra región es distinta. Acá el subsidio que entrega el Estado no alcanza para construir una vivienda; acá el Gobierno Regional tiene que hacerse parte para poder facilitar el acceso a vivienda a los habitantes de nuestra región”, indicó.

Como ejemplo, mencionó las diferencias en los costos de construcción entre las distintas comunas, señalando que una vivienda social en Punta Arenas puede alcanzar los $100 millones, mientras que en Puerto Williams el valor puede superar los $150 millones.

Por ello, advirtió que eventuales recortes de recursos regionales podrían afectar la capacidad de complementar los financiamientos habitacionales y, en consecuencia, dificultar el cumplimiento de los compromisos de construcción.

Desalojo de la toma: llamado a buscar una solución equilibrada

La situación habitacional también llevó a abordar el proceso de desalojo de la toma y las medidas que deben adoptarse para enfrentar este tipo de situaciones.

Uribe sostuvo que es necesario establecer mecanismos que permitan evitar nuevas ocupaciones irregulares, pero también planteó que las decisiones deben considerar las condiciones de las familias que actualmente viven en esos terrenos.

El dirigente recordó que en el proceso existen niños, niñas, adolescentes y personas mayores, por lo que consideró necesario buscar una solución que combine el cumplimiento de las normas con una respuesta social adecuada.

“Hay que recordar que acá hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay también personas mayores, entonces hay que buscar un punto de equilibrio y creo que de repente en salir a dar anuncios de la fecha, tanto si no se cumple fuerza pública, creo que no es el camino”, manifestó.

Asimismo, valoró las instancias de diálogo entre representantes de las autoridades y las familias involucradas, señalando que ese camino puede contribuir a enfrentar el problema de manera más ordenada.

Uribe también reconoció que durante la administración anterior se intentó establecer mecanismos para priorizar a familias con necesidades habitacionales y que cumplieran los requisitos de acceso a viviendas sociales, con el propósito de evitar que se generaran nuevas situaciones de ocupación.

Rebaja de condenas a 56 condenados por delitos sexuales: Uribe pide renuncia del ministro de Justicia

Uno de los momentos más críticos de la entrevista se produjo al abordar la controversia por la rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, situación que ha generado cuestionamientos políticos y públicos hacia el Ministerio de Justicia.

Marco Uribe calificó como grave lo ocurrido y criticó las explicaciones entregadas inicialmente por distintas autoridades del Gobierno. En particular, cuestionó que se responsabilizara a la administración anterior y que posteriormente se reconociera que el Estado había fallado en el procedimiento.

“Acá hay un primer acto en donde sale el nuevo vocero de Gobierno diciendo que esto fue un trámite impecable, impecable. Eso fue como un primer acto. En un segundo acto aparece el dirigente máximo de la UDI diciendo que el Gobierno anterior había hecho lo mismo, cosa que es totalmente falso, que ha sido demostrado en distintos medios de comunicación nacional. Y en un tercer acto sale el Presidente Kast diciendo que el Estado ha fallado”, sostuvo.

El dirigente cuestionó que el ministro de Justicia continúe en su cargo y comparó la situación con otras salidas de integrantes del gabinete que, a su juicio, se produjeron por hechos de menor gravedad.

“Me parece inaudito que mantenga su cargo, que otras ministras, porque hay que recordar acá, han salido solo ministras mujeres, tres ministras que ha sacado el Presidente Kast por mucho menos y no, y todavía mantiene al ministro Rabat en su cargo”, expresó.

Uribe fue más allá y sostuvo que la responsabilidad política no debería limitarse a los funcionarios que participaron directamente en el procedimiento, sino que también debe alcanzar a las autoridades que contrataron a los profesionales involucrados y que firmaron los documentos correspondientes.

“Acá debe renunciar el ministro, va a ser acusado constitucionalmente. Eso ya está claro. Pero acá realmente, porque no es solamente que el sector de oposición esté en total desacuerdo con esto. Acá hay un tema transversal, Christopher, acá desde la derecha hasta la izquierda están en desacuerdo con esta medida que tomó unilateralmente el Ministerio de Justicia”, afirmó.

También manifestó preocupación por la existencia de antecedentes que, según lo expuesto durante la entrevista, habrían sido tratados como información reservada en el proceso de rebaja de condenas.

Para el presidente regional del Frente Amplio, la controversia representa una señal preocupante en materia de derechos humanos y justicia, por lo que consideró que deben establecerse responsabilidades políticas y administrativas.

Cuestionamientos al oficialismo y posibles tensiones dentro de la derecha

Consultado por las repercusiones políticas de esta controversia, especialmente ante las críticas surgidas desde sectores del propio oficialismo, Uribe consideró que el episodio podría generar movimientos al interior de la coalición de Gobierno.

El dirigente señaló que las diferencias públicas entre partidos de derecha podrían estar relacionadas tanto con el desacuerdo frente a la medida como con la disputa por espacios de influencia dentro de la administración.

“Se ha demostrado solamente, pero muestra un botón acá. A nivel regional, Christopher, se ha mostrado tanto personeros de derecha como critican a diario a la delegada, la actual delegada, entonces es algo que ellos están acostumbrados a realizar”, comentó.

A su juicio, algunos sectores podrían aprovechar la controversia para intentar posicionar representantes propios en cargos del Ejecutivo, particularmente si se producen cambios en el Ministerio de Justicia.

“Yo veo muy compleja la continuidad del ministro Rabat y también del subsecretario. Creo que acá hay que hacer una intervención mayor y obviamente que los partidos políticos que yo te menciono, obviamente que hay un desacuerdo transversal, pero también no hay que olvidar que esto es política y también quieren que ingrese gente de sus filas al Gobierno. Obviamente que quieren ganar terreno al interior del Gobierno”, sostuvo.

De esta manera, Uribe planteó que la polémica no solo tiene consecuencias en el ámbito judicial y de derechos humanos, sino que también podría repercutir en el equilibrio político de la actual administración.

Frente Amplio y coordinación de la oposición

En otro momento de la entrevista, el presidente regional del Frente Amplio se refirió al trabajo que desarrolla su colectividad junto a los partidos de oposición, a siete meses del inicio del actual Gobierno.

Uribe indicó que existe comunicación permanente con las presidencias de otras tiendas políticas y que, paralelamente, el partido mantiene reuniones internas y actividades territoriales para fortalecer su organización.

“Bueno, estamos en constante contacto con las presidencias de los partidos de oposición. También respecto de nuestra militancia y manteniéndole informadas a diario respecto de lo que cada semana está saliendo nuevamente desde la administración actual y también programándonos con nuestras asambleas mensuales y nuestro despliegue que tenemos que tener como compromiso adquirido en el territorio”, explicó.

El dirigente señaló que uno de los objetivos de la actual dirección regional es fortalecer la estructura partidaria y preparar nuevos cuadros políticos de cara a los próximos procesos electorales.

“Si bien son dos años de presidencia de nueva dirección regional, estamos a full y muy motivados para poder dejar un partido ordenado y poder entregar la casa ordenada cuando corresponda”, afirmó.

Triunfo de Lula da Silva en Brasil: una señal para la izquierda latinoamericana

Finalmente, Marco Uribe fue consultado por las repercusiones políticas del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la posibilidad de que el resultado represente un contrapeso al avance de sectores conservadores en América Latina.

El presidente regional del Frente Amplio manifestó una valoración positiva del resultado electoral y señaló que, desde su perspectiva, constituye una señal de fortalecimiento para los sectores progresistas del continente.

“Nos llena de esperanza, nos llena de esperanza como izquierda, de que el presidente Lula haya sido reelecto”, expresó.

Uribe también cuestionó la actitud de Jair Bolsonaro frente al resultado electoral y destacó la importancia de respetar la decisión expresada por la ciudadanía brasileña en las urnas.

“Entonces nosotros lo vemos con mucha esperanza y también esto es un aviso para la región, para el continente, respecto de que la izquierda diría está más viva que nunca y creo que hay que ver con mucho entusiasmo y mucha esperanza esto que pasó en Brasil para poder replicarlo en nuestro país”, concluyó.





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