AET ALERTA IMPACTO DE RECORTES PRESUPUESTARIOS Y EXIGENCIAS LABORALES EN EL SERVICIO DE TESORERÍAS EN MAGALLANES

El presidente de la Asociación de Empleados de Tesorerías (AET), Santiago Jiménez, abordó en el programa La Voz de la ANEF la compleja situación operativa y presupuestaria que enfrenta el Servicio de Tesorerías en la región de Magallanes y el país. En conversación con la conductora Evelyn Córdoba, el dirigente gremial advirtió sobre el severo impacto del recorte de recursos, que disminuyó el presupuesto institucional en más de 5.000 millones de pesos, afectando la dotación de personal e infraestructura para atender las demandas locales.

Durante la entrevista transmitida por Polar Comunicaciones, Jiménez explicó que la reducción de funcionarios de 2.124 a una dotación efectiva de 1.974 trabajadores sobrecarga las labores del servicio. A la cobranza habitual del Crédito con Aval del Estado (CAE) y de impuestos se suma ahora la recaudación de los derechos de aseo domiciliario, tarea traspasada desde los municipios de la zona, lo que genera una presión laboral crítica con miras al cumplimiento de las metas anuales.

El líder sindical cuestionó las exigencias de un sobrecumplimiento de metas de recaudación fijadas para este periodo, calificándolo como improcedente ante la falta de personal e insumos básicos. Asimismo, el dirigente remarcó en La Voz de la ANEF que los datos de la OCDE demuestran que Chile no posee una dotación estatal sobredimensionada, desmintiendo discursos de recorte y defendiendo la estabilidad en el empleo público frente a los próximos procesos de renovación de contratas en la zona.



